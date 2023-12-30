国务院发展研究中心原副主任侯云春发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京12月30日电 （焦磊）29日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛的主题为“以高质量发展推进中国式现代化”，邀请社会各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。

国务院发展研究中心原副主任侯云春在发言时表示，我国正处在经济恢复与产业升级的关键期，这是由短期与长期、需求与供给、总量与结构、国际与国内、临时性与周期性等因素叠加决定的。今后的重要任务是在提振经济、增强信心、改善预期的基础上深化改革、创新驱动、产业升级，努力实现产业高端化，发展新质生产力。

侯云春表示，经济发展既要看增速，也要看基数；既要纵比，也看横比；既看体量，也看质量。他具体说，今年是在去年增长3％的基础上发展，明年是在今年基础上再增长。今年我国在去年低基数上增长较快，在各大经济体中位居前列。我国经济体量增加，质量也有很大提高，高新技术产业、先进制造业、出口“新三样”增长快。

“我们也要看到，由于国内外需求不足等因素，我国经济恢复调整需要一个过程。”他说，今后经济发展需要关注五方面工作。首先是需求不足得到缓解是前提，应当着力稳定和扩大内外需求，开发和拓展新需求和潜在需求；其次，供给适应需求变化做出调整是重点，要加快供给侧结构性改革和调整，淘汰落后产品、压减过剩产能，拉伸新需求产能，满足和开拓国内外市场需求；三是创新取得突破是产业升级的关键，要加大研发投入力度，加快科研成果转化，积极推进数字化、绿色化转型，发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力，迈向产业高端化；四是深化改革开放是经济发展动力之源，要建设国内统一大市场，加快形成内外互促的双循环格局；五是营商环境改善是企业施展作为的重要保障，要对各类市场主体一视同仁，为它们创造良好的市场环境、经济环境、政策环境、舆论环境、社会环境。

侯云春表示，我国有制度、产业、市场、人才和城市化进程等优势，只要认真贯彻中央的方针和部署，就能在中国经济的下半场走出一条低排放、中速度、高品质、优结构、新动力、好效益、可持续、共富裕的高质量发展新路子，把建设中国式现代化的伟业不断推向前进。

(责编：郝帅、吕骞)

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