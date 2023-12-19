人民网北京12月19日电 （记者杜燕飞）当前，在“双碳”背景下，风电、光伏等可再生能源大规模高比例发展，新型电力系统对调节电源的需求更加迫切。

抽水蓄能电站是利用高低不同的地势，建上下两个水库，在电力富余时把低处的水用低谷电能抽到高处进行储能，在用电高峰时再把高处的水放下去发电保供，可以实现能源的高效转换利用。

在日前举行的《抽水蓄能电站工程技术》发布暨抽水蓄能技术发展研讨会上，与会专家表示，加快发展抽水蓄能电站，是构建新型电力系统的迫切要求，是保障电力系统安全稳定运行的重要支撑，是可再生能源大规模发展的重要保障。要加大技术交流与培训力度，推动抽水蓄能技术进步，助力实现“双碳”目标。

《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035年）》明确，到2025年，抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上；到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展的抽水蓄能现代化产业，全国抽水蓄能投产规模达到3亿千瓦左右。

中国科学院院士陈祖煜表示，当前，以流域水风光一体化搭建的常规水电+“虚拟水电”的开发模式，对风光资源富集、输电偏远地区建设抽水蓄能电站具有很好的应用前景。

“当前是抽水蓄能发展的关键时期。自国家发改委、国家能源局相继发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》等一系列文件以来，抽水蓄能项目开发建设提速。”中国水力发电工程学会常务副理事长兼秘书长郑声安表示，截至目前，全国在运抽水蓄能电站装机容量已超5000万千瓦，核准在建抽水蓄能装机容量超1.58亿千瓦。其中，今年核准的抽水蓄能电站数量有35个，装机容量达4560万千瓦。

中国电建副总工程师，中国电建集团北京勘测设计研究院董事长、总经理朱国金认为，抽水蓄能是当前与风电、光伏发电等联合运行效果较好的调节电源。今年以来，《新型电力系统发展蓝皮书》《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》《关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》《关于进一步做好抽水蓄能规划建设有关事项的通知》等文件的发布，为抽水蓄能快速发展奠定了基础，也为抽水蓄能工程技术的发展带来了新机遇。

据中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会常务副秘书长、水电水利规划设计总院规划部主任朱方亮介绍，抽水蓄能电站建设面临复杂地质条件、超高水头、复杂运行条件等难点，需要在复杂地质条件地下洞室群安全快速施工技术、超高压岔管与压力管道建设技术等方面不断创新。同时，抽水蓄能装备制造也继续朝着高水头、大容量、高可靠性、可变速等方向快速发展。

“建议利用流域梯级水库建设混合式抽水蓄能电站，以大型水库的调节性能实现储能作用，通过水电、抽水蓄能与风光电一体化联合调度运行，实现流域清洁能源的高质量开发与消纳，提高输电通道利用率，提升电能质量，减少建设成本。同时，带动基地内新建水电、抽蓄项目开发建设，破解制约风电、光伏等新能源开发的送出消纳难题。”陈祖煜表示。

“在抽水蓄能电站建设方面，要进一步加强抽水蓄能电站前期设计与管理工作，加大技术交流与培训力度，积极推动抽水蓄能技术进步。”郑声安说，在构建新型电力系统方面，相关行业和单位要高质量地做好抽水蓄能产业发展工作，助力新型能源体系建设与“双碳”目标实现。

(责编：郝帅、高雷)

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