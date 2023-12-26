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从驻村干部工作笔记看税务力量助力乡村振兴

人民网记者 车柯蒙
2023年12月26日15:01 | 来源：人民网
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今年，柳河县马鹿村被确定为吉林省“千村示范”创建村。如何高标准完成创建工作；如何更好的提高乡村治理水平；如何更好的实现产业振兴？

翻开吉林省税务局驻村干部崔冬的工作笔记，上面记满了村民们对推进乡村振兴工作的意见建议：村内道路出现了多处破损，需要进行修缮和硬化；排水沟需要进一步延长和翻修；对农户庭院进行美化改造；农业机械化水平需要进一步提高；农民还需要进一步增收致富……

为解决上述问题，崔冬同当地政府共同谋划，在去年整修道路的基础上对排水边沟进行修缮，协同乡、村对村内3000多延米排水边沟实施改造，对边沟内侧进行绿化美化，拓宽了村内道路，提高了出行体验；铺设7370平米沥青环路，修建200米排水沟挡水墙，整体提升全村基础设施建设，投入帮扶资金26.9万元，帮助198户农户完成了庭院和村部周边沥青硬化改造美化建设，实现了人居环境的整体提高。投入13万多元粉刷村内院墙7000多平米，新建栅栏500多延长米，提升村民居住体验，实现了从贫困村到脱贫村，再到“千村示范”村的又一次蝶变。

与此同时，根据该村农业机械化程度不高，劳动力不足的问题，再次联系帮扶资金32.1万元为马鹿村村集体添置两台秸秆打包机，用于开展秸秆离田项目，解决了焚烧秸秆带来的安全隐患和环境污染问题，同时又能够产生经济效益，增加村集体收入。

柳河县马鹿村乡村振兴的过程是吉林省税务局助力构建“吉”美乡村的一个缩影。在黄柏村，吉林省税务局结合农村黑天后道路不好走的问题，主动协调电业部门，并出资为全村配备了125个太阳能路灯。驻村工作队组织成立党员领办农民合作社，带动20多户村民发展特色产业。扶持村民开展林下鸡、绒山羊、野山蜂、蓝莓大棚、葡萄采摘园等特色产业。2023年村集体收入预计达到54万元。

在集安市望江村，驻村第一书记袁光加大乡村治理促宜居生活工作力度，不断完善民生基础建设，确保水电气网无纰漏，整修新建用水管线300余米，安装环保污水设施6套，新建路灯15个，栽种植被300余棵。不仅如此，袁光带领驻村工作队统筹帮扶资金44.2万元，大力发展特色文旅集散功能项目。协调乡村振兴资金1000余万元，完成主旅游区民宿的工程建设。在十一假期试运营期间，停留游客8000余人次，带动售卖农特产品13万余元，带动民宿入住率达到90％以上。

产业兴，乡村富；生态宜居，乡村和美。吉林省税务局机关党委副书记张秋波表示，将坚决扛牢政治责任，紧盯村民需求和乡村需要，以乡村振兴带动吉林振兴，为“吉”美乡村建设贡献税务力量。

(责编：王震、吕骞)
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