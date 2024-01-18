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2023年预期目标顺利完成 支撑我国经济高质量发展要素增多

焦磊
2024年01月18日10:14 | 来源：人民网
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1月17日，2023年中国经济“成绩单”正式公布。国家统计局数据显示，我国2023年全年国内生产总值超过126万亿元，同比增长5.2%。这意味着去年政府工作报告提出的“国内生产总值预期增长为5%左右”的预期目标顺利完成。

多位专家在接受人民网记者采访时表示，2023年我国顶住外部压力、克服内部困难，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。下一阶段，要巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

主要预期目标圆满实现 GDP总量跃上新台阶

2023年，面对世界经济复苏乏力、国内自然灾害频发、改革发展稳定任务艰巨等挑战，我国经济整体呈现波浪式发展、曲折式前进的恢复过程，主要预期目标圆满实现。

初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分产业看，第一产业增加值89755亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。

“总的来看，我们的主要预期目标圆满实现。可以说是交出了一份成色好、分量足的成绩单。”国家统计局局长康义在国新办举行的2023年国民经济运行情况新闻发布会上说，从经济增长看，去年我国GDP超过126万亿元，增速比2022年加快2.2个百分点。分季度看呈现前低、中高、后稳的态势，向好趋势进一步巩固。

按照可比价计算，2023年经济增量超过6万亿元，相当于一个中等国家一年的经济总量；服务业增加值占GDP比重达到54.6%，比上年提高1.2个百分点；最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%，比上年提高43.1个百分点；5.2%的经济增速不仅高于全球3%左右的预计增速，对世界经济增长的贡献率有望超过30%，是世界经济增长的最大引擎……康义表示，对于过去一年的经济表现，可以概括为回升向好、成色十足、表现亮丽、殊为不易。

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示，2023年我国经济总体处于疫后恢复期，GDP全年增长5.2%，既有基数效应的作用，又与我国经济的韧性和宏观政策有关。

罗志恒认为，从节奏来看，一季度，疫情防控平稳转段后前期积压需求集中释放，居民服务消费热情高涨，房地产销售迎来“小阳春”；需求短暂释放后出现空当，房地产市场和出口形势转弱，导致二季度经济增速放缓；三季度政策支持力度明显加大，专项债发行和使用进度加快、中央和地方政府密集出台稳地产政策、央行降息降准等，增强了经济恢复动能。

消费对经济增长贡献率超八成

数据显示，2023年社会消费品零售总额超过47万亿元，总量创历史新高。最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，对经济增长的贡献率达82.5%，提高了43.1个百分点。服务零售额比上年增长了20%，快于商品零售额14.2个百分点。

康义分析表示，疫情三年消费市场受到冲击比较大，不少接触型、聚集型的消费都受到抑制，随着疫情防控平稳转段，经济社会全面恢复常态化运行，消费呈现出好的恢复态势，热点亮点频多，消费成为2023年带动经济恢复的重要力量。

上海社科院研究员、原副院长，南通大学长三角现代化研究院院长何建华表示，我国拥有超大规模的市场优势，具有承载经济持续增长的潜在空间。接近50万亿元的全社会消费品零售总额几乎是日本、德国、印度的消费总量之和。14亿多人口的消费潜力有待进一步释放，成为拉动经济增长的巨大动能。

随着市场需求改善，我国产能利用状况在逐步恢复。数据显示，四季度，我国规模以上工业企业产品销售率持续保持在97%以上，其中12月份升至98.4%；从反映产能利用状况的产能利用率看，2023年的四个季度，工业产能利用率分别为74.3%、74.5%、75.6%和75.9%，呈现逐季回升态势。

“随着需求带动作用增强，我国供需衔接、经济循环状况也在不断改善。”国家统计局新闻发言人王冠华表示，今年开年冰雪旅游、冰雪运动等“火出了圈”，这既顺应了居民消费结构升级的大趋势，也展现了我国内需的潜力。

罗志恒认为，消费潜力仍有巨大挖掘空间。2023年，居民平均消费倾向为68.3%，高于2022年的66.5%，但仍低于2019年的70.1%，同时考虑到2022年以来居民积累的大量超额储蓄，若能有效激发消费意愿，居民消费有望较快增长。

关于下阶段消费走势，康义判断，支撑消费持续回升的有利条件比较多，消费仍然会保持较好的增长。一是消费潜力仍然巨大，14亿多的人口，超大规模市场的优势依然明显；二是消费基础不断巩固，就业形势总体改善，居民收入有望保持稳定增长，将有力支撑居民消费能力的提升；三是消费亮点不断涌现。数字消费、绿色消费、健康消费、文娱消费等都快速发展；四是促消费政策持续发力。

2024年经济发展机遇大于挑战

近期，多个国际机构和商业机构都调高了中国经济增长的预期，认为中国仍然是全球经济增长的最大引擎。康义表示，对2024年经济走势的预判，首先是要看到会面临一些挑战和困难，但是更多的是有利条件、是优势。综合起来看，面临的机遇要大于挑战，有利条件强于不利因素，中国经济长期向好的基本趋势没有改变，支撑中国经济高质量发展的要素条件在不断积累增多。

具体看有利条件。康义总结为：经济增长“势头好”、经济发展“韧性强”、高质量发展“活力足”、改革开放“红利多”、宏观政策“空间广”。

“尽管推动2024年经济持续回升向好还会遇到一些前进中的困难挑战，对于困难和挑战，前一段时间召开的中央经济工作会议进行了认真分析，提出了具体的应对措施。要全面贯彻落实好中央经济工作会议部署，不断把发展优势转换为发展势能，今年中国经济一定能够迎难而上、砥砺前行，实现质的有效提升和量的合理增长。”康义说。

“展望2024年，中国经济仍将延续疫后恢复态势。从动能看，相对确定的是服务业、高端制造和基建投资，房地产在政策作用下预计将逐步筑底，但恢复力度还要看政策的进一步加码。”罗志恒认为，有必要以财政政策和房地产政策为重点、提振预期和就业优先政策为核心促进经济恢复。从政策稳定性、制度完备性、法治落实和理论突破四个层面提振企业家信心。

何建华认为，从微观上，应当不断优化营商环境，为各类企业创造更加公平的竞争环境，进一步激发经营主体的积极性、创造性，充分释放各类企业尤其是科创企业发展经济的动能潜力。

(责编：方经纶、高雷)
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