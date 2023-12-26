人民网北京12月26日电 （记者申佳平）“推进新型工业化是党中央、国务院作出的重大战略部署。超大规模国内市场是推进新型工业化的强大底气，各类商品要素畅通流动是推进新型工业化的内在要求。”工业和信息化部产业政策与法规司司长黎烈军在今日举行的国务院政策例行吹风会上表示，按照党中央、国务院关于建设全国统一大市场的部署，工业和信息化部认真抓好各项工作落实，有力支撑新型工业化。重点是三个方面。

一是紧紧围绕促进国民经济循环畅通，着力提升制造业供给体系质量。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，深入实施钢铁、机械、电子等十大重点行业稳增长工作方案，深入开展原材料、消费品“增品种、提品质、创品牌”行动。全面提升产业科技创新能力，推进重点产业链高质量发展，加快制造业数字化绿色化转型，提升中小企业专精特新发展水平，统筹推进传统产业改造升级、优势产业巩固提升、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，着力提升制造业共建体系对国内需求的适配性。

二是紧紧围绕优化产业布局积极引导产业转移和制造业集群发展。坚持“全国一盘棋”，深入落实区域协调发展战略、主体功能区战略，引导地方立足资源禀赋发挥比较优势，走合理分工、优化发展的路子，引导制造业合理布局。联合地方举办系列产业转移发展对接活动，推动构建东中西部产业梯度转移格局。实施先进制造业集群行动，发挥经开区、高新区、工业园区等各类园区作用，推进园区提质增效。

三是紧紧围绕强化推进新型工业化动力活动，持续推进深化要素市场化改革。认真贯彻落实党中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见，加快与相关方面协同配合，着力推动资金、土地、技术、人才、数据等要素自主有序流动，高效公平配置，更好适应新型工业化的发展需要。加快数据要素市场培育，释放数据要素价值，实施算力基础设施高质量发展行动计划，培育数据产业经营主体，构建产业发展良好生态。推进科技创新与产业创新深度融合，构建制造业创新平台网络，深化产教融合、产融合作，大力发展科技服务业，全面提升产业科技创新能力。

(责编：申佳平、吕骞)

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