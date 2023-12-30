中国宏观经济研究院副院长宋葛龙在“2023人民财经高峰论坛”上主旨发言。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京12月30日电 （记者许维娜）29日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛的主题为“以高质量发展推进中国式现代化”，邀请社会各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。

什么是新质生产力？其“新”在何处？中国宏观经济研究院副院长宋葛龙在主旨发言中表示，新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力，它以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵，以全要素生产率提升为核心标志。它以科技创新为主导，具有信息化、网络化、数字化、智能化、自动化、绿色化、高效化等特征。新质生产力的起点在于“新”，关键在于“质”，落脚于“生产力”。要从技术的前沿性、需求的突破性、影响的颠覆性、价值的战略性、前景的爆发性等视角加强学习、思考和实践，把新质生产力作为推动高质量发展的重要引擎。

宋葛龙表示，总体上看，发展新质生产力要处理好生产力与生产关系、产业基础与颠覆性创新、传统与现代、现在与未来、政府与市场、改革与开放、公有与非公有、平原与高峰、跟跑与领跑等关系。他认为，加快培育形成新质生产力需要深化改革、加强制度供给。

在他看来，加快培育新质生产力应把握好以下三个方面。首先是打造新型劳动者队伍，包括能够创造新质生产力的战略人才和能够熟练掌握新质生产资料的应用型人才。

其次是用好新型生产工具，特别是掌握关键核心技术，赋能发展新兴产业。技术层面要补短板、筑长板、重视通用技术。产业层面要巩固战略性新兴产业、提前布局未来产业、改造提升传统产业。

三是塑造适应新质生产力的生产关系。通过改革开放着力打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动和高效配置。

在总结战略性新兴产业发展趋势时，他表示，积极培育未来产业是我国抢占未来竞争制高点、构筑竞争新优势的关键。未来产业代表着科技和产业的发展方向，具有科技含量高、绿色发展足、产业关联强、市场空间大等特点，同时也是创新技术与多领域深度融合的产业。这些特点正是新质生产力的重要特征。

他认为，需要明确的是，并非所有尚处于萌芽状态的前沿产业都是未来产业，真正的未来产业是已初步具备未来技术发展趋势和一定市场规模的产业。

此外，宋葛龙说，发展未来产业需要把握一些新的理念，尤其是要有历史思维、世界眼光、全球视野和人文情怀。同时，要有颠覆性技术和前瞻性技术，要下大力推动创新链产业链资金链人才链深度融合，实现科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略有效联动，坚持教育发展、科技创新、人才培养一体推进，形成良性循环。

(责编：郝帅、吕骞)

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