原标题：中国—尼加拉瓜自贸协定将于2024年1月1日正式生效

本报北京12月29日电 记者张翼29日从商务部获悉，《中华人民共和国政府和尼加拉瓜共和国政府自由贸易协定》将于2024年1月1日正式生效。

协定于2023年8月31日签署，中尼双方已分别完成生效程序。根据协定安排，双方将在货物贸易、服务贸易和投资市场准入等领域实现高水平相互开放。货物贸易方面，双方将对各自超过95%税目的产品最终实施零关税。其中，双方立即实施零关税产品占各自总体税目的比例约为60%。服务贸易方面，协定是我国首个以负面清单方式开放跨境服务贸易和投资的自贸协定。此外，协定还鼓励双方在农业、纺织业、物流、旅游、中小企业等领域开展经济技术合作。

协定是中尼双边经贸关系发展的里程碑，有利于进一步激发双边贸易投资合作潜力，推动合作提质升级，更好造福两国企业和人民。

(责编：郝帅、杨迪)

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