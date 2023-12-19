王绍绍 实习生 尉馨文

随着新一轮雨雪寒潮天气影响，多地气温创入冬以来新低，供电供暖需求持续攀升。

当前正处于迎峰度冬关键时期，各地多措并举提升能源保障能力，全力推进能源稳产保供，为经济社会平稳运行和群众温暖过冬提供坚实保障。

能源保供“火力全开”

在我国首个两亿吨煤炭生产基地——鄂尔多斯的神东矿区，采煤机正高速运转；在长江干流，乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡和葛洲坝六座梯级水电站正全力保障寒潮期间电力稳定供应；在山西朔州，露天矿的智能化开采保障高效生产……能源生产不断加快，能源保供“火力全开”。

面对能源电力供应新形势，各地积极备战迎峰度冬，加大保供力度，打好能源保供“组合拳”。截至12月17日，国家能源集团年发电量完成1.16万亿千瓦时，同比增长6.2%，供热量完成4.8亿吉焦，同比增长5.6%。

同时，各地各部门细化防范措施，及时应对各类突发险情灾情，确保人民群众安全温暖过冬。截至17日7时，受雨雪冰冻灾害影响的山西12座变电站已全部恢复供电。为全力做好抗击雨雪冰冻保供电工作，几天来，国家电网共安排5.5万人、发电车547辆、发电机2862台，紧急支援受影响地区，分片包干重点区域电力抢修工作。

随着强寒潮继续深入南下，长江干流六座梯级电站受电区域用电需求大幅增长。三峡集团长江电力保障能源安全稳定供应，单日发电量最高超7亿千瓦时，高峰最大出力超4300万千瓦，均创历史同期新高。

能源运输顺畅高效

走进河北沧州的黄骅港，大量煤炭正在港口快速卸车装船，呈现一派繁忙景象。据悉，截至12月13日，黄骅港煤炭年下水量较去年提前9天完成20024万吨，连续4年突破2亿吨大关。

受强冷空气影响，目前发电供暖用煤增加，煤炭运输需求攀升。入冬以来，各地区各部门统筹做好运力安排，强化煤炭铁路、公路、水路运输衔接协同高效顺畅。

“进入冬季后，铁路部门充分发挥大秦、唐包、瓦日、浩吉、兰新铁路等货运主通道作用，提升北煤南运、西煤东运、疆煤外运能力。”国铁集团货运部负责人介绍，11月份，国家铁路日均煤炭装车8.5万车，同比增长2.3%。截至11月底，全路371家直供电厂库存8627万吨，同比增长15.2%，可耗天数均在20天以上，保持较高水平。

北煤南运，11月1日至12月11日，呼和浩特铁路局累计外运煤炭1537.05万吨。西煤东运，大秦铁路日均运送煤炭122万吨以上，同比增长13.3%。疆煤外运，新疆铁路部门每天开行运往疆外的煤炭专列60列，较前期增加12列。

“我们将密切关注发电、供暖企业存耗煤情况，切实做好迎峰度冬保供运输组织。”该负责人表示。

能源保障稳步推进

国家能源局数据显示，11月份，全社会用电量7630亿千瓦时，同比增长11.6%。截至12月13日，今冬全国电力负荷已两次创迎峰度冬历史新高，预计后续还将突破纪录，用电负荷较去年同期可能增加超1亿千瓦，出现较大幅度增长。

当前，为保障电力系统安全稳定，电力行业充分挖掘负荷侧调节支撑潜力，加快建设电源电网项目、加强电力跨区统筹调配。

近日，国家防灾减灾救灾委员会向各地减灾委员会和各有关部门发出通知强调，要安全保供、强化能源保障，抓好能源安全增产增供，健全煤炭、天然气、电力、成品油等各种能源互补互保的应急调度机制，密切监测寒潮严重影响地区电力、煤炭、天然气等供应情况，及时开展跨省区能源调度，确保全国能源供需平稳有序。

国家能源局电力司相关负责人表示，将持续关注全国各地电力供需情况，强化供需预警与研判分析，“一省一策”指导电力供应紧张和偏紧地区做好供保工作。同时，督促电网企业充分发挥电网统筹配置功能，深挖西北、南方等区域余缺互济潜力。

(责编：郝帅、高雷)

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