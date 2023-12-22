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持续激发科技创新活力 助力我国铁路产业高质量发展

2023年12月22日18:35 | 来源：人民网
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人民网北京12月22日电 （记者乔雪峰）近年来，我国铁路科技创新实现历史性、整体性、格局性重大变化，工程建造技术持续突破，装备制造技术全面提升，运输运维技术快速发展，科技创新体系不断完善，总体技术水平进入世界先进行列，为推动铁路高质量发展、加快建设交通强国、全面建设社会主义现代化国家提供了有力支撑。

12月22日，国家铁路局在北京召开2023年铁路科技创新工作会议，旨在分析把握铁路科技创新形势，共享铁路科技创新经验，谋划铁路科技创新方向，推动加快实现铁路高水平科技自立自强。

会议提出，铁路行业要准确认识把握新时代铁路科技创新工作面临的困难问题和风险挑战，坚定发展信心，保持战略定力，坚持底线思维，切实走好中国特色自主创新道路，不断推动铁路科技自立自强迈向更高水平。

国家铁路局党组书记、局长费东斌在会议上指出，全行业要扎实做好新时代铁路科技创新各项工作，努力当好中国式现代化的开路先锋。

一是构建高效协同的科技创新机制，着力强化宏观政策引导，系统布局重点科技研发，大力促进创新主体协同，持续激发科技创新活力。

二是把准铁路科技创新的重点方向，向更安全可靠、更便捷高效、更绿色经济、包容韧性技术创新上发力。

三是提升科技创新对铁路产业发展的支撑保障能力，加强关键核心技术攻坚突破，打通成果转化最后“一公里”，以高水平技术标准体系支撑铁路产业高质量发展。

四是打造高水平科技人才队伍，培养造就出更多铁路领域的大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠、高技能人才,加快把我国建设成为世界铁路重要人才中心和创新高地。

会上，国家铁路局还公布了2023年铁路重大科技创新成果入库情况，“京张高铁大直径盾构复杂环境穿越技术”等50项铁路科技项目、“一种铁路信号集中监测系统测试平台”等50项铁路专利、“市域（郊）铁路设计规范”等26项铁路技术标准、“五峰山长江大桥三块式主索鞍设计、制造与施工”等180篇铁路科技论文入选铁路重大科技创新成果库，同意中铁三局集团有限公司申请并已获第二十三届中国专利优秀奖的专利“桥梁深水基础钻孔桩与围堰平行施工的方法”纳入铁路重大科技创新成果库。

(责编：郝帅、高雷)
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