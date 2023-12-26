人民网北京12月26日电 （记者申佳平）“建设全国统一大市场，简单通俗地说就是‘5统一’‘1破除’，即通过统一的基础制度规则、统一联通的市场设施、统一的要素资源市场、统一的商品服务市场、统一的市场监管以及破除地方保护，来建设高效规范、公平竞争、充分开放的超大规模市场。”在国务院新闻办今日举行的政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任李春临作出如上表述。

12月18日，国务院常务会议专题听取了关于加快建设全国统一大市场工作进展的汇报，总结了前一阶段的工作进展成效，对下一步工作提出了明确要求。这是今年以来，国务院常务会议第二次研究此项工作。

“这次国务院常务会议对深入贯彻落实建设全国统一大市场进行了再动员再部署，明确了基础性制度建设、重点领域改革、破除各种障碍等方面的重点工作，我们要做建设全国统一大市场的参与者、推动者和实践者，切实把各项任务落到实处。”李春临说。

加快建设全国统一大市场，有利于商品要素在更大范围畅通流动，促进国内国际市场高效联动，是畅通国内大循环、推动构建新发展格局的必然要求，也是释放内需潜力、巩固经济回升向好基础的重要抓手。李春临指出，今年以来，特别是5月国务院常务会议明确重点工作后，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，抓好各项工作贯彻落实。具体来看，进展成效可以归结为三个方面。

一是着力破除了一批地方保护和市场分割的突出问题。国家发展改革委建立不当干预全国统一大市场建设行为问题整改和典型案例约谈通报制度，开展妨碍建设全国统一大市场问题线索核实整改工作，征集了1100余条问题线索，其中有效问题线索超过九成已督促地方完成整改。例如，纠正了某地增设无法律依据的前置备案条件，限制外地新型墙体材料企业进入当地市场的做法；又如，督促某地废止了排斥外地招标代理机构参加建筑行业招投标活动的政策文件，切实为经营主体解决了实际困难。此外，市场监管总局组织各地清理妨碍建设统一市场和公平竞争的规定做法。相关部门陆续启动工程建设和招标投标、政府采购等领域不当市场干预行为的专项整治。

二是一批推动市场高效联通的重点任务已见到成效。基础制度规则统一衔接方面，全面开展新版市场准入负面清单修订，《关于规范招标投标领域信用评价应用的通知》等印发实施。市场设施高标准联通方面，全国高速公路服务区近九成已建设预留充电停车位，前三季度重点商贸物流托盘标准化率达75.1%。统一的要素和资源市场建设方面，全国土地二级市场线上交易服务平台已经正式开通运行，统一失业保险转移办理流程工作提前完成，银行间债券市场与交易所债券市场硬件系统已经实现互联互通。商品和服务市场高水平统一方面，上线全国12315消费投诉信息公示平台；建设2900余个一刻钟便民生活圈；开展内外贸一体化试点。市场监管公平统一方面，印发实施《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定》，构建跨区域线上案件协查、执法协助、联合执法机制。

三是重点领域改革加力推进并取得积极进展。财税体制方面，部分省份财政体制改革实施方案已印发实施，推动建立健全权责配置更为合理的省以下财政体制。统计制度方面，深化产业活动单位视同法人统计改革，推动汽车、石油、百货零售等领域外地分支机构在地统计。优化产业布局方面，举办2023中国产业转移发展对接活动，实施先进制造业集群发展专项行动。区域一体化方面，京津冀、成渝等地区出台区域市场一体化建设实施方案。

“总体来看，加快建设全国统一大市场对畅通国内大循环、激发市场活力、降低交易成本、释放内需潜力、巩固经济回升向好基础发挥了积极的促进作用。”李春临说。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经