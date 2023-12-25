人民网记者 王震

12月25日，国家新闻出版署发布新批准的105款国产游戏版号，全年已发放游戏版号1075款。据介绍，此次为国家新闻出版署单次审批数量首次突破百款，所涵盖的游戏企业范围也更广。

国家新闻出版署和游戏产业网的统计信息表明，最近三年来，版号政策的稳定性逐步增强，游戏市场回升明显。25日发布的新批准国产游戏版号，也是继22日新批准进口网络游戏版号后，国家新闻出版署的又一力举，中国音像与数字出版协会游戏工委和广大游戏企业深受鼓舞。

在征求意见稿发布后，从国家新闻出版署有关负责人及时发声表示“征求意见稿立足于保障和促进网络游戏行业繁荣健康发展”，到持续发布游戏版号，系列举措体现了相关部门主动施为的作风，及时回应舆论关切的态度，以及保障和促进网络游戏行业繁荣发展的决心。

《2023年中国游戏产业报告》显示，今年中国游戏产业产值首次突破3000亿，自研产品海外实销收入163.66亿美元，规模连续4年超千亿元人民币。除了在数字经济领域激发重要动能外，中国游戏产业研究院、中国科学院自然科学史研究所王彦雨课题组共同发布的《游戏技术——数实融合进程中的技术新集群》报告发现，2020年游戏技术对芯片产业的技术进步贡献率约为14.9%；对5G和XR虚拟现实这两个虚实融合时代的重要基础设施，游戏技术的科技贡献率更是高达46.3%和71.6%。中国游戏从初期的技术引进转变到现在的自主研发与技术引领并重，正在成为展现自主科技创新实力的重要平台。

另一方面，中国游戏越来越成为中国优秀传统文化的“新容器”，在推动中国优秀传统文化“走出去”方面扮演着重要角色。2021年7月，商务部发布“2021—2022年度国家文化出口重点项目名单”，在122个国家文化出口重点项目中，有9个是游戏类产品或项目。

今年春节期间，《英雄联盟》基于中国的剪纸艺术推出了兔年新春系列皮肤，让海外玩家通过游戏感受到中国剪纸文化的魅力和“中国年”的韵味。伴随着中国游戏走向全球，中国正成为全球游戏市场发展的重要力量。游戏成为中国文化出海的新媒介，是提升中国文化软实力的重要工具。

基于网络游戏释放出的数字生产力，日韩加澳等多个国家纷纷加快布局电子游戏产业，欧洲议会也颁布38条“游戏新政”。世界主要经济体的举措也表明：网络游戏行业值得我们重视和深度挖掘其潜在的价值。

与此同时，近年来我国游戏行业不断升级未成年人保护机制，强化实名认证、限制未成年人的游戏时长等举措，网络游戏防沉迷工作取得了有目共睹的积极成效。《2023中国游戏产业未成年保护进展报告》明确指出：“游戏行业防沉迷进入新阶段，未成年人过度游戏问题得到有效改善”。

在前述诸多背景之下，社会各方理应形成“保障和促进网络游戏行业繁荣健康发展”的共识，而国家新闻出版署征求意见稿及其后续持续动作，正是进一步明确这种共识，引导社会更加深入全面地看待游戏产业的深层次价值。

(责编：王震、吕骞)

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