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“民生事 暖人心”系列报道

“购物车”里的新生活：消费扩容提质 需求稳步回暖

王绍绍
2023年12月27日09:05 | 来源：人民网
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“线上线下”双向发力，即时零售驶入快车道；借助跨境电商平台，消费者可以随时随地“买全球”；直播电商推进农产品走向全国，“数商兴农”赋能乡村振兴……今年以来，我国消费市场持续恢复和扩大，供给持续优化、场景不断创新，彰显了中国经济的韧性和活力。

消费是最终需求，对经济具有持久拉动力。近期召开的2023年中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”列为明年经济工作的重点，明确要求“培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货‘潮品’等新的消费增长点”。

“购物更便捷了”

供给发力培育消费新动能

居住在四川中江县城的鲁女士最近感受到了“家门口的幸福圈”。小区门口，一排无人售货柜里摆放着20余种蔬菜和副食品，一旁的生鲜自提柜里则提供冷链产品线上下单、线下自提服务，这种24小时的便利提货柜，满足了消费者的各类需求。

越来越多的消费新场景正在全国各地不断出现，新型消费不断提质扩容，满足人们多样化、多层级的消费需求。

走进重庆市某商圈的智慧无人商店，张先生轻点屏幕选择好商品，刷脸支付后，机械手自动抓取货物递到了他面前。数字化、智能化的消费新场景，深刻改变了人们的消费习惯。

在消费体验区，消费者在体验不同的消费场景。人民网 王绍绍摄

在消费体验区，消费者在体验不同的消费场景。人民网 王绍绍摄

智能购物、AR互动、无感支付等功能提升消费者体验感，智能导购、智能便利店、无人售货机等创新场景层出不穷。从逛街购物到餐饮住宿，丰富的消费供给、便捷的消费环境使消费者的需求得到进一步释放。

“随着经济发展，消费结构在变化，这意味着供给结构也必须跟着变化。在供给侧改善各种消费环境，给老百姓提供更便利的消费条件，有助于扩大消费。”北京大学国民经济研究中心主任苏剑说。

消费市场的持续回暖，为宏观经济持续恢复向好提供了有力支撑。数据显示，今年1至11月，社会消费品零售总额427945亿元，同比增长7.2%，比1至10月份加快0.3个百分点。

“需求得到进一步满足了”

政策发力提振消费信心

商务部将2023年定位为“消费提振年”，今年以来，一系列促消费政策持续发力显效，多措并举恢复和扩大消费，打好促进消费“组合拳”。多批次发放餐饮消费券、绿色智能家电下乡、充电基础设施建设助力新能源汽车下乡……各地把恢复和扩大消费摆在优先位置，持续扩大有效需求。

各级商务主管部门组织开展“消费提振年”系列活动，提振消费信心，释放消费潜力。全国网上年货节、老字号嘉年华、家居焕新消费季、新能源汽车消费季……系列活动不仅营造了促消费浓厚氛围，也丰富了消费者选择、满足了消费者需求，带来更多优惠与便利。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华此前表示，随着经济的持续恢复，就业形势的不断改善，市场供给的稳步提升和优化，加上促消费政策的发力显效，恢复和扩大消费的基础将不断巩固。

消费一头连着经济大势，另一头连着民生福祉，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，在经济发展中起到基础性作用。

数据显示，今年1至11月，服务零售额同比增长19.5%，在节日效应等因素带动下，住宿餐饮、文化旅游、交通出行等服务消费需求集中释放。

在陕西西安，大唐不夜城游客络绎不绝。人民网 王绍绍摄

在陕西西安，大唐不夜城游客络绎不绝。人民网 王绍绍摄

目前，多地结合自身资源禀赋特点，在优化传统消费供给的同时，积极培育消费新业态、新场景，以消费升级引领供给创新。

山东打造“山东籍主播带山东货”直播品牌，开展“好品山东 商行天下”系列促消费活动；河南形成一批夜游、夜食、夜购IP，“醉美·夜郑州”“洛阳晚8点”、开封“汴地有礼”、许昌“点亮灯火·夜享莲城”等一批夜消费品牌脱颖而出；广东发布提振和扩大消费“27条”，发放1亿元文旅消费券；在陕西西安，“长安十二时辰”成为热门的游客打卡地，不少游客换上精美造型，夜游“长安”。美团数据显示，今年以来，陕西省“汉服”相关关键词搜索同比去年增长七倍多。

“线上选择更多了”

新场景新业态开拓消费新空间

“半个小时商品就送上门了，省力又及时。”居住在湖南长沙市岳麓区的市民王先生经常用手机购物。从新鲜果蔬到日用百货，从营养保健到电子产品，只要在家里拿起手机打开APP下单，实体零售店接收到线上订单后，商品很快就能被配送上门。

以大数据为新生产要素的新型消费采用线上线下融合的新商业模式，为消费者带来个性化、定制化的消费体验，成为助力经济增长的新动能。

越来越多的消费新业态、新模式、新场景出现，成为提振消费的重要突破口。

即时消费、共享消费、种草消费等数字新型消费不断出现，众多数字场景为不同群体提供优质消费体验；购买绿色家电、环保产品，绿色消费理念日益深入人心，绿色低碳产品消费潜力持续释放；随着健康生活理念被更多人接受，从泡脚包、膏药贴到按摩器、艾草类制品，健康消费成为新风口……

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬认为，消费对经济增长的支撑促进作用日益强劲，创新驱动发展的内生动力明显增强。未来，我国超大规模市场的优势将更加凸显。

从体育休闲、文化旅游等服务消费的增长，到数字消费、绿色消费、健康消费的升级，消费空间不断拓展、消费动能持续增强，为消费市场营造出更多新体验、打造出更多新场景、创造出更多新需求。

隆隆冬日，新一轮消费热潮正在涌动。通过方寸屏幕，“土味”好农品走出了大山，走向大江南北；在年货节活动中，老字号国货品牌和国潮产品再次“出圈”。满满当当的“购物车”有力拉动经济“基本盘”行稳致远，折射出中国经济发展的强大韧性。（实习生尉馨文对本文亦有贡献）

“民生事 暖人心”系列报道：

翻开“减税账本”：税费负担减少了 创新动能更足了

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笑容里的美丽家园：让生态“好风景”变成百姓“好生活”

(责编：杨曦、吕骞)
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