文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳在“2023人民财经高峰论坛”致辞。人民网记者 王天乐摄

人民网北京12月29日电 （记者许维娜）今日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛“以高质量发展推进中国式现代化”为主题，邀请各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳在致辞中表示，文化产业和旅游业作为经济增长引擎的突出作用已经充分显现。

缪沐阳表示，文化产业和旅游业既提供精神产品、创造精神财富，又拉动经济促进就业、创造物质财富，是既“富口袋”又“富脑袋”的产业，在中国式现代化进程中发挥着重要作用。

缪沐阳介绍，今年以来，稳经济政策效应持续显现，文化产业和旅游业迅速回暖、强势复苏。前三季度，全国规模以上文化企业实现营业收入91619亿元，同比增长7.7%；国内旅游达到36.7亿人次，实现旅游收入3.7万亿元，同比分别增长75%、114%。文化铸魂、科技赋能，主客共享、近悦远来，成为文旅市场复苏的显著特点，多样化、高品质、沉浸式的产品供给不断涌现，新业态、新场景、新玩法层出不穷。“相约看展游”“电竞娱乐游”“国风汉服旅拍”“跟着演出去旅行”“跟着赛事去旅行”等成为新的时尚潮流，音乐节、演唱会、演艺新空间等成为新的“城市名片”和“流量密码”。

今年以来，“旅游30条”等政策接续出台，极大利好文旅行业发展。缪沐阳认为，与火热的消费市场相比，文化和旅游领域有效投资和高质量供给不足的问题依然存在。

近期召开的中央经济工作会议指出，着力扩大国内需求，要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

下一步行业如何发展？他表示，将坚持“一体两翼、两端发力”，拓展“五大空间”，推动文化产业和旅游业高质量发展，既要在满足人民精神生活新期待、建设中华民族现代文明方面作出更大贡献，又要在培育新的消费增长点、巩固和增强经济回升向好态势方面发挥更大作用。

具体而言，“一体”就是服务好经营主体，提高企业的效益、增强企业的实力；“两翼”是金融和科技双引擎；“两端发力”是一手抓消费端、一手抓供给端。“五大空间”包括赋能乡村振兴，拓展乡村空间；赋能城市更新，拓展城市空间；促进夜间消费，拓展夜晚空间；培育数字业态，拓展数字空间；促进国际贸易，拓展国际空间。

缪沐阳还表示，文旅场景最具想象空间和创新空间，要用文旅场景创新驱动技术创新、模式创新、业态创新。文化是灵魂，科技是筋骨，金融是血液，让这三者相互赋能。

(责编：王震、吕骞)

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