人民网北京12月31日电 （记者杜燕飞）金融是国民经济的血脉，在推进乡村振兴中发挥着重要作用。作为金融业的重要组成部分，近年来，信托行业积极探索新模式、新路径、新机制，提升慈善信托在定点帮扶、对口支援以及乡村振兴中的作用。

在日前举行的“定点帮扶+慈善信托”助力乡村振兴研讨会暨金融使命察右后旗乡村振兴慈善信托案例分享会上，国家金融监督管理总局定点帮扶挂职干部、察右后旗人民政府党组成员郑金宇表示，内蒙古乌兰察布市察右后旗是国家金融监管总局的四个定点帮扶旗县之一。“国投泰康信托金融使命察右后旗乡村振兴慈善信托（2023）”（以下简称“金融使命慈善信托”）是国家金融监督管理总局挂牌成立以来落地定点帮扶旗县的首个慈善信托，将集合各类帮扶资金，长期支持察右后旗发展。

据介绍，本单信托慈善将重点发挥信托产品归集资金、管理资金的专业化优势，探索以慈善信托方式助力乡村振兴工作的新路径，推动帮扶项目规范化、见成效。

“‘金融使命慈善信托’以巩固消费帮扶中联农带农机制为出发点，以提升察右后旗乡村振兴内生动力为目标，助力察右后旗群众共同富裕，为乌兰察布市帮扶工作带来新的工具、新的活力。”乌兰察布市市委常委、副市长雷昆表示。

信托制度研究专家、特华博士后工作站学术总指导高传捷表示，帮扶慈善信托设立符合公共利益，遵从委托人的帮扶意愿，财产管理和信托日常运行更为规范、具有公信力。建议有条件的单位在开展定点帮扶、对口支援工作中应注重创新使用慈善信托，拓展定点帮扶、对口支援的综合效益。

“信托机制具有财产独立、破产隔离、管理专业、运作高效等特点，慈善信托在促进慈善事业规范发展方面发挥了独特作用。”中国信托业协会副秘书长郑方在会上表示，下一步，协会将继续引导信托行业把更多金融资源配置到乡村振兴重点领域和薄弱环节，更好满足乡村振兴多样化、多层次的金融需求，推动城乡融合发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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