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强化绿色治理 推动构建快递包装全链条治理新格局

2023年12月22日18:59 | 来源：人民网
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人民网北京12月22日电 （记者许维娜）近年来，我国快递业务量屡创新高。特别是自今年3月起，快递业单月业务量均超百亿件，其中，二季度、三季度业务量同比增速均保持两位数。不过，不少快递仍有过度包装之嫌，对环境造成了不小压力。

近日，国家发展改革委等部门联合印发了《深入推进快递包装绿色转型行动方案》（以下简称《行动方案》），聚焦快递包装治理重点领域和突出问题，系统部署了七大行动、三方面保障措施，提出到2025年快递包装绿色转型的行动目标。

对此，国家邮政局发展研究中心副主任王锡彬表示，《行动方案》的出台将发挥重要作用，强化快递包装绿色治理，推动构建快递包装全链条治理新格局。

“快递包装绿色治理是一项系统工程，具有链条长、主体多、群体广等特点。在消费侧，事关十多亿消费者，与每个家庭都息息相关；在供给侧，链接数以千万计的电商卖家、制造企业、包装企业，还有数百万快递员等，涉及多个部门职责和地方政府属地责任。”王锡彬表示，需要从包装设计、生产销售、商品交付和废弃物回收等环节强化全链条治理。

针对以上难题，《行动方案》显然有所准备。王锡彬分析：“《行动方案》注重综合施策，致力于破解快递包装重点领域和突出难题，促进提升快递包装的标准化、循环化、减量化和无害化水平。”

一是标准化。针对快递包装绿色治理尚未建立覆盖全链条的法律标准体系问题，《行动方案》明确到2025年将全面建立快递绿色包装标准体系。

二是循环化。《行动方案》提出，促进电商快递协同、压实地方责任，加快培育可循环快递包装新模式；同时，进一步提升旧快递纸箱的回收复用规模，对废纸箱进行资源化利用。

三是减量化。《行动方案》提出，加强电商快递协同推进包装减量，提升电商领域包装减量化成效，明确到2025年在电商行业培育遴选一批电商快递减量化典型，大型品牌电商企业快递包装现象明显改善。

四是无害化。《行动方案》强调，坚守底线，绝不能逾越环境保护和人民群众健康红线，要求落实禁止使用有毒有害快递包装有关规定。全产业链条共同发力是快递包装减量化标本兼治的关键。

王锡彬表示，《行动方案》的另一个特点是注重细化工作举措，探索全链条治理行动路径。

一是上下游推进减量化升级。《行动方案》从绿色供应链的角度，提出快递包装减量化专项指导、供应链绿色升级两大行动，着重落实了商品生产者、电商企业、快递企业主体责任和义务，细化了政府引导指导作用，全环节防止过度包装。

二是发挥电商平台企业的关键作用。《行动方案》提出电商平台企业引领行动，突出电商平台企业的快递包装治理责任和重要作用。

三是加快推动可循环快递包装应用。目前，可循环快递包装规模化应用还面临成本投入高、协同使用难、回收体系建设难等问题。《行动方案》明确了可循环快递包装推广行动，强调深化可循环快递包装规模化应用试点，鼓励电商平台企业发挥作用，发挥地方属地责任，完善可循环快递包装回收设施。

四是强化快递包装监督执法和宣传。快递包装治理涉及面广、环节多，不仅要压实工作责任，也要动员社会广泛参与。为此，《行动方案》提出了监督执法和主题宣传两大行动，加大快递包装监督执法力度，加大宣传力度广度深度，鼓励行业协会采取自律公约。

促进快递包装绿色转型，重要的是构建好快递包装全链条治理新格局，推动快递包装行业长期可持续发展。王锡彬表示，《方案》通过完善制度机制，促进形成协同共治工作格局。

一是健全部门协同工作机制。推进快递包装协同治理，是生产、流通等领域的共同任务，需要强化工作衔接。《行动方案》提出了部门协同创新举措，明确工作落实总结评估机制，强调邮政、商务等行业管理部门细化目标任务。

二是健全快递包装法规标准。法规标准是推动快递治理的根本保障。《行动方案》明确了完善快递包装法规标准的内容，如推动修订《快递市场管理办法》，加快制修订快递包装绿色产品、可循环快递包装等重点领域标准。

三是夯实地方属地责任。《行动方案》专门强调了地方政府的责任，要求地方采取有力措施，完善工作机制、细化任务举措，抓好工作落实，在快递包装执法人员、装备、经费等方面加大保障力度。（实习生王婧玥对此文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)
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