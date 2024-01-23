人民网记者 李栋

2023年粮食产量13908.2亿斤，连续9年稳定在1.3万亿斤以上；全年脱贫劳动力务工总规模达到3396.9万人；全国农产品质量安全监测总体合格率达到97.8%……一组组振奋人心的数据，汇聚成了2023年“三农”工作的满意答卷。

1月23日，在国务院新闻办公室2023年农业农村经济运行情况新闻发布会上，农业农村部副部长邓小刚表示，2023年，面对复杂严峻的国内外经济形势和多发、重发的自然灾害，各级农业农村部门全力以赴攻难关、破难题，保持了农业农村发展稳中向好、稳中有进的势头，“三农”基本盘进一步夯实，为经济回升向好、高质量发展扎实推进提供了有力支撑。

农为邦本，本固邦宁。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。2023年“三农”硕果成色如何？2024年如何稳住农业基本盘？在此次发布会上，农业农村部相关负责人就社会关心的话题进行了回应。

粮食产量增、结构优、储备足，粮食安全有保障

粮食生产再获丰收，重要农产品供给保障有力。邓小刚介绍，2023年，我国有效克服黄淮罕见“烂场雨”、华北东北局地严重洪涝、西北局部干旱等灾害影响，粮食产量13908.2亿斤，比上年增加177.6亿斤，再创历史新高，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。

五谷者，万民之命，国之重宝。当前我国粮食安全形势怎么样？农业农村部发展规划司司长陈邦勋表示，我国粮食产量增、结构优、储备足，粮食安全有保障。

陈邦勋说，粮食安全形势可以从生产、结构、库存等方面判断。一是生产连年丰收。我国粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上，人均粮食占有量超过980斤，高于人均800斤的国际粮食安全标准线。二是品种结构优化。口粮连年产大于需，优质水稻、专用小麦供给增加。大豆扩种成效明显，自给率水平进一步提高。三是粮食库存充裕。目前，我国粮食库存消费比远高于联合国粮农组织提出的17%—18%的安全水平。

“下一步，将继续深入实施国家粮食安全战略，扎实推进藏粮于地、藏粮于技，紧紧扭住种子和耕地两个要害，强化扶持政策，全方位夯实粮食安全根基，牢牢把住国家粮食安全主动权。”陈邦勋说。

着力增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力

巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村全面振兴的底线任务。邓小刚介绍，2023年，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，守住了不发生规模性返贫的底线。

邓小刚表示，各地健全防止返贫监测帮扶机制，努力做到早发现、早干预、早帮扶，超六成的监测对象消除返贫风险，其余均已落实帮扶措施。突出抓好产业就业帮扶，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重达到60%，脱贫县培育了一批特色主导产业。全年脱贫劳动力务工总规模达到3396.9万人，超过年度任务目标377.7万人。

2023年，农业农村部统筹协调各地各部门以及社会各界，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，推动脱贫攻坚成果持续巩固拓展，守住了不发生规模性返贫的底线。“脱贫地区农民收入增速继续高于全国农村平均水平，脱贫群众生产生活条件持续改善，获得感、幸福感、安全感进一步增强。”邓小刚说。

邓小刚表示，今年农业农村部将聚焦“守底线、增动力、促发展”，在守牢不发生规模性返贫底线的基础上，通过抓监测帮扶守底线、抓产业就业增动力、抓政策落实促发展，集中更多资源，着力增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。

“菜篮子”产品供应充足 市场运行总体平稳

小小“菜篮子”，事关大民生。“2023年，我国‘菜篮子’产品供应充足，市场运行总体平稳。”农业农村部市场与信息化司司长雷刘功表示。

雷刘功介绍，从生产上看，2023年，全国蔬菜播种面积和产量继续增长，12月下旬在田面积7800多万亩，旬产量2100多万吨，同比分别增加80多万亩、60多万吨；猪牛羊禽肉产量9641万吨，同比增长4.5%。

从价格上看，2023年“菜篮子”产品批发价格200指数为124.91，与往年相比持平略降。

从城市情况看，直辖市、计划单列市和省会城市高度重视“菜篮子”，抓生产、促调运、保质量、稳价格，市场供给充足，花色品种丰富，价格运行平稳。

春节临近，“菜篮子”产品稳产保供事关千家万户。“春节期间‘菜篮子’产品供给总量有保障。”雷刘功说。

据监测调度，2024年第一季度全国肉蛋奶产能充裕，1月份蔬菜在田面积稳中有增，“菜篮子”产品保供基础非常扎实。

“但也要看到，受厄尔尼诺和全球气候变暖共同影响，冬春季可能发生阶段性区域性低温雨雪冰冻天气，给稳产保供带来一定风险挑战。”雷刘功介绍，下一步，农业农村部将通过压责任、稳生产、强监管、促对接、抓监测五个方面，保障“菜篮子”产品市场供应。

(责编：杨曦、吕骞)

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