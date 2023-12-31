人民网记者 许维娜

【观点摘要】

中国将会实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放。

今年以来，中国出台的一揽子政策有力促进了国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合。

当前，中国推进高水平对外开放机遇与挑战并存。

全球经济一体化趋势下，中国可采取四方面措施提高开放型经济水平。

高水平开放正在为高质量发展塑造新优势。近期召开的中央经济工作会议明确提出，“必须坚持依靠改革开放增强发展内生动力，统筹推进深层次改革和高水平开放，不断解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力”。

当前，高水平对外开放对我国经济发展有怎样的意义？我国高水平对外开放面临着哪些机遇与挑战？全球一体化趋势下，应当如何推进高水平对外开放？

日前，国家发展改革委对外经济研究所室主任、研究员金瑞庭做客《中国经济微观察·专家谈》栏目时表示，当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。要赢得优势、赢得主动、赢得未来，必须实行更加积极主动的开放战略，建设更高水平开放型经济新体制，推动实施更高水平的对外开放。

将实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放

今年的中央经济工作会议部署了九项重点任务，“扩大高水平对外开放”列为其中。金瑞庭表示，从会议内容看，传递出三大信号：

一是我国将会实施更大范围对外开放。将通过加快自由贸易试验区、自由贸易港等对外开放高地建设，引导沿海内陆沿边开放优势互补、协同发展，加快形成陆海内外联动、东西双向开放新格局，推动我国与更广大的发展中国家实现互利共赢。近期国务院批准设立了第22个新疆自贸试验区，标志着我国已基本形成东西南北中全方位开放新格局。

二是我国将实施更宽领域对外开放。将进一步放宽市场准入，推动服务业扩大开放，特别是将推动电信、医疗等领域开放进程，将为全球投资者提供更大的市场机遇和发展空间。

三是我国将实施更深层次对外开放。《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等协定正在引领国际经贸规则新趋势。我国将更加主动对接货物贸易、数字贸易、知识产权、政府采购、“边境后”管理制度等领域高标准国际经贸规则，在有条件的地区率先开展压力测试，推动形成更多可复制可推广的试点经验，为全面深化改革扩大开放探索新路径、积累新经验。近期，国家明确在上海自贸试验区打造国家制度型开放示范区就是重要例证。

金瑞庭强调，对外开放是中国的基本国策，无论国际风云如何变幻，中国开放的大门只会越开越大，营商环境会越来越好，同世界经济的联系会越来越紧密，同各国互利共赢的广度和深度会不断拓展。

多维度数据展现中国高水平对外开放成果

面对国际国内形势深刻变化，我国依托庞大的市场潜力、稳定的发展环境、利好发展政策不断落地，围绕货物贸易升级、服务贸易开放、数字贸易创新等出台了一揽子针对性强、含金量高的政策。

对此，金瑞庭表示，这些政策有力促进了国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合，既发展了自身，也造福了世界。具体表现为3个5%、1个6%、1个35%。

3个5%体现在三个方面：一是货物贸易质效稳步提升。2013年至2022年期间，我国货物贸易进出口额连创新高，从4.16万亿美元提高至6.30万亿美元，年均增长5%以上；占国际市场份额从11.0%提高至12.5%，其中出口、进口占国际市场份额分别达到14.4%、10.6%。

二是实际利用外资持续增长。2013年至2022年期间，我国实际利用外资从1239.1亿美元提高至1891.3亿美元，年均增长5%左右，吸引外国直接投资流量占全球比重从8.4%提高至14.6%，连续多年位居世界第2位。金瑞庭表示，值得关注的是，我国已宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，支持更多外国投资者选择中国、投资中国，共享中国发展红利。

三是境外直接投资量质齐升。2013年至2022年期间，我国对外直接投资流量从1078.4亿美元提高至1631.2亿美元，年均增长5%以上；我国对外直接投资流量占全球比重从7.6%提高至10.9%，位居世界第2位，连续11年列全球前三；对外直接投资存量占全球比重从2.6%提高至6.9%，排名由第11位上升至第3位。

1个6%体现在服务贸易发展亮点纷呈。2013年至2022年期间，我国服务贸易进出口额不断提高，从5396.4亿美元提高至8891.1亿美元，年均增长6%以上，自2014年起连续9年稳居世界第2位。我国于2012年起每年举办中国国际服务贸易交易会，于2021年发布适用于海南自由贸易港的首张跨境服务贸易负面清单，推动出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，并且在全面深化服务贸易创新发展试点基础上，升级打造建设国家服务贸易创新发展示范区。

1个35%体现在国际合作成果丰硕。我国自由贸易区提升战略实现新突破，已同29个国家和地区签署了22个自由贸易协定，与自贸伙伴的贸易额占我国外贸总额的比重达到35%左右。此外，共建“一带一路”倡议扎实推进，已同150多个国家和30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，共建“一带一路”已成为全球最受欢迎的国际公共产品。

全面提高开放型经济水平

面对全球经济一体化的趋势，中国如何进一步优化对外开放结构，提高开放型经济水平？

一是将稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。将积极对标高标准国际经贸规则，充分发挥自由贸易试验区、自由贸易港等先行先试作用，在规则对接、规则创新、规则开放等方面形成一批可复制可推广的经验，打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地。

同时，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），主动对接CPTPP和DEPA等高水平自由贸易协定规则，深化国有企业、数字经济、知识产权、政府采购等领域改革，不断提升我国全球要素资源配置水平。

二是将深化贸易投资体制机制改革。将推动货物贸易优化升级，优化贸易结构，积极扩大进口，夯实贸易发展的产业基础，不断增强对外贸易综合竞争力。同时，将促进服务贸易创新发展，推动知识密集型服务贸易，加快服务外包转型升级，创新服务贸易发展机制，全面深化服务贸易创新发展试点。合理缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，共同建设开放型世界经济。

三是高质量共建“一带一路”新的金色十年。当前，共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，将继续坚持共商、共建、共享原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，实现高标准、可持续、惠民生目标，深化经贸领域务实合作，提升贸易畅通水平，推动基础设施“硬联通”，规则标准“软联通”，同共建国家人民实现“心联通”。

四是高水平参与全球经济治理。积极落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，携手构建人类命运共同体。推动二十国集团、亚太经合组织等机制更好发挥作用，深入参与金砖国家、上海合作组织等机制合作，促进国际宏观经济政策协调，切实维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系。

下一步，对外开放仍面临多重挑战。金瑞庭认为，主要是以下三方面：

一是外部环境方面，受世界经济复苏乏力、地缘冲突等影响，个别国家将经贸问题政治化、武器化、泛安全化，以“去风险”为借口，持续强化对华经贸合作限制，对我国推进高水平对外开放带来不利影响。

二是体制机制方面，当前我国社会主要矛盾正在发生变化，重点领域和关键环节改革还有不少硬骨头要啃，特别是积极对标国际高标准规则的制度型开放还有一些难点堵点痛点。

三是不确定风险方面，推动高水平开放过程中，确保粮食、能源、产业链供应链可靠安全和防范金融风险还须解决一些重大问题，各种“黑天鹅”“灰犀牛”事件随时可能发生，需要提前做好各项应对之策。

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(责编：杨虞波罗、吕骞)

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