人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

证监会蒋星辉：持续加大对专精特新“小巨人”企业支持力度

2023年12月29日20:59 | 来源：人民网
小字号

证监会公众公司监管司副司长蒋星辉。人民网记者 翁奇羽摄

证监会公众公司监管司副司长蒋星辉。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京12月29日电 （黄盛）今日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛“以高质量发展推进中国式现代化”为主题，邀请各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。

证监会公众公司监管司副司长蒋星辉在致辞时表示，证监会聚焦服务实体经济、支持科技创新，不断深化资本市场改革，持续加大对专精特新“小巨人”企业的支持力度。

据介绍，证监会不断探索创新，深化新三板改革，推动北交所高质量发展，打造服务创新型中小企业“主阵地”——在优化上市挂牌服务上，提高专精特新“小巨人”企业挂牌上市审核效率，加强对“专精特新”企业成长规律、融资需求和风险特征的研究；在加强后备企业培育上，与工信部在信息共享联合培育、政策衔接等方面加强合作，联合开展多种形式的“专精特新”主题活动；在凝聚创新发展合力上，推动各地区域性股权市场设立“专精特新”专板，引导专板企业按照新三板要求规范运作，提高挂牌上市效率，推动投资机构通过北交所和新三板支持“专精特新”企业发展。

针对下一步围绕服务专精特新中小企业的主题、高质量建设北京证券交易所，蒋星辉表示，证监会将从四个方面积极推进北交所、新三板改革与发展的工作。

一是持续优化发行上市路径，着眼于精准服务高水平科技自立自强，为符合条件的优质中小企业提供更多、更便捷的渠道登陆北交所；优化挂牌时间、上市辅导等安排，便利新三板挂牌公司申报北交所，进一步提高上市效率、降低企业成本；积极引导中小企业利用区域性股权市场、新三板、北交所逐级“攀升”，根据企业需要实施直接融资，逐步规范发展。

二是稳步提升市场流动性水平，按照质优、量适、步稳的要求，持续推进北交所市场高质量发展，夯实市场良性发展和流动性改善基础；多措并举加强投资端建设，为更好服务创新型中小企业提供流动性支撑；完善交易制度，提升做市商制度对活跃北交所市场交易的“贡献度”。

三是不断优化市场发展生态，持续优化发行承销机制安排，完善发行定价制度，改进新股发行配售制度；更好发挥中介机构作用，完善激励约束机制，督促提高业务投入能力和质量；持续提升监管效能，完善市场风险监测预警和评估处置机制，坚决查处违法违规行为，保护投资者合法权益。

四是强化多层次市场互联互通，构建全链条全生命周期支持企业创新发展的服务体系。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
自然资源部张兵：优化国土空间发展格局 打造宜居韧性智慧城市
　　人民网北京12月29日电 （王绍绍）今日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛“以高质量发展推进中国式现代化”为主题，邀请各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。…
证监会蒋星辉：持续加大对专精特新“小巨人”企业支持力度
　　证监会公众公司监管司副司长蒋星辉。人民网记者 翁奇羽摄 人民网北京12月29日电 （黄盛）今日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部