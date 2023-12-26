人民网记者 栗翘楚 任妍

随着新一代信息技术在汽车行业的广泛应用，汽车已不再是简单的交通工具，更像是一台集出行、娱乐、互联等多重功能于一体超级移动智能终端，软件和信息技术在汽车中的占比不断提高。2023年我国智能汽车发展迈入新阶段，无论是主机厂，还是自动驾驶科技公司，都在积极投入。

近日，华为公司副总裁、华为云中国区总裁张修征在做客《人民车友会》接受记者采访时表示，在全球智能技术广泛发展的今天，千行百业正在面临重塑，华为云将坚持数智化技术创新，持续探索技术平台、智能云底座与产业链有机融合、促进发展的有效路径，通过链接行业生态、助力行业升级迭代，加速汽车行业实现电动化、网联化、智能化、共享化升级。

汽车智能化市场广阔 但技术落地仍面临诸多挑战

“当前，整个汽车行业在经历汽车智能化、车企数智化、业务全球化的三大升级。”张修征表示，汽车智能化市场空间广阔，自动驾驶/智能驾驶代表了汽车智能化的未来趋势，但人工智能、大模型等技术在汽车领域中的应用仍面临着很多挑战，每个自动驾驶算法上车，都必须经过严格的开发测试、仿真验证等过程，需要投喂海量的数据以及庞大的算力训练来提升其泛化性，这背后是高昂的成本投入。华为云通过构建坚实算力底座，为车企按需提供AI算力，做车企最可靠的伙伴。

据了解，今年7月，华为云面向行业发布了自动驾驶开发平台，把在汽车行业积累的多年经验与盘古大模型深度结合，推出了汽车大模型，为自动驾驶研发提供支撑。例如通过预标注大模型，进行快速准确的数据标注，将标注效率提升5到10倍，标注成本降低为人工标注的1/10。通过场景生成大模型，可以自动生成各种天气、路况等复杂场景，让自动驾驶学习新复杂场景的周期从2周以上缩短到2天内，加速自动驾驶的训练。在该领域，华为云携手Momenta共创智能驾驶数据治理新范式，训练元数据读取速度提升10倍以上，实现了算法高效迭代与更新。

2023年11月，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部四部门联合印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。

自动驾驶是智能化基线 数据安全决定发展上限

随着L3、L4级别自动驾驶商业落地政策的逐渐放开，高级别的自动驾驶将推动驾驶数据和算力需求快速增长，智能技术如何赋能行业生态链接、助力行业智能转型？未来，面对数据安全与隐私保护、算力供应等问题，以及技术推动下的行业突围机会，又该如何接招汽车行业智能化过程中的关键挑战？

张修征告诉记者，自动驾驶是汽车智能化的趋势，也是车企建立竞争壁垒的差异化要点。加速自动驾驶商业化需要三大技术支撑力量：大数据、大模型、大算力，以及大安全。

“从自动驾驶数据的产生流程来看，自动驾驶系统主要依赖感知、决策和执行三大模块来实现，每个模块在工作过程中会产生大量数据，一辆高等级自动驾驶汽车每天会产生的数据量能达到10TB。”张修征说，“自动驾驶是车企智能化的基线，但数据安全则决定了发展上限。每个车企都需要重点关注数据的使用与合规。”

在安全合规领域，数据安全是车企智能化的“生命线”。张修征认为，三分靠技术，七分靠运营。据介绍，华为云为车企打造了“攻击不瘫、数据不丢、监管合规”的安全体系，在运营方面，打造了“确定性运维”体系，从架构、工具、流程、制度等方面保证车企业务的高可用与安全合规。

今年7月份，华为云发布了行业内首个满足国密等保认证的乌兰察布汽车专区，通过三分区合规架构，以及七层安全纵深防御体系为智能驾驶构筑“护城河”。目前乌兰察布汽车专区一期已有大量车企在使用，未来将有更多的车辆“跑”在华为云上。

其次，大模型需要大算力，如今AI算力稀缺已经成为制约行业发展的关键问题，华为云昇腾AI云服务，可以为自动驾驶模型开发提供千卡集群、不中断的长稳算力，给汽车企业提供一个可持续、更可靠的算力选择。

据介绍，目前华为云已服务了90%以上的TOP30国内外主流车企和自动驾驶公司。IDC报告显示，截至23年上半年，华为云持续蝉联中国汽车云市场第一。

中国汽车产业发展70周年，已取得了一些成绩，并在全球舞台上大放异彩。站在新起点，放眼未来，张修征表示，华为云将持续做好坚实的智能云底座，做最懂汽车的那朵云。作为技术服务商，华为云将携手生态伙伴与客户，联合产学研各方，共同发挥产业聚合优势，为中国汽车智能化升级贡献力量。

(责编：王震、吕骞)

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