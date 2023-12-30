本报记者 鲁元珍

原标题：财政部下达增发2023年国债第二批项目预算5646亿元

本报北京12月29日电 记者29日从财政部获悉，近日，根据增发国债项目实施工作机制确定的第二批项目清单，财政部下达第二批国债资金预算5646亿元。

该资金预算中，一是以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程补助资金983亿元，支持183个项目，实施内容包括大江大河大湖干流防洪治理、南水北调防洪影响处理工程、大中型水库建设、蓄滞洪区围堤建设。

二是其他重点防洪工程补助资金1748亿元，支持5311个项目，实施内容包括主要支流、中小河流、山洪沟治理和重点区域排涝能力建设，水文基础设施，小型水库工程，病险水库水闸除险加固及安全监测工程，海堤治理。

三是灌区建设改造和重点水土流失治理工程补助资金1115亿元，支持1511个项目，实施内容包括灌区建设改造、侵蚀沟治理、丹江口库区水土流失治理。

四是城市排水防涝能力提升行动补助资金1400亿元，支持2372个项目，聚焦易发生内涝灾害、排水防涝基础设施薄弱的重点城市，兼顾部分重点县城，支持排水管道、排涝泵站、调蓄设施、排涝通道建设、重要点位防护设施以及移动排涝装备购置等内容。

五是自然灾害综合防治体系建设工程（森林草原防火阻隔系统）补助资金400亿元，支持280个项目，专项用于防火道路和生物防火阻隔带建设，助力提升森林草原防火重要基础能力，发挥森林草原防火阻隔系统在林火阻隔和火情快速处置等方面的重要作用。

(责编：郝帅、杨迪)

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