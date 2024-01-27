人民网北京1月27日电 （记者乔雪峰）1月26日，一年一度的春运正式启动。春运首日，在哈尔滨西公路客运站，红彤彤的春运海报、身穿东北大花热舞的快闪表演……处处洋溢着温馨的氛围，售票处、候车室、安检口，旅客平稳有序，现场秩序井然。

记者从交通运输部获悉，1月26日（春运首日，农历腊月十六），全社会跨区域人员流动量18935.2万人次，环比增长9.5%，比2023年同期增长19.7%，比2019年同期增长6.7%。

铁路方面，春运首日，全国铁路客运量1106.3万人次，环比增长12.1%，比2023年同期增长78%，比2019年同期增长16.1%。

公路方面，春运首日，公路人员流动量17564万人次，环比增长9.4%，比2023年同期增长16.6%，比2019年同期增长6.4%。其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量14768万人次，环比增长10.2%，比2023年同期增长9.4%，比2019年同期增长31.2%；公路营业性客运量2796万人次，环比增长5.2%，比2023年同期增长78.4%，比2019年同期下降46.8%。

水路方面，春运首日，水路客运量58.3万人次，环比增长17.2%，比2023年同期增长48.6%，比2019年同期下降45.2%。

民航方面，民航客运量206.6万人次，环比增长4.1%，比2023年同期增长111.8%，比2019年同期增长24.3%。

在黑龙江，随着哈尔滨旅游火爆“出圈”，黑龙江省冰雪游持续升温，多种客流交织叠加，人员流动量将创历史新高。

春运期间，黑龙江省投入长途客车1.35万辆,公交车1.8万辆、出租车9.8万辆、网约车1.8万辆，长途备班车620辆，全面满足广大旅客出行需求。

在内蒙古，春运首日，呼和浩特火车站内出行旅客明显增加，到底铁路部门增加了闸机，旅客们进出车站非常顺畅。

记者从内蒙古自治区交通运输厅获悉，春运期间，内蒙古自治区跨区域人员流动量将达到4400万人次，其中80%为自驾出行；营运性客运量预计将达到880万人次，同比增长62%。

(责编：郝帅、吕骞)

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