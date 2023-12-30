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支持经营主体创新发展 业界聚焦优化产业营商环境

2023年12月30日09:39 | 来源：人民网
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人民网北京12月30日电 （记者孙博洋）记者从中国信息协会了解到，27日，以“培育新质生产力，激发产业新动能”为主题的“2023中国产业营商环境高峰论坛”在京召开，专家学者围绕打造产业营商环境进行了交流研讨。

会上，中国信息协会会长王金平表示，以发展新质生产力为抓手，支持经营主体创新发展，抢占发展新赛道，塑造发展新优势，已经成为打造高质量营商环境的重要内容，也成为新时代全社会的广泛共识。他认为，优化产业营商环境,能够增加经营主体的投资信心，吸引更多的国际国内企业投资兴业，切实将环境优势转化为产业发展的优势，以市场的力量促进高水平科技创新与国际创新链、产业链、数字链、生态链的对接，为建设现代化产业体系构筑高效强大的共性关键技术供给体系。

国务院参事室特约研究员、国家统计局原总经济师姚景源表示，高质量发展一定需要高质量的营商环境，要建设全国统一大市场,让要素在大市场畅通的流动，就是要为市场主体的正常生产经营活动提供更加便利的条件和服务，营造稳定公平透明可预期的营商环境是全国统一大市场建设进程中的关键一环，打破地方保护和市场分割、打通制约经济循环的关键堵点、很大程度上依赖于营商环境建设。

工业和信息化部产业政策司原副司长、巡视员辛仁周表示，企业应该树立“十年磨一剑”精神，专注创新和质量提升，让更多的“单项冠军”带领中国制造走向世界。

商务部电子商务和信息化司原副司长、巡视员聂林海认为，自主品牌应增强创新发展动力，并给出了从“中国制造”出海迈向“中国品牌”的解决思路

优化营商环境是我国推动高质量发展的重要举措，是建设现代化产业体系的环境保障，是推动政府职能深刻转变、更大激发市场活力和社会创造力而进行的战略部署。

论坛上，十余家营商环境第三方服务机构代表共同签署了《营商环境服务行业自律公约》。自律公约主要内容涉及有八个方面：遵守法律法规，维护客户权益，坚持公平公正，保障信息安全，持续学习改进，推动开放协作，树立行业形象，承担社会责任。

(责编：郝帅、吕骞)
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