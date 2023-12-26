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锚定金融强国建设目标 提升服务高质量发展能力

2023年12月26日15:01 | 来源：人民网
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人民网北京12月26日电 （黄盛）金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。今年10月底召开的中央金融工作会议指出，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。

如何建设金融强国？如何加快建设中国特色现代金融体系？如何不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求？在日前举办的“启航·2023金融强国论坛”上，来自政、商、学界的多位专家代表，就金融强国建设等话题进行了研讨。不少与会专家认为，目前我国金融正在经历从大到强的质变阶段，“金融强国”目标的提出表明金融工作上升为国家发展的新高度，应加快建设金融强国为目标，以推动金融高质量发展为主题，以深化金融供给侧结构性改革为主线，以金融队伍的纯洁性、专业性、战斗力为重要支撑，以全面加强监管、防范化解风险为重点，提升服务高质量发展能力。

多位与会人士认为，加快建设金融强国必须确保金融工作始终沿着正确方向前进，不断提升金融工作的专业性，打造具有国际竞争力的金融业，从金融大国走向金融强国。

北京市石景山区区长李新表示，近年来，石景山区将现代金融作为主导产业大力培育，打造京西地区千亿级产业集群，全力服务国家金融管理中心建设，为做好金融“五篇大文章”贡献力量。

北京市地方金融监督管理局副局长王颖表示，将持续深化金融供给侧结构性改革，扩大金融高水平双向开放，优化金融生态和营商环境，加快建设具有首都特点的现代金融体系。

“人民币国际化”是金融强国路上的关键一环，重庆市原市长黄奇帆建议，要增加货物贸易的进口、增加服务的进口，使得进出口的顺差逐步成为进出口平衡，加速推进人民币走向世界国际化的过程；在“一带一路”倡议落地推进的过程中，也应该尽可能地用人民币投资和贸易，并加大离岸人民币的资金池，加大资本市场各种扣费，扩大外资到中国市场投资的额度，从而推动人民币国际化。

中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长吴晓求认为，金融强国的建设路径包括提高国家的信用能力；建设国家的软实力，完善法制，提高社会的契约精神；通过金融创新提升金融的功能和效率，满足实体经济社会多样化的需求；走国际化道路。

中国上市公司协会党委委员、副会长兼秘书长何龙灿认为，科技创新是上市公司创新发展的主要动力，资本市场在推动科技创新中发挥着越来越重要的作用。中国上市公司协会将积极服务好上市公司高质量发展，通过推动上市公司创新发展，为加快金融强国建设贡献产业力量。

金融机构是建设“金融强国的主角之一，北京银行董事长霍学文表示，实现金融强国必须增强五种思维，科技思维、投行思维、生态思维、产业思维和系统思维。“金融强国”目标给金融业带来了前所未有的机遇，但金融机构要找准自己的定位。

中国银河证券董事长王晟表示，证券业要做到稳中有进、守正创新，既要做好业务创新与突破，又要做好合规与管理，牢牢守住风险的底线。

易方达基金董事长詹余引认为，金融创新需要坚持以人民为中心的价值取向，推进金融创新必须在市场化法治化轨道上。

物美集团创始人、多点创始人张文中认为，金融+民生消费、金融+科技、金融+ESG、金融+信息化服务“大有可为”。

作为本次“启航·2023金融强国论坛”的主办方，金融界董事长张斌表示，论坛旨在顺应时代趋势，落实国家战略。未来金融界将一如既往，为中国经济的前行之路，为金融强国的实践之路凝聚信心，凝聚力量，凝聚成功。

也有与会人士表示，建设金融强国，需要搭建中国特色现代金融体系，需要更加突出以人民为中心、以服务实体经济为宗旨，以服务实现中国式现代化为目标，需要提供高质量的国际金融产品，数字化的金融基础设施，为维护国际金融体系稳定，促进各国实体经济发展，实现人类命运共同体作贡献。

(责编：王震、吕骞)
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