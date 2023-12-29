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生态环境部田成川：厚植高质量发展绿色底色 引领绿色低碳发展潮流

2023年12月29日20:59 | 来源：人民网
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生态环境部宣传教育中心党委书记、主任田成川致辞。人民网记者 王天乐摄

生态环境部宣传教育中心党委书记、主任田成川致辞。人民网记者 王天乐摄

人民网北京12月29日电 （欧阳易佳）今日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛“以高质量发展推进中国式现代化”为主题，邀请各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。

论坛现场，生态环境部宣传教育中心党委书记、主任田成川在致辞时表示，绿色低碳发展是当今国际科技革命和产业变革的方向，是最有前途的发展领域，也是当前国际竞争的焦点。加快绿色低碳转型已经成为全球发展共识和各方义不容辞的责任。以绿色低碳为特征的技术和产业变革，正在塑造全新的世界经济发展格局。推进绿色技术创新、低碳经济发展以及保障自身在全球绿色产业链、供应链竞争中的优势地位已经成为各国竞争的焦点。中国的发展同样不能背离这一潮流，而是要引领这一潮流。

田成川认为，我国发展进入新时代，优美生态环境成为人民追求高品质美好生活的重要内容，必须从中华民族永续发展的高度，把高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，把推动经济社会发展绿色化、低碳化作为实现高质量发展的关键环节，以美丽中国建设全面推进人与自然和谐共生的现代化，为人民群众提供更多优质生态产品，推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

今年前三季度，以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的出口“新三样”逆势上扬，产品合计出口近8000亿元，同比增长超40%。

对此，田成川认为，绿色低碳发展蕴藏着重大发展机遇，外贸“新三样”出口的快速增长，是我国制造业加速提质升级的生动写照，表明绿色发展引领作用进一步增强，为我国高质量发展注入新动能，也有助于强化我国在全球生产网络的中心节点地位。

田成川表示，我国发展转型必须坚持稳妥有序、循序渐进的原则，坚持先立后破，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，切实保障好国家能源安全、产业链供应链安全、粮食安全和群众正常生产生活，推动环境效益、气候效益、经济效益多赢。

(责编：王震、吕骞)
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