人民网记者 符皓

冬日暖阳下，昆明长水国际机场改扩建项目施工现场建设正酣——工地上吊车林立、工程车辆川流不息。远处，金黄色的航站楼在阳光下熠熠生辉，一架架飞机沿着跑道滑行、起降……

与此同时，在20多公里外的昆明王家营西集装箱中心站（中铁联集昆明中心站）内，堆积如山的集装箱中间的空地上，装卸车辆正来回穿梭，将装有电子产品、百货等货品的集装箱装上中老货运列车……

昆明长水国际机场改扩建工程东飞行区下穿通道项目施工现场。人民网记者 刘怡摄

这些忙碌场景，是昆明加快推进国家综合货运枢纽补链强链工作的一个缩影。

党的十八大以来，在国家交通强国战略的支撑下，昆明主动融入国家发展大局，围绕云南建设“面向南亚东南亚辐射中心”的发展定位，明确了建设辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市和国际性综合交通枢纽城市的目标。

昆明对自身的定位，也得到了国家层面的认可和肯定。

根据2021年初公布的《国家综合立体交通网规划纲要》明确，昆明是国家规划的20个国际性综合交通枢纽城市之一。2022年，在云南省交通运输厅的指导下，昆明成功入选国家综合货运枢纽补链强链首批城市名单。

区位优势明显，政策红利叠加，昆明抢抓机遇，不断完善综合货运枢纽服务功能，提升内外联通辐射能级，枢纽作用不断增强、地位持续巩固……

强基础 提升多式联运“硬”实力

入选“国家综合货运枢纽补链强链首批城市名单”，昆明有何底气？

翻开地图，可以清晰地看到，昆明位于陆海新通道、长江经济带、孟中印缅国际经济合作走廊、中国—中南半岛国际经济合作走廊、中国—东盟自由贸易区、澜湄合作区域、泛珠三角经济圈的交汇点，是我国面向南亚东南亚开放的重要门户，具有东连黔桂通沿海、北经川渝进中原、南下越老达泰柬、西接缅甸连印巴的区位优势，多重战略交汇叠加、不断释放区位优势和开放潜力。

不过，区位优势不会自动转化为发展优势，交通基础设施得跟上。

党的十八大以来，以昆明为核心，云南持续加快综合交通运输体系建设，加快推进与周边国家互联互通大通道建设，布局实施了“七出省五出境”高速公路网、“八出省五出境”铁路网、“两网络一枢纽”航空网及“两出省三出境”水路网，“硬联通”网络不断延伸。同时，云南构建了以昆明为中心的“2廊4带5轴”综合交通经济走廊。

昆明王家营西集装箱中心站（中铁联集昆明中心站）。王家营西集装箱中心站供图

据公开数据显示，截至2022年底，云南公路总里程达31.6万公里，其中高速公路10249公里，居全国第2位。铁路运营里程达到4981公里，其中高铁运营里程1212公里；民用运输机场总数达15个、居全国第4位。

在云南，以昆明为中心，一个内联外通、通江达海的综合交通网络基本成形。

这其中，尤为值得一提的是中老铁路。

开通两年来，中老铁路累计发送旅客超 2420 万人次（国内段发送旅客 2046万人次）、货物运输超 2910 万吨（跨境货物突破 600 万吨），货物品类由开通初期的化肥、百货等 10 多种扩展至电子、光伏、冷链水果等 2700 多种；国内 31 个省市区先后开行中老铁路跨境货运列车，货物运输覆盖老挝、泰国、越南、缅甸等 12 个“一带一路”共建国家。

有了底气，昆明的入选可谓实至名归。在一定程度上，这既是交通运输部对云南交通在中国对外开放格局中作出的卓越贡献的肯定，也是对其在未来全国综合交通运输网络布局中的枢纽地位的重视。

补链强链，基础设施及装备硬联通是前提。入选“国家综合货运枢纽补链强链首批城市名单”不久，昆明便及时发布了《昆明市综合货运枢纽补链强链实施方案（2022—2024年）》（以下简称《补链强联实施方案》），依托市内现有货运站点，布局建设“长水机场货运枢纽、王家营铁路货运枢纽、桃花村铁路货运枢纽、草铺铁路货运枢纽、青山铁路货运枢纽及七甸铁路货运枢纽”六大货运枢纽集群，加快构建发展“国际陆路多式联运体系、陆空多式联运体系、公铁（海）多式联运体系”三大联运体系。

三大体系共遴选出重点支撑项目13个。其中：综合货运枢纽设施项目7个、集疏运项目1个及设备更新项目5个。

有了补链强链政策资金支持，六大货运枢纽集群的13个重点支撑项目建设如火如荼。

昆明长水国际机场改扩建工程东货运区项目施工区内，工人们忙碌不停。人民网记者 刘怡摄

在昆明长水国际机场，与机场改扩建工程一道，改扩建东货运区工程及东飞行区下穿通道和综合管廊建设项目也在同步推进，改扩建工程建成后，机场将拥有双航站楼和4条跑道，可满足年旅客吞吐量9500万人次、货邮吞吐量100万吨、年起降63.3万架次的运输需求。

在昆明王家营西集装箱中心站，昆明铁路国际班列海关监管作业场所一期工程已建成投入使用，先后推出的快通模式、提前报关新模式、“一单制”业务模式等业务创新模式，持续提升货物流通效率、降低企业成本，助力昆明打造区域性国际货运班列集结中心。

在中老铁路货运列车进出昆明的第一站——中谊村站，腾俊国际陆港冷链仓储中心项目也在快速推进，明年上半年可竣工投产，届时将成为云南规模最大的冷链仓储中心，极大提升昆明市的冷链货运发展水平，补齐昆明市的冷链供应链和产业链短板……

据昆明市交通运输局提供的数据显示，截至目前，13个项目累计完成投资约27.86亿元，投资完成度约27.92%。

建机制 疏通枢纽经济“经脉”

在中老铁路开通两年之际，不断有捷报传来——

10月8日，“沪滇·澜湄线”国际货运班列分别从老挝万象和上海开出，上海-昆明-老挝万象货运列车实现直达。

“沪滇·澜湄线”国际货运班列开行首发仪式在中铁联集昆明中心站举行。中铁联集昆明中心站供图

12月3日，载有32车俄罗斯非金属矿石产品的中欧班列在昆明搭上中老铁路国际货运专列后，从磨憨站出境，自此，“中老铁路+中欧班列”国际铁路运输大通道正式打通。

12月12日，满载中巴车、鼓风机等货物的首趟“湘滇·澜湄线”（怀化—昆明—老挝万象）国际货运接续班列，从怀化驶出，沿着中老铁路，途经昆明，驶向老挝万象。

……

如此长距离、跨省甚至跨国的货运运输，如何确保货运衔接顺畅？

“铁路、海关、企业三方信息实现了互联互通，企业在货物装车前，就可以在场站内提前进行海关申报，避免口岸申报时拥堵积压，大幅降低了通关成本。”在昆明王家营西集装箱中心站内，中铁联集昆明分公司副总经理徐超解释，2022年，昆明铁路国际班列海关监管作业场所一期工程建成投入使用后，开通了提前报关工作模式，实现铁路与海关信息互联互通，有效提升了昆明国际陆路多式联运海关监管能力水平。同时，中心站联合海关、铁路等一同开展的“快通模式+提前报关+澜湄快线”新业务模式，对提高中老铁路货物流通效率、优化物流模式、降低企业成本发挥了重要作用。

中铁联集昆明中心站内的昆明铁路国际班列海关监管作业场所。王家营西集装箱中心站供图

据了解，截至目前，昆明王家营西集装箱中心站承担了云南路网70%的中老国际货物发送量。

昆明铁路国际班列海关监管作业场所项目内的提前报关工作模式，不过是《补链强联实施方案》要求的“软联通”工作的一部分。

根据《补链强联实施方案》要求，在实现基础设施及装备硬联通基础上，还要实现规则标准及服务软联通、建立健全一体化运营机制。在规则标准及服务软联通方面，要拓展综合货运枢纽服务网络、提升货运枢纽功能水平、打造国际货物集结中心、推进信息互联互通互用、构建货运枢纽产业体系；在建立健全一体化运营机制方面，要强化多方联动合作机制、引培优质货运市场主体、打通政务服务便利化堵点、打造通关一体化改革样板。

实施一年多来，六大货运枢纽集群你追我赶，拼建设速度，也比创新力度。

腾俊国际陆港东盟多式联运仓储物流园。王国峰摄

在青山铁路货运枢纽，腾俊国际陆港对既有设备进行全面更新升级，装卸、吊装、仓储作业效率大幅提升，运营成本大幅节约，全面提高了客户服务质量。同时，腾俊国际陆港与老挝大幅塔纳楞陆港签署了国际陆港间运营联通战略合作协议，成为中国“一带一路”倡议框架下签署的第一份国际陆港间合作协议，也是中老铁路开通以来中老铁路沿线产业园区重要支点的第一个正式合作签约项目。在此基础上，腾俊国际陆又将合作不断向南延伸，相继与泰国曼谷兰卡邦国际陆港、乌隆他尼府工业园区签署合作协议，构建贸易大通道。

云南次区域国际物流基地。人民网记者 程浩摄

在七甸铁路货运枢纽，云南云铝物流投资有限公司依托“云南次区域国际物流基地项目”和“云南次区域国际物流基地标准化服务能力提升项目”的实施，积极推进氧化铝运输“散改集”工作，被相关部门评为物流业与制造业融合创新发展全国5个经典案例之一。

在桃花村铁路货运枢纽，项目运营单位通过市场调研、客户走访，为客户提供了大宗散堆装物资“公转铁、散改集、门到门”一站式全流程服务的运输组织方案，相关经验得到广泛推广。

……

规则及运营机制等“软联通”不断创建，无疑疏通了六大枢纽集群的“经脉”，昆明国家综合货运枢纽涌动澎湃发展势能。

据昆明市交通运输局提供的数据显示，截至2022年底，昆明国家综合货运枢纽完成国际货物运输量1531.2237万吨；多式联运换装1小时完成率达83.1%，多式联运量同比增长16.3%；国际航空国际货物吞吐量同比增长30.8%；形成共建共用综合货运枢纽、培育经营多式联运线路的协议45份；五大铁路货运枢纽集群为支撑的“昆明—北部湾”的集装箱班列已常态化运行；依托枢纽集群已推动形成4个枢纽经济区，产值规模近4000亿元，已成为昆明经济转型升级的重要支撑……

彰特色 打造“国际陆港”

“六大货运枢纽集群通过高起点规划、高标准建设、高水平运营，对区域仓储设施、交通网络、运力等物流资源整合利用，形成了较强的设施优势和集聚效应，助力全市物流资源集聚形成了新动力。”昆明市交通运输局相关负责人透露，经过一年多建设，昆明国家综合货运枢纽补链强链工作成果丰硕，战略支撑作用日益凸显，集聚效应明显增强，物流效率不断提升，枢纽经济规模不断壮大，昆明在国家大通道中的战略地位得到显著提升。

中老铁路国际货运专列首达腾俊国际陆港。腾俊国际陆港供图

补链强联阶段性任务圆满完成，昆明市交通运输局相关负责人补充总结道：“以基础设施‘硬联通’为基础、以规则标准‘软联通’为支撑，昆明国家综合货运枢纽的国际陆路、陆空、公铁（海）三大多式联运体系已初具雏形。

连接大通道、聚集大物流、促进大贸易、引育大产业，随着国家综合货运枢纽补链强链工作的持续推进，云南审时度势，于近期推出了《中国·昆明国际陆港建设实施方案》（以下简称《陆港实施方案》），谋划将昆明打造成为我国面向印度洋国际陆海大通道的战略枢纽、在南亚东南亚和环印度洋地区具有国际影响力的一流陆港。

国际陆港怎么建？

《陆港实施方案》明确，将衔接国家物流枢纽布局和建设规划、云南省综合立体交通网规划纲要、昆明市及磨憨镇国土空间规划，构建以安宁北港、磨憨南港为“双核”，王家营、晋宁青山片区为“两翼”的昆明国际陆港建设布局，打造我国面向印度洋国际陆海大通道“动力之芯”。

《陆港实施方案》还特别提出，要联动“五区”发展——推动昆明国际陆港与中国（云南）自由贸易试验区昆明片区、昆明经济技术开发区、昆明国家高新技术产业开发区、昆明综合保税区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区联动发展。

中铁联集昆明中心站。人民网记者 刘怡摄

从中可以清晰看到，《补链强联实施方案》明确的六大货运枢纽集群及三大联运体系中的13个重点支撑项目，也成为昆明建设国际陆港的有力支撑。

这其中，王家营西集装箱中心站被寄予厚望。

《陆港实施方案》提及，2025年前，主要依托王家营西集装箱中心站，统筹中老国际货运班列、中越国际铁路联运班列、中缅印度洋海公铁联运班列集成运作，建设区域性国际货运班列集结中心。

以补链强联重点支撑项目为支点，串点成线、连线成面，昆明国际陆港建设路线清晰明了：“到2030年，全面建成全要素、辐射型、智慧化的国际陆港……”

(责编：陈键、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经