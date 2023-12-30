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2023年人民财经论坛：问道中国式现代化的“脉”与“势”

黄盛
2023年12月30日15:21 | 来源：人民网
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2023年人民财经论坛现场。人民网记者 王天乐摄

2023年人民财经论坛现场。人民网记者 王天乐摄

“我国经济发展乘风破浪的‘大船’，已经被各种‘压力测试’所检验。”

“只要我们坚持集中精力办好自己的事，把握住发展机遇，应对好各种风险和挑战，就能赢得发展的主动权，让中国式现代化建设在高质量发展中不断显现。”

……

时逢岁末，念及往昔行，翘首思来势。12月29日，来自政、产、学、研的各界代表，来到人民日报社人民网“初心”报告厅，在2023年人民财经论坛上，盘点全面贯彻党的二十大精神开局之年发展获得的成效，问道2024年围绕推动高质量发展扎实做好经济工作的政策脉络，解码中国式现代化建设的“脉”与“势”。

2023年人民财经论坛的主题为“以高质量发展推进中国式现代化”，各界嘉宾认为，前不久召开的2023年中央经济工作会议系统部署了2024年经济工作，为做好2024年经济工作，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业指明了前进方向、提供了根本遵循。要完整、准确、全面落实围绕2024年的九项重点工作部署，把握好机遇、应对好挑战，形成共促高质量发展的合力，努力实现经济社会发展各项目标任务。

乘风破浪 在承压中持续向前

“2023年，中国经济取得殊为不易的发展成绩。”第十一届、十二届全国人大常委会副委员长，民建中央原主席陈昌智在文字致辞中表示。

论坛上，谈及2023年我国经济的发展态势以及2024年的前行趋势，多位与会嘉宾认为，2023年我国经济在持续承压中走出一条回升向好的复苏曲线，取得殊为不易的发展成绩，仍是全球经济增长的重要引擎，我国经济“大船”乘风破浪持续前行；2024年要继续坚持稳中求进工作总基调，在前行中持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

陈昌智认为，新时代必须聚焦于高质量发展，只有高质量发展才能带动现代化产业体系、城乡区域协调发展、高品质民生等任务的实现；要把握好稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，统筹兼顾稳和进，不能脱离实际、急于求成。

中国国际经济交流中心副理事长韩永文在论坛现场做主旨发言。人民网记者 翁奇羽摄

中国国际经济交流中心副理事长韩永文在论坛现场做主旨发言。人民网记者 翁奇羽摄

在谈到2023年经济态势时，中国国际经济交流中心副理事长韩永文认为，2023年我国经济回升向好，增长结构出现积极变化。他认为，我国经济恢复正处在关键阶段，尽管目前世界经济增长和贸易动能不足，但支撑我国经济继续稳定回升的有利因素很多，要抓住机遇夯实经济长期向好的发展基础。2024年要巩固、增强经济恢复发展态势，争取经济更好发展。

国务院发展研究中心原副主任侯云春也认为，我国正处在经济恢复与产业升级的关键期。“经济发展既要看增速，也要看基数；既要纵比，也看横比；既看体量，也看质量。”他表示，2023年是在2022年基础上实现较快发展，高新技术产业、先进制造业、出口“新三样”增长较快。今后的重要任务是在提振经济、增强信心、改善预期的基础上深化改革、创新驱动、产业升级，努力实现产业高端化，发展新质生产力。

加快培育形成新质生产力需要深化改革、加强制度供给。中国宏观经济研究院副院长宋葛龙表示，总体上看，发展新质生产力要处理好生产力与生产关系、产业基础与颠覆性创新、传统与现代、现在与未来、政府与市场、改革与开放、公有与非公有、平原与高峰、跟跑与领跑等关系。

做出成效 合力奔赴高质量发展愿景

在持续向前中，如何凝聚起合力，全面贯彻中央经济工作会议对2024年经济工作的总体要求？

来自自然资源部、生态环境部、交通运输部、水利部、文化和旅游部、中国证监会等单位有关嘉宾认为，要注意把握和处理好速度与质量、宏观数据与微观感受、发展经济与改善民生、发展与安全的关系，不断巩固和增强经济回升向好态势；要准确把握2024年经济工作的政策取向，在政策实施上强化协同联动、放大组合效应，在政策储备上打好提前量、留出冗余度，着力提升宏观政策支持高质量发展的效果，实现高质量发展的美好愿景。

“我们要坚持以人民为中心的发展思想，努力打造宜居、韧性、智慧城市。”自然资源部国土空间规划局局长张兵介绍，自然资源部因地制宜构建多层次城乡生活圈，引导居住、就业和公共服务设施均衡布局，提升国家、区域、城市、乡村多尺度的国土空间品质。

推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。生态环境部宣传教育中心党委书记、主任田成川表示，要以美丽中国建设全面推进人与自然和谐共生的现代化，为人民群众提供更多优质生态产品，推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

交通运输在国民经济中发挥着基础性、先导性、战略性、服务性、保障性作用。交通运输部政策研究室主任刘鹏飞表示，要围绕“人享其行、物畅其流”的美好愿景，推动交通运输高质量发展；全力做好交通物流保通保畅，推进综合交通运输一体化融合发展，努力打造“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”，有效降低全社会物流成本，保障产业链供应链稳定，让美好愿景加快成为美好现实。

“淮河入海水道二期、环北部湾水资源配置、吉林水网骨干工程等一批具有战略意义的项目相继开工建设。”水利部发展研究中心主任陈茂山表示，水利部合理布局建设了一批跨流域、跨区域重大水资源配置工程和江河防洪治理骨干工程，形成南北、东西纵横交错的骨干输排水通道。

文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳表示，将按照“一体两翼、两端发力”，拓展“五大空间”，推动文化产业和旅游业高质量发展。既要在满足人民精神生活新期待、建设中华民族现代文明方面作出更大贡献，又要在培育新的消费增长点、巩固和增强经济回升向好态势方面发挥更大作用。

针对下一步服务专精特新中小企业、高质量建设北京证券交易所，证监会公众公司监管司副司长蒋星辉表示，将从持续优化发行上市路径、稳步提升市场流动性水平、不断优化市场发展生态、强化多层次市场互联互通、构建全链条全生命周期支持企业创新发展的服务体系等方面，积极推进北交所、新三板改革与发展的工作。

矢志创新 积聚产业奋进的力量

产业，一头连着科研，一头连着市场，既是经济政策的落脚点，也是居民衣食住行的供给点。在围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好2024年经济工作过程中，如何集聚起产业的力量？如何让千行百业的经营主体，在政策的润泽中依托科技创新加速升级、在稳中向好的基础上增强信心？

圆桌论坛“展望中国经济：巩固和增强经济回升向好态势”。 人民网记者 王天乐摄

圆桌论坛“展望中国经济：巩固和增强经济回升向好态势”。人民网记者 王天乐摄

论坛组织了三场圆桌论坛，在以“展望中国经济：巩固和增强经济回升向好态势”为主题的圆桌论坛上，中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军、建行研修中心副主任宋效军、中金公司研究部首席海外策略分析师刘刚、人民日报社总编室经济新闻版副主编白之羽交流时表示，要推动一系列突破瓶颈制约、注重前瞻布局的开放举措落地见效，巩固外贸外资基本盘，进一步增强中国经济大循环的活力；要把各项政策的效能不断地传递到一线经营主体身上，让经营主体能够恢复信心，稳定预期；要不断整合科技创新资源形成合力，以技术创新推动产业升级，让高质量发展的动能更强、底气更足。

在以“发展新质生产力：以科技创新推动产业创新”为主题的圆桌论坛上，国家发改委产业经济与技术经济研究所高技术室主任张于喆，用友集团副总裁、CMO郭金铜，阿里云研究院副院长穆飞，杉数科技联合创始人王曦，值得买科技集团CTO王云峰，贝壳集团产研事务线平台总经理王超交流时表示，要通过改革开放着力打通束缚新质生产力发展的堵点、卡点，让各类先进优质生产要素向发展新质生产力高效配置。同时，在产业一线上打造新型劳动者队伍，培养应用型科创人才。在技术层面补短板、筑长板、重视通用技术，围绕产业链部署创新链，加强生态构建和场景应用，推动要素深度融合、资源共建共享、能力优势互补提升。

产业生态和场景应用，需要立足产品质量，推动经济由大向强。在以“建设质量强国：共促经济由大向强”为主题的圆桌论坛上，中国消费品质量安全促进会副理事长、原国家质检总局执法督查司司长严冯敏，全国工商联高端装备制造与委员会执行秘书长、中制智库理事长兼研究院院长新望，麒麟软件副总经理李震宁，中国煤科西安研究院（集团）有限公司钻探分院院长金新，衡水老白干酒业有限公司副总经理郑宝洪，君智战略咨询合伙人谢宏达对此认为，推动高质量发展，质量是关键，要推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。充分运用大数据、云计算等现代技术提升质量治理能力，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

“巨人港”起航 锤炼匠心兴百业

如今，专精特新中小企业发展步伐正矫健如飞。工信部数据显示，我国累计培育“小巨人”企业1.2万家、专精特新中小企业10.3万家，遴选中小企业特色产业集群100个。

与此同时，全国各地在扩大有效融资供给、推动产业链协同创新、助力“引才留才育才”等方面，支持专精特新企业发展。怎样为专精特新“小巨人”企业提供全周期成长、全链条支持、全要素服务的一站式“港湾”？

论坛对此做出了解答。由人民网与北京市西城区政府牵头，北京证券交易所、建设银行北京市分行共同发起，依托人民网“828企业服务平台”，合力共建的828巨人港·专精特新“小巨人”企业服务平台（以下简称“828巨人港”），正式启动。

828巨人港·专精特新“小巨人”企业服务平台启动仪式。 人民网记者 翁奇羽摄

828巨人港·专精特新“小巨人”企业服务平台启动仪式。人民网记者 翁奇羽摄

“828巨人港”立足北京、面向全国，发掘和培育专精特新“小巨人”企业，通过线上平台运营与传播、线下资源对接与服务，协助企业拓展合作圈层，构建政府与企业之间、企业与企业之间融通合作生态。平台将以“4+N”（“4”为四家发起方，“N”为各产业细分领域生态合作伙伴）产业生态服务模式，实现资源创新整合，构建更为充满活力的产业生态，更好地服务全国专精特新“小巨人”企业。

人民网相关负责人和中共北京市西城区委书记孙硕，北京证券交易所、全国股转公司副总经理孙立，中国建设银行北京市分行党委书记、行长林朝晖表示，将依托“828巨人港”，联合社会各方力量、汇集各方面资源，打造科创生态培育和产融结合的新模式，致力于为入港专精特新“小巨人”企业提供更加专业、专注的服务，助推高质量发展。

企业的高质量发展、产业的生生不息，需要凝聚匠人匠心，锻造穿越时间周期的技术与产品。为充分发挥匠心范本价值，激发各类经营主体活力，此次论坛设置了第二十届人民匠心奖颁奖典礼环节。

第二十届人民匠心奖评选活动从2023年10月正式启动，征集了2023年度各行业、各领域优质的产品、技术、服务与解决方案，经“报名征集”“案例初评”“网络投票”“专家评审”“社会公示”等环节，最终评选出人民匠心飞跃奖、人民匠心服务奖、人民匠心技术奖、人民匠心产品奖、人民匠心品牌奖五大奖项。

人民匠心奖颁奖典礼现场。 人民网记者 翁奇羽摄

人民匠心奖颁奖典礼现场。人民网记者 翁奇羽摄

“凡是优秀的企业，多是匠心的雕琢。”有获奖企业代表表示，工匠精神不仅是一种职业精神，更是经营主体应对各种风险挑战、实现自身高质量发展的内核，只有秉承匠心、执着专注、精益求精、一丝不苟，才能把握中国式现代化建设的时代机遇，为我国经济社会发展贡献自己的力量。

附：第二十届人民匠心奖获奖名单

http://828.people.com.cn/n1/2023/1229/c447989-40149449.html

附：2023人民财经论坛相关报道

陈昌智：让中国式现代化建设在高质量发展中不断显现

韩永文：巩固稳定向好基础 推进明年经济更好发展

侯云春：我国正处在经济恢复和产业升级的关键期

宋葛龙：加快培育形成新质生产力 需深化改革加强制度供给

自然资源部张兵：优化国土空间发展格局 打造宜居韧性智慧城市

生态环境部田成川：厚植高质量发展绿色底色 引领绿色低碳发展潮流

交通运输部刘鹏飞：让“人享其行、物畅其流”的愿景加快成为现实

水利部陈茂山：加快推进国家水网建设 全面提升国家水安全 

文旅部缪沐阳：文旅产业拉动经济增长的引擎作用充分显现

证监会蒋星辉：持续加大对专精特新“小巨人”企业支持力度

(责编：郝帅、吕骞)
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