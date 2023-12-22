人民网北京12月22日电 （黄盛）证监会日前公示了第二批“专精特新”专板建设方案备案名单，包括河北股权交易所、江苏股权交易中心、湖南股权交易所等8家区域性股权市场。

据了解，2022年11月18日，证监会办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发了《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》明确，“专精特新”专板建设目标为支持中小企业专精特新发展，通过整合各方资源，逐步建立起符合场外市场特点和优质中小企业需求的基础服务体系、综合金融服务体系和上市规范培育体系，促进区域性股权市场功能作用发挥，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力。

今年6月30日，证监会公示了第一批“专精特新”专板建设方案备案名单，包括北京股权交易中心、浙江省股权交易中心、江西联合股权交易中心等9家区域性股权市场。

业内人士对此表示，高质量高标准建设“专精特新”专板，可以带动挥区域性股权市场服务中小企业的积极性，丰富了“专精特新”企业进入多层次资本市场的方式，有利于推进服务科技创新的合力，提升产业链供应链稳定性和竞争力，也有助于从源头提高上市公司质量。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，“专精特新”专板进一步推动资本市场结构优化，为中小科创企业拓宽了融资渠道。此外，这也促进了国家创新驱动发展战略的有效实施，为我国经济发展注入新动力。

(责编：郝帅、高雷)

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