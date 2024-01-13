人民网记者 李栋

仓廪实，天下安。国家粮食和物资储备局发布的数据显示，2023年我国全年收购粮食超4亿吨，目前全国粮食库存充裕。过去一年，我国粮食市场保持平稳运行，“三农”工作者齐心聚力，在希望的田野上不断筑牢国家粮食安全基础，更为经济高质量发展提供了保障。

据介绍，2023年我国在粮食产购储加销各环节综合施策，粮食和物资储备工作交出一份亮眼的“成绩单”：全国标准仓房完好仓容达到7亿吨；预计全年粮食企业实现工业总产值4.3万亿元，同比增长7%；农户储粮损失率降至2.9%，国有粮库储粮周期内综合损害率控制在1%以内。令人振奋的一组组数据彰显出我国粮食流通领域取得重大成就。

“过去一年，全国粮食和物资储备系统主要目标任务全面完成，粮食市场保持平稳运行，国家储备实力和应急保障能力进一步增强，为经济回升向好和高质量发展提供了有力支撑。”国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫表示。

粮食安全是战略问题，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。今年粮食生产多灾多难，接连克服了黄淮罕见“烂场雨”、华北东北局地严重洪涝、西北局部干旱等灾害影响，实现丰收着实不易。粮食产量连续9年保持在1.3万亿斤以上，为粮食保供稳价提供坚实基础。

实现粮食颗粒归仓，既关系国家稳定发展大局，又牵连着广大农民的“钱袋子”，把粮食收好、运好、储好，才能增加有效应对风险挑战的底气，为有力有效促进乡村全面振兴、实现中国式现代化的宏伟蓝图提供坚实支撑。

据悉，目前我国中央储备粮、最低收购价粮实现信息化全覆盖，所有省级储备粮、29个省份的市县级储备粮实现信息化全覆盖，省市县三级储备粮信息化覆盖率达到95%；运用粮食购销数字化监管系统，探索建立常态化视频查库机制；“12325”热线受理举报线索1162件，有效发挥了“前哨”作用。

此外，粮食安全立法取得重大成果。将于2024年6月1日起施行的《中华人民共和国粮食安全保障法》（以下简称《保障法》），是继2021年《粮食流通管理条例》修订出台后粮食安全领域又一项重大立法活动，为保障粮食安全铸就了“护法神盾”，推动我国粮食安全从政策性治理向法治化治理转变。

“有了法治引领，粮食安全才能行稳致远。”业内专家认为，《保障法》的出台，有利于巩固我国粮食安全领域已有成果，全社会要树立粮食节约减损与增产并重的理念，全链条推进节粮减损，耕好“无形良田”，守好大国粮仓端牢中国饭碗。

秋粮收购关系保供稳价。春节的脚步日益临近，粮食收购和保供稳价关系密不可分。“做好秋粮收购的同时，一定要确保粮食供给平稳运行。”专家表示，要从粮食产购储加销全链条着眼，加强粮源调度、加工销售、库存投放、储备调节、应急供应等协同联动，形成保供稳价合力。

“2024年要扎实做好粮食和物资储备各项工作，通过强化粮食产购储加销协同保障、打好粮食监管执法考核组合拳、加大储备基础设施建设力度、加强科技创新和信息化应用等，牢牢守住国家粮食安全底线，持续增强国家储备实力，不断提高应对各种极端情况的能力，为经济社会高质量发展提供有力保障。”刘焕鑫表示。

(责编：王震、吕骞)

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