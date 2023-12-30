人民网北京12月30日电 （记者杜燕飞）29日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛的主题为“以高质量发展推进中国式现代化”，邀请社会各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。

第十一届、十二届全国人大常委会副委员长，民建中央原主席陈昌智通过文字致辞表示，2024年是实施“十四五”规划的关键一年，做好经济工作意义重大。要把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，把握好稳中求进、以进促稳、先立后破的科学方法论，完整准确全面落实，让中国式现代化建设在高质量发展中不断显现。

陈昌智表示，2023年，我国经济在持续承压中走出一条回升向好的复苏曲线，取得殊为不易的发展成绩。纵向看，我国今年经济社会发展主要指标比去年都有明显改善；横向看，我国经济增长在世界主要经济体中居于前列，仍是全球经济增长重要引擎，我国经济大船乘风破浪持续前行。

“2023年中央经济工作会议提出的‘五个必须’，是我们有效统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全，对新时代做好经济工作规律性认识的深化。”陈昌智说，当前，世界变乱交织，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，经济恢复仍处在关键阶段。2024年是实施“十四五”规划的关键一年，做好经济工作意义重大。

围绕以高质量发展推进中国式现代化，陈昌智表示，首先，必须要把坚持高质量发展作为新时代的硬道理。从此前的“发展是硬道理”，到“必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理”，这是一种与时俱进。新时代的发展必须聚焦于高质量发展，只有高质量发展才能带动现代化产业体系、城乡区域协调发展、高品质民生等任务的实现。

其次，要把握好稳中求进、以进促稳、先立后破，这是做好2024年经济工作的科学方法论。“稳”是大局和基础，要多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策；“进”是方向和动力，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取；“破”要统筹兼顾稳和进，该立的要积极主动立起来，该破的要在立的基础上突破，不能脱离实际、急于求成。

三是2024年九项重点工作部署，体现了突出重点、把握关键的政策导向。2023年中央经济工作会议将产业政策列为具体工作中的首项，“新质生产力”也是2023年社会各界关注的热词。这九项重点任务，凸显了坚持问题导向的工作方法，体现了抓住主要矛盾、突破瓶颈制约、注重前瞻布局的工作思路。在政策制定时，也要尊重客观规律、坚持因地制宜，减少过度和不科学的政策干预。

四是要完整准确全面落实，不能变形走样、把好经念歪。要以钉钉子的精神，一锤接着一锤敲，在发展中解决问题；抓落实关键在实，抓而不实等于白抓，要一张蓝图绘到底，政贵有恒、治须有常；以自身工作的确定性，来应对外部环境发展的不确定性。

“我国经济发展乘风破浪的‘大船’，已经被各种‘压力测试’所检验，只要我们坚持集中精力办好自己的事，把握住发展机遇，应对好各种风险和挑战，就能赢得发展的主动权，让中国式现代化建设在高质量发展中不断显现。”陈昌智说。

(责编：郝帅、吕骞)

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