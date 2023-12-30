中国国际经济交流中心副理事长韩永文。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京12月30日电 （记者杜燕飞）29日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛的主题为“以高质量发展推进中国式现代化”，邀请社会各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。

中国国际经济交流中心副理事长韩永文在主旨发言时表示，我国经济恢复正处在关键阶段，尽管目前世界经济增长和贸易动能不足，但有利于我国经济继续稳定回升的有力因素很多，要抓住机遇夯实经济长期向好的发展基础。

他说，2023年以来，我国经济回升向好，增长结构出现积极变化。具体来看，工业经济逐步回升，结构调整步伐加快。1月至11月，规模以上工业增加值增长4.3%；消费增长表现好于预期，服务消费对经济增长形成重要支撑；居民收入与就业恢复态势向好；出口商品结构和市场结构出现积极变化，前11个月出口增长0.3%；投资结构性增长较为明显。

“我们也要注意到，从经济增长结构及其内在的联系，看恢复发展过程中的问题。”他说，经济发展的协调性需要增强，支撑经济恢复增长的动力仍较弱，实体经济需求不足仍然是突出矛盾；投资与消费增长存在结构性不均衡，要加强需求测管理，有效驱动消费、投资、出口“三驾马车”协同发力；经济效益不理想；民营经济发展动力不足。

韩永文表示，要巩固、增强经济恢复发展态势，争取明年经济更好发展，进一步消除三年疫情影响经济增长基础的“疤痕效应”，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

他说，要进一步提振市场信心、增强市场预期。利用好市场信心回升、先行指标回暖、市场需求转旺、生产者价格指数较低、企业生产经营成本降低的窗口期，因势利导深入推动工业供给侧结构性改革，增强工业产品供给与市场需求结构变化的适配性。更好统筹消费和投资，增强投资对经济增长和消费增长的拉动作用。持续清理整治企业应付账款拖欠，形成有效的市场与法治机制。

(责编：郝帅、吕骞)

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