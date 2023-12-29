证监会公众公司监管司副司长蒋星辉。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京12月29日电 （黄盛）今日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛“以高质量发展推进中国式现代化”为主题，邀请各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。

证监会公众公司监管司副司长蒋星辉在致辞时表示，证监会聚焦服务实体经济、支持科技创新，不断深化资本市场改革，持续加大对专精特新“小巨人”企业的支持力度。

据介绍，证监会不断探索创新，深化新三板改革，推动北交所高质量发展，打造服务创新型中小企业“主阵地”——在优化上市挂牌服务上，提高专精特新“小巨人”企业挂牌上市审核效率，加强对“专精特新”企业成长规律、融资需求和风险特征的研究；在加强后备企业培育上，与工信部在信息共享联合培育、政策衔接等方面加强合作，联合开展多种形式的“专精特新”主题活动；在凝聚创新发展合力上，推动各地区域性股权市场设立“专精特新”专板，引导专板企业按照新三板要求规范运作，提高挂牌上市效率，推动投资机构通过北交所和新三板支持“专精特新”企业发展。

针对下一步围绕服务专精特新中小企业的主题、高质量建设北京证券交易所，蒋星辉表示，证监会将从四个方面积极推进北交所、新三板改革与发展的工作。

一是持续优化发行上市路径，着眼于精准服务高水平科技自立自强，为符合条件的优质中小企业提供更多、更便捷的渠道登陆北交所；优化挂牌时间、上市辅导等安排，便利新三板挂牌公司申报北交所，进一步提高上市效率、降低企业成本；积极引导中小企业利用区域性股权市场、新三板、北交所逐级“攀升”，根据企业需要实施直接融资，逐步规范发展。

二是稳步提升市场流动性水平，按照质优、量适、步稳的要求，持续推进北交所市场高质量发展，夯实市场良性发展和流动性改善基础；多措并举加强投资端建设，为更好服务创新型中小企业提供流动性支撑；完善交易制度，提升做市商制度对活跃北交所市场交易的“贡献度”。

三是不断优化市场发展生态，持续优化发行承销机制安排，完善发行定价制度，改进新股发行配售制度；更好发挥中介机构作用，完善激励约束机制，督促提高业务投入能力和质量；持续提升监管效能，完善市场风险监测预警和评估处置机制，坚决查处违法违规行为，保护投资者合法权益。

四是强化多层次市场互联互通，构建全链条全生命周期支持企业创新发展的服务体系。

(责编：王震、吕骞)

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