人民网北京12月22日电（黄盛） 据中国人民银行数字货币研究所消息，数字人民币App于近期“上新”，在确保安全的基础上，提供更加便捷的修改手机号、挂失解挂、重置密码的方式。用户在数字人民币App上，只需要“一键操作”，便可以同步更换数字人民币APP账号和钱包的手机号。

中国人民银行数字货币研究所介绍说，和传统的货币发行流通体系一样，数字人民币采取“双层运营体系”，即数字人民币由人民银行发行，而日常为用户提供兑换流通服务的是工行、农行、中行、建行等十家运营机构，用户可以选择任意运营机构开立一个或多个钱包。不同的是，传统的金融服务由各家商业银行在各自的App、网上银行和柜台提供服务，如果用户银行卡关联个人信息发生变更，需要分别致电、登陆这些机构App或去机构的柜台办理。而用户的多个数字钱包则可以在数字人民币App这个公共平台上一键管理。

用户下载数字人民币App后，仅用手机号就可以创建数字人民币App账号并开立钱包，该手机号也将作为账号登录名以及钱包关联手机号。那么，如果更换手机号，也需要及时在数字人民币App上更换。

具体来看，用户更换数字人民币App账号的手机号时，账号下各钱包的关联手机号也将一次性同步完成修改。用户可以通过以下三种方式，同步修改账号和钱包手机号：

方式一：如已登录账号，依次点击“我的”“更多设置”“账号与安全”“登录账号”“更换手机号”。

数字人民币App更换手机号操作页面。 制图：黄盛

方式二：如已登录账号，点击钱包首页，在翻转后的页面依次点击“钱包管理”“钱包手机号”“同步修改手机号”。

数字人民币App更换手机号操作页面。 制图：黄盛

方式三：如未登录账号，在登录页面依次点击“更多选项”“变更账号手机号”。

数字人民币App更换手机号操作页面。 制图：黄盛

除了换手机号更方便外，本次数字人民币App更新还优化了挂失账号、重置登录密码和钱包支付密码的方式，丰富了验证的手段。

中国人民银行数字货币研究所介绍，今年以来数字人民币的应用功能与使用场景正不断拓展，使用体验不断升级。例如，多个SIM卡硬钱包、手环式硬钱包等产品亮相，支持“碰一碰”支付，无网无电状态下搭乘地铁公交、租借充电宝等；生活缴费及手机充值功能上线数字人民币App，水电燃气费、供暖费、有线电视费等缴纳也可实现。同时，数字人民币App中支持绑定借记卡的银行名单累计更新至60家，其中包括9家人民银行指定运营银行、8家股份制银行、20家城商行、14家农商行、5家农村信用社以及4家外资银行。

“除了境内应用场景不断增多外，今年数字人民币在跨境支付上也迎来新突破。”招联首席研究员董希淼表示，日前新加坡金融管理局和中国人民银行开展试点，允许两国旅客使用数字人民币在新加坡和中国进行旅游消费；中国人民银行与中国香港金管局、泰国央行、阿联酋央行等联合发起的多边央行数字货币桥项目也取得积极进展，跨境支付合作将成为重要发展趋势。

董希淼建议，一是要建立数字人民币综合监督框架，维护数字人民币法定地位；二是要参与数字金融全球治理，增加话语权；三是要加快实现多场景覆盖，拓展多功能应用；四是要从技术和制度层面加强用户数据保护，保障隐私安全。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，随着数字人民币App及应用场景持续更新扩围，叠加各地各部门结合自身实际，在零售支付、公共服务、普惠金融等领域，创新扩大应用场景，正让数字人民币从尝鲜走向常用。

(责编：郝帅、高雷)

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