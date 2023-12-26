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多家银行下调存款利率 促进资金更好流入实体经济

2023年12月26日09:03 | 来源：人民网
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人民网北京12月26日电 （黄盛）继六大国有银行在日前调整存款挂牌利率以及各项存款产品利率调整后，中信银行、平安银行、光大银行、民生银行、广发银行、浦发银行、浙商银行、恒丰银行、华夏银行、渤海银行等股份制银行在12月25日起，也对人民币存款挂牌利率进行了下调。

 通过银行发布的公告可知，各家股份制银行的1年定期存款利率普遍下调10个基点，2年定期存款利率下调20个基点，3年和5年定期存款利率降幅最高，达25个基点。具体来看，中信银行、平安银行、光大银行、浙商银行、广发银行、民生银行等银行的1年定期存款利率普遍调降10个基点至1.65%；2年定期存款利率普遍调降20个基点，中信银行降至1.7%，民生银行降至1.75%，光大银行、广发银行降至1.8%，平安银行降至1.9%；3年定期存款利率普遍下降25到30个基点至2%，浙商银行则降至2.25%；5年期存款利率普遍下降20到25个基点至2.05%，浙商银行降至2.3%。

 多位业内人士向人民网财经表示，2022年至今，存款挂牌利率已经历多次调降，主要商业银行分别于2022年9月、2023年6月、2023年9月主动下调存款挂牌利率，并陆续带动中小银行调降存款利率。此轮存款利率下调是存款利率市场化调整机制建立后，商业银行根据自身经营情况和市场形势做出的第四轮主动调整。

民生银行首席经济学家温彬向人民网财经表示，与之前相比，本轮存款利率调整的范围和幅度更大，有利于强化利率政策协同、降低银行息差，为银行进一步让利实体、下调贷款利率拓展空间，缓解存款定期化、长期化趋势，进而促进储蓄向投资和消费转化，以及避免资金空转套利、提升资金运行效率等，促进资金更好流入实体经济，同时对理财市场和债券市场均有一定程度的利好。

东方金诚首席分析师王青向人民网财经表示，本轮存款利率下调的主要驱动因素是为缓解银行净息差压力。近两年，贷款利率的持续下降，压缩了银行息差空间。而近期北京、上海楼市新政显示，监管层或更多通过下调居民房贷利率下限的方式，对房贷利率进行定向调整。这表明进一步下调居民房贷利率依然是修复房地产市场的主要政策抓手。同时，“推动实体经济融资成本稳中有降”导向下，后续企业贷款利率也有望持续下行。在此背景下，通过下调存款利率来缓解银行负债端压力，提升银行净息差，为后续贷款利率下调预留空间的迫切性也进一步凸显。

也有业内人士认为，中国人民银行在2023年三季度货币政策执行报告中提出，要“提高利率政策协同性，支持经济回升向好”和“积极主动加强货币政策与财政政策协同”。此次调降存款挂牌利率，有助于强化利率政策协同，在资产端定价下行环境下，更好稳定存贷利差，使得银行息差和利润保持在合理水平，从而为银行留存实力应对化债，保持稳健可持续经营。 

(责编：杨曦、吕骞)
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