人民网北京12月29日电 （王绍绍）今日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛“以高质量发展推进中国式现代化”为主题，邀请各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。

自然资源部国土空间规划局局长张兵致辞。人民网记者 王天乐摄

自然资源部国土空间规划局局长张兵在致辞时表示，自然资源部坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，坚持“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”的自然资源工作定位，为支撑更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，促进经济社会全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化筑牢根基。

在优化国土空间发展格局，全面推动区域协调、城乡融合发展方面，张兵介绍，自然资源部全面落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》，组织编制《全国重点主体功能区优化实施规划》；推进地方各级国土空间规划报批实施，不断健全国土空间规划体系；开展京津冀、长江经济带（长江流域）、黄河流域等跨流域和重要战略地区的国土空间规划编制，持续优化国土空间开发保护格局。

“坚持以人民为中心的发展思想，努力打造宜居、韧性、智慧城市。”张兵介绍，自然资源部深入落实“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，加强国土空间规划实施评估，建立与常住人口挂钩的公共服务资源配置机制，因地制宜构建多层次城乡生活圈，引导居住、就业和公共服务设施均衡布局，提升国家、区域、城市、乡村多尺度的国土空间品质。

同时，加强国土空间规划和土地政策衔接，统筹城市更新和全域土地综合整治，促进新型城镇化和乡村振兴。他表示，自然资源部近期印发《支持城市更新的规划与土地政策指引（2023版）》，在“五级三类”国土空间规划体系内强化对城市更新的规划统筹，为推动新型城镇化提供空间指引。此外，自然资源部学习运用“千万工程”经验，规范开展全域土地综合整治试点工作，在确保耕地数量有增加、质量有提升、生态有改善、布局更优化的前提下，维护群众权益，加强空间统筹、资源聚合、资金整合、政策融合、部门协同，提高城乡资源要素配置效率，优化城乡空间格局，全面支撑乡村振兴。

“近年来，自然资源部指导各地加快信息基础设施建设、统一数据规范、加强数据治理、营造数字生态，全面建成全国国土空间规划‘一张图’实施监督信息系统，形成覆盖国土空间总体规划、详细规划的数据标准，部署启动全国国土空间规划实施监测网络建设，以‘数智化’引领国土空间治理方式变革，推动构建美丽中国数字化治理体系和建设绿色智慧的数字生态。”他说。

(责编：王震、吕骞)

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