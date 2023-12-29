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交通运输部刘鹏飞：让“人享其行、物畅其流”的愿景加快成为现实

2023年12月29日20:59 | 来源：人民网
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交通运输部政策研究室主任刘鹏飞致辞。人民网记者 王天乐摄

交通运输部政策研究室主任刘鹏飞致辞。人民网记者 王天乐摄

人民网北京12月29日电 （记者乔雪峰）今日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛“以高质量发展推进中国式现代化”为主题，邀请各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。

交通运输部政策研究室主任刘鹏飞在致辞时表示，近年来，交通运输部加快落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》，推动交通运输高质量发展不断取得新突破。我国建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网、邮政快递网和世界级港口群，航空航海通达全球，综合交通网总规模以及客货运输量和周转量、港口货物吞吐量、快递业务量等主要指标位居世界前列。

交通是经济的脉络和文明的纽带。交通运输在国民经济中发挥着基础性、先导性、战略性、服务性、保障性作用。刘鹏飞指出，2023年，我国交通运输经济加快恢复发展，取得了积极成效。当前，交通运输经济持续稳定恢复，跨区域人员流动量、货物运输量保持较快增长，一个人员和货物高效流动的中国，充满了生机和活力。

数据显示，1至11月，我国完成交通固定资产投资3.6万亿元，同比增长3.2%，持续保持高位运行；完成跨区域人员流动约556亿人次，同比增长约35%；完成货运量约500亿吨，同比增长约8%；完成邮政寄递业务约1463亿件，同比增长约16%。

党的十九大报告提出“建设交通强国”，党的二十大报告再次强调“加快建设交通强国”。对此，刘鹏飞表示，交通运输作为中国式现代化的开路先锋，必须以自身的高质量发展服务保障我国经济高质量发展，为巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长作出积极贡献。

围绕“人享其行、物畅其流”的美好愿景，推动交通运输高质量发展。全力做好交通物流保通保畅，推进综合交通运输一体化融合发展，努力打造“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”，有效降低全社会物流成本，保障产业链供应链稳定，让美好愿景加快成为美好现实。

加快“三个转变”，推动交通运输高质量发展。推动交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变，由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变，由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变，广泛应用数智技术、绿色技术，加快推进交通运输新老业态融合发展，大力发展交通运输新质生产力。

建设“四个一流”，推动交通运输高质量发展。着力打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，加快构建现代化交通基础设施体系，大力发展平台经济、通道经济、枢纽经济、路衍经济、低空经济、邮轮经济，加快融合、更好服务现代化产业体系建设，进一步拓展交通运输高质量发展的战略纵深，不断激发交通运输高质量发展活力。

树立正确的价值导向，推动交通运输高质量发展。完整、准确、全面贯彻新发展理念，切实把安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的价值导向落实到交通运输工作各方面各环节，加快建设人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。

最后，刘鹏飞表示，2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。交通运输行业将围绕服务保障现代化产业体系建设，加快构建可持续交通体系，着力做好增活力、防风险、稳预期、保畅通、降成本、提质效等工作，奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚实有力的交通运输服务保障，作出新的更大贡献。

(责编：王震、吕骞)
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