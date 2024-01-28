农历龙年即将到来，不少地方早已刮起了消费“龙”卷风：商场里，各类龙首饰、龙服装，让人“龙”光焕发；旅游景点内，各种龙灯展、龙冰雕，正式“龙”重登场。

龙，作为中华民族的图腾和独特精神标识，甚至可以说是维系全世界华人的精神纽带。从进入1月起，大家如同“血脉觉醒”，到处“龙里龙气”。

电商平台上，以龙年新年衣、龙年拜年服等为主题的国潮服饰销量环比暴涨超120%；不少黄金品牌瞄准爱囤“金豆豆”的年轻人，推出“招财龙”“聚宝龙”“平安龙”主题饰品；龙元素国风款化妆品，也成了各“国潮”品牌的新爆款；龙年主题邮票、纪念币、生肖酒火热发售，其中中国邮政发行的《甲辰年》特种邮票溢价幅度甚至高达近460%。

电商平台上，龙年主题产品销售火爆。

不仅如此，作为最具国际代表性的生肖，中国龙在海外也可谓是龙腾四海，相当“吃得开”。在义乌国际商贸城，各类创意十足的中国龙年画、挂件、玩偶不仅在传统大市场东南亚广受欢迎，来自美国、欧洲、澳洲的订单也在不断攀升。

其实，龙年主题消费不仅反映了中国经济的韧性与活力，也是大家表达对美好生活向往、对品质产品追求的一种方式。一年到头，有人趁机清空了购物车，有人终于入手“馋”了许久的好物。

一份份简单的龙年礼物，不仅是奋斗者对自己的犒劳，也给即将到来的农历甲辰龙年，打出了实实在在的消费“开门红”。

据悉，今年商务部将以“消费促进年”为主线，推动消费持续扩大，增强消费市场回升势头。与2023年提出的“消费提振年”相比，今年重点新增了培育壮大新型消费，支持直播电商、即时零售等新业态新模式健康发展，打造数实融合消费新场景，激发数字消费活力等重点。此外，一季度，商务部还将以“国货潮品”为主题，开展全国网上年货节、老字号嘉年华、全国消费促进月等专项活动，同时将在节日期间启动重要生活必需品市场监测日报制度，加强消费市场形势分析和趋势研判。与此同时，正在召开的地方两会上，“扩大有潜能的消费”也成为备受热议的重要话题。这些无疑都是对去年中央经济工作会议提出的“着力扩大国内需求”等重点任务的政策延续和具体落实。

2024年1月，超市里的“年货市集”，让消费者一边逛超市一边体验传统庙会。受访者供图

“尔滨”爆火、“国货”出海、年货热销……2024年开年首月，线上线下消费热潮涌动，令人振奋。伴随着年味渐浓，“花样”消费市场也必将为公众提供更丰富的消费体验，成为拉动经济发展的澎湃动力。

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专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)

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