王绍绍

滑雪道上，来自全国各地的滑雪爱好者佩戴护目镜，脚踏雪板疾驰而下；冰雪乐园中，游客们既能观赏晶莹剔透的冰雕建筑，又能体验超长“冰滑梯”。刚刚过去的元旦假期，冰雪活动热闹非凡，“冰雪游”成为假日出游热门主题。

冰雪经济的快速发展，不断激发冰雪消费活力。业内专家表示，发展冰雪旅游，既要着眼于满足人们不同层次的旅游需求，也要立足于变资源优势为发展优势，打造充满活力的新兴产业，加快塑造良好的地区形象，让“冷资源”变成“热经济”，推动冰雪旅游实现高质量发展。

冰雪文旅打造消费新业态

元旦期间，多地依托丰富的冰雪资源，打造冰雪产业新优势。哈尔滨冰雪大世界园区使用25万立方米的冰和雪打造千余个冰雪景观，为游客开启“冰雪盛宴”；在新疆阿勒泰地区，游客在民宿中品尝热乎乎的奶茶，感受冰雪旅游的舒适一面；呼和浩特市马鬃山滑雪场对外开放夜场滑雪，为滑雪爱好者们带来更丰富的冰雪游玩体验……

冰雪旅游“热”彰显冬日经济活力，冰雪消费潜力正得到充分释放。同时，冰雪旅游热也带“旺”了各地民宿、温泉酒店等的人气。美团数据显示，元旦前温泉酒店的预订量同比增长250%，节假日的客房热度更高，不少客房已被抢先预订。

近期，四川、海南、吉林等多地发布了面向餐饮、文旅、体育展会的专用消费券。其中，吉林省向游客发放冰雪消费券3000万元，并设立了总额1000万元的冰雪交通补贴，吸引消费者积极参与。受利好政策影响，吉林省冰雪旅游接待人次持续增加，预计目标冰雪旅游收入2300亿元。

“冬日消费需求的增长源于人们对于保暖、休闲和美食等的追求。随着气温下降，人们更倾向于参与滑雪、泡温泉等季节性活动，同时也更愿意购买取暖设备、家居服饰等产品。这种季节性需求的增长有助于激发消费，推动商家生产和销售相关产品，从而促进经济增长。”中国数实融合50人论坛智库专家洪勇说。

冰雪赛事激活产业新动能

多地将群众冰雪赛事活动与民俗、旅游深度融合，掀起全民参与冰雪运动新热潮，探索了“冰雪+”的新模式。北京市体育局副局长葛军此前介绍，在北京冬奥会之后，北京市冰雪产业继续蓬勃发展，累计开展线上线下赛事活动9000余项次，参与人次达到1000多万，冰雪产业的“冷资源”正转化为“热经济”。

在短道速滑世界杯北京站期间，首都体育馆内售卖“龙墩墩”的摊位前排起了长队。换上新装的“冰墩墩”各款最新文创产品，不仅没有随着冬奥会的结束而失去热度，反而继续担当大型赛事周边产品的“顶流”。大众对冰雪产品的热度不减，助力冰雪产业持续升温。

冰雪产业的发展有利于推进冰雪文化的传播，带动更多的人认识和了解冰雪运动，感受冰雪之美，从而达到“带动三亿人参与冰雪运动”的目标。

近日，国家体育总局、文化和旅游部联合发布“跟着赛事去旅行”2023-2024全国冰雪赛事目录。2023-2024赛季全国雪上技巧锦标赛、全国单板滑雪平行项目锦标赛、中国女子冰球职业联赛（第三站）等赛事活动的开展，不仅推动了我国冰雪运动的发展，也带动了各地旅游业的繁荣。

冰雪运动释放经济新活力

元旦假期，以滑雪为代表的冰雪运动热度飙升，人们在滑雪场感受冬日里的“速度与激情”，滑雪已逐渐成为冬季休闲热门之选。

假日期间，河北省张家口市的各大雪场迎来了滑雪小高峰。张家口市崇礼区是2022年冬奥会雪上项目举办地之一，在冬奥会之后也成为最热门的滑雪目的地之一。同程旅行数据显示，元旦假期首日，国内冰雪游热度上涨194%，冰雪运动、冰雪景观以及冰雪主题的文旅活动是冰雪旅游的主要玩法。

滑雪、滑冰运动在南方地区也被列入冬季“运动清单”，成为人们热衷的冬季运动项目。截至目前，浙江已建成滑雪场18个，江苏的滑雪场共26个，广东冰雪乐园共9个。随着南方室内雪场的增加，冰雪消费变得更加便捷，未来南方滑雪市场的增长潜力和市场空间较大。

《中国冰雪产业发展研究报告（2023）》显示，随着消费者逐渐将冰雪旅游、冰雪运动和相关消费作为度假主要内容，而非短时间“尝鲜”，中国冰雪旅游已逐渐走出“门票经济”的单一模式，不断深入开展的冰雪运动带动运动装备、餐饮住宿、交通出行等多业态共生发展。预计2023年中国冰雪产业规模将达到8900亿元，2025年将达到1万亿元，占中国体育产业总产值的五分之一。

(责编：杨曦、高雷)

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