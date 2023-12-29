水利部发展研究中心主任陈茂山致辞。人民网记者 王天乐摄

人民网北京12月29日电 （欧阳易佳）今日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛“以高质量发展推进中国式现代化”为主题，邀请各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。

论坛现场，水利部发展研究中心主任陈茂山在致辞时表示，国家水网是国家基础设施体系重要组成，党中央、国务院印发的《国家水网建设规划纲要》，明确提出以完善水资源优化配置体系、流域防洪减灾体系、水生态保护治理体系为重点，统筹存量和增量，加强互联互通，加快推进国家骨干网建设，有序实施省市县水网，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系，全面提升国家水安全保障能力。

陈茂山介绍，近年来，水利部加快完善国家水网主骨架和大动脉。充分发挥南水北调工程生命线作用，东、中线一期工程累计调水量达到670多亿立方米，直接受益人口超过1.76亿人。积极推进南水北调后续工程高质量发展，高标准推进中线引江补汉工程建设，加快南水北调总体规划修编，推进东线二期可研论证、西线工程规划编制和先期实施工程前期工作，加快完善南水北调工程总体布局。

“我们合理布局建设了一批跨流域、跨区域重大水资源配置工程和江河防洪治理骨干工程，形成南北、东西纵横交错的骨干输排水通道。淮河入海水道二期、环北部湾水资源配置、吉林水网骨干工程等一批具有战略意义的项目相继开工建设。”陈茂山说：“一批重大引调水工程建成，有效缓解区域水资源短缺局面，引江济淮一期工程实现试通水通航，将缓解淮河中游干旱缺水局面，改善巢湖及淮河水环境，构建江淮水运大动脉；湖北鄂北水资源配置、甘肃引洮供水二期、福建平潭及闽江口水资源配置工程通水发挥效益；特别是陕西引汉济渭工程的建成，长江、黄河在关中大地实现‘握手’。”

他介绍，通过充分挖掘现有水源调蓄工程供水潜力，加快推进骨干水源工程建设。去年以来，推动四川三坝、云南桃源、安徽凤凰山、河北青山、湖北姚家坪等一批国家水网重大工程，以及大型灌区开工建设，全力推进黄河古贤水利枢纽前期工作。浙江朱溪、海南天角潭、青海蓄集峡等一批大型水库开始蓄水，多源互补、多向调节的国家及区域水网水资源储备能力和水流调控能力明显提升。

陈茂山表示，现阶段31个省份省级水网建设规划全部编制完成，区域水网建设规划加快编制。今年9月，水利部启动开展第二批省级水网先导区和第一批市级、县级水网先导区建设。在先导区的示范引领下，各地加快构建城乡一体、互联互通的水网体系，打通防洪排涝和水资源调配“最后一公里”。

他介绍，下一步水利部将加快在建工程建设进度，推动甘肃白龙江引水、黄河古贤水利枢纽等一批国家水网重大工程开工建设，实施数字孪生水网，加快形成“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力的水安全保障。

(责编：王震、吕骞)

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