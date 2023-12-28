人民网记者 杜燕飞

穿过福州市闽侯县青口镇博雅步行街，有一家不起眼的小杂货铺，面积不到40平方米，却充满了生活气息。

“我这店虽然小，但有邻里帮衬和政策支持，也开了十几年，养活了一大家子。在最困难的时候，同在一条街上的银行工作人员送来了第一笔贷款，帮我们熬过了‘寒冬’。”杂货铺老板吴钊说。

量大、面广的小微企业是我国经济韧性所在，事关就业和民生。2023年中央经济工作会议指出，要发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，盘活存量、提升效能，引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。

金融是国民经济的血脉。加大资金支持力度，减轻融资负担；创新推出金融产品，提升服务水平；信用成“金”，赋能乡村振兴……2023年以来，在一系列金融政策的支持下，小微企业贷款继续保持增量扩面态势，贷款结构不断优化，小微企业发展活力更足，进一步推动经济回升向好。

金融送来“及时雨”：让小本买卖“贷”动未来

12月的龙岩市，气温临近零度。一大早，建设银行上杭支行客户经理王新玉跟随着陈桃秀姐弟俩驱车前往51公里外的武平县。“平常送货拉千把块钱，有了你们跟着跑，这趟拉回来的可是80万元。”陈桃秀姐弟俩笑着对王新玉说。

2013年，家住武平县的陈桃秀夫妻在上杭县租了店面，做起了不锈钢门窗生意。经过夫妻俩努力，小店生意不错，还拉来了弟弟一家一起做配件生意。

当地银行工作人员指导陈桃秀使用“惠懂你”APP。受访者供图

“这两年生意不好做，回款周期加长。我们是小本买卖，想办利率更优惠的抵押贷款，但名下房产在外地，抵押贷款难。”陈桃秀说。

就在陈桃秀姐弟俩一筹莫展之际，王新玉向他们推荐了年化利率低金融服务，并陪同他们前往押品所在地武平县，“线上+线下”服务，助其获得了80万元贷款。

“这个贷款的抵押登记费和评估费都不用我出，利率低，支用、还款还能在手机上随时操作，方便又实惠。”陈桃秀说，这笔贷款带给家里的不只是创业资金，还有发展信心，相信生意会越来越好。

金融监管总局普惠金融工作相关负责人表示，2023年以来，在一系列政策的推动下，小微企业贷款继续保持“增量扩面”态势，贷款结构不断优化。

数据显示，截至2023年9月末，普惠型小微企业贷款余额28.4万亿元，较年初增加4.8万亿元，2023年前三季度贷款增量已超过2022年全年增量，2022年全年增量是4.5万亿元；有贷款余额客户数4260.5万户，较年初增加372.8万户。2023年前三季度，全国新发放普惠型小微企业贷款平均利率4.8%，较2022年下降了0.4个百分点。

金融“温暖”新市民：让“他乡”变“故乡”

随着城镇化的深入推进，当前约有3亿人怀揣“扎根”梦想，走入城市，成为“新市民”，与城市同生共长。

“线上申请，资金到账快，还能随借随还，农行‘商户e贷’很适合我们。”离开老家来到湖南长沙创业的便利店店主刘女士已经向身边多位个体工商户朋友推荐了这款产品。

金融有“温度”，为小微商户的生意加把劲儿。农业银行采取“数据赋能”，多维验证，提升智能风控水平，让个体工商户新市民贷得放心、用得舒心。

当地银行工作人员向个体经营者介绍金融服务。受访者供图

“我们主要面向小超市、便利店、加盟店、小吃店、电商等行业，有稳定收入但无法提供押品的新市民群体。”农行湖南分行相关负责人介绍，截至2023年11月末，农行湖南分行累计发放“商户e贷”48.66亿元，为万余户个体经营者提供了贷款支持。

刘女士的感受并非个例。此前发布的《关于加强新市民金融服务工作的通知》指出，针对新市民在创业、就业、住房、教育、医疗、养老等重点领域的金融需求，鼓励银行保险机构结合地方实际情况，因地制宜强化产品和服务创新，扩大高质量金融供给，提升金融服务的均等性和便利度。

“新市民是金融需求旺盛的重要群体。围绕新市民在创业、就业等重点领域的金融需求，金融机构创新推出针对性的产品和服务，开辟金融服务‘新蓝海’，有助于深化金融供给侧结构性改革，促进金融业高质量发展。”招联首席研究员董希淼表示。

金融“量体裁衣”：信用成“金”点亮幸福生活

宁夏永宁县闽宁镇福宁村，整体从宁夏西海固地区移民搬迁而来。村民“家底”薄，创业没有充足资金。因缺乏有效抵押物，银行发放贷款时也存在难点。

“我们要把村民的‘信用’变成‘财富’。”邮储银行宁夏分行三农部负责人李晶表示，村民只要诚实守信，有生产经营项目，有增收致富愿望，无须抵押担保，即可获得全流程线上化的贷款。

2023年4月，邮储银行永宁支行在福宁村开展“整村授信”，工作人员携带“移动展业”设备来到该村致富带头人铁彦忠家中录入，10分钟即完成20万元纯线上信用贷款申请、审批、发放全流程。

“有了这笔钱，我可以进一步扩大肉牛和羊的养殖规模，带领全体村民一起致富，真是太及时了。”铁彦忠说。

当前，“整村授信”已在宁夏全面展开。据国家金融监督管理总局宁夏监管局相关负责人介绍，截至2023年9月末，“整村授信”覆盖宁夏2193个行政村，累计授信户数44.29万户、金额395.53亿元，有效农户授信面达80%以上。

国务院此前印发的《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》指出，支持小微经营主体可持续发展。鼓励金融机构开发符合小微企业、个体工商户生产经营特点和发展需求的产品和服务，加大首贷、续贷、信用贷、中长期贷款投放。

“下一步，金融监管总局将开展小微企业信贷质效提升系列行动。包括首贷拓展、信用贷提升和‘伙伴银行’三项行动。”金融监管总局普惠金融工作相关负责人表示，首贷拓展，是要引导银行机构拓展生产经营正常、没有贷款记录的无贷企业，加强首贷支持，扩大贷款覆盖面；信用贷提升，是要引导银行研发小额信用贷款产品，降低对抵质押担保的过度依赖，为小微企业、个体工商户提供信用贷款支持；“伙伴银行”，鼓励有能力的银行逐步建立“信贷+”的综合金融服务模式，更好满足小微企业不同成长阶段的多样化需求，成为企业成长的伙伴。

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(责编：杨曦、吕骞)

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