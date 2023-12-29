本报记者

安全和发展是一体之两翼、驱动之双轮。

习近平总书记指出：“统筹发展和安全，增强忧患意识，做到居安思危，是我们党治国理政的一个重大原则。”

中央经济工作会议提出，必须坚持高质量发展和高水平安全良性互动，以高质量发展促进高水平安全，以高水平安全保障高质量发展，发展和安全要动态平衡、相得益彰。

2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国粮食生产再获丰收，能源资源供应稳定，重要产业链供应链安全保障能力不断提升；出台化解地方债务风险、稳定房地产市场等一批政策举措，扎实推进保交楼工作，守住了不发生系统性风险的底线。安全发展基础巩固夯实，为高质量发展提供了坚实支撑，也增强了我们的信心和底气。

克服灾害影响，粮食生产再获丰收

山东省德州市陵城区于集乡宗家庵村，地里冬小麦长势良好，谷仓里满是金黄。种粮大户王建成说：“一亩地增种了1000多株玉米，我们精心调控水肥，玉米长得壮实，亩产比去年增加200斤。”

春种夏耘，换得丰收答卷。今年，我国粮食生产克服黄淮罕见“烂场雨”、华北东北局地严重洪涝、西北局部干旱等灾害影响，产量再创历史新高，达到13908亿斤，比2022年增加177.6亿斤，连续9年保持在1.3万亿斤以上。

“今年以来，国际粮食市场复杂多变。国际上一有风吹草动，各国都会先捂住‘粮袋子’。”中国农业风险管理研究会会长张红宇说，与国际粮价大涨大跌相对的，是我国粮食生产再获丰收，库存处于历史高位，市场调控及时有力，价格总体保持平稳。

粮食安全是“国之大者”。

今年全国两会期间，习近平总书记在参加江苏代表团审议时指出：“要严守耕地红线，稳定粮食播种面积，加强高标准农田建设，切实保障粮食和重要农产品稳定安全供给。”

今年9月，习近平总书记主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时强调：“要始终把保障国家粮食安全摆在首位，加快实现农业农村现代化，提高粮食综合生产能力，确保平时产得出、供得足，极端情况下顶得上、靠得住。”

贯彻落实习近平总书记重要指示精神，各地区各部门积极作为、综合施策，扛牢粮食安全责任，牢牢守住粮食安全底线。

——深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，夯实粮食综合生产能力。

在安徽，当地充分利用零散边角地块，探索“小田变大田”，近年来耕种面积普遍增加；在内蒙古赤峰市等玉米主产区，轮作项目带动大豆种植增加40万亩……各地加大面积产量和种植结构考核权重，全年粮食种植面积达17.85亿亩，已连续4年增加。

今年以来，农业农村部把大面积单产提升作为粮食生产头号工程；启动已建高标准农田改造提升，全国改造提升3500万亩；历时3年的全国农业种质资源普查顺利收官，1304个粮食等重要农作物新品种审定通过，持续擦亮种业“芯片”。

——出台强农富农惠农政策，保护和调动农民种粮积极性。

“国家扶持力度大，种粮还是有账算。”细数今年收入，河南省卫辉市太公镇西寺门村种田大户郭路华说，得益于现代化农田灌排设施，小麦、玉米产量有保障，再加上实际种粮一次性补贴、耕地地力保护补贴等，扣除各项成本，全年亩纯收益达到1400多元。

从下达实际种粮农民一次性补贴资金100亿元，到玉米和大豆生产者补贴资金比上年增加11%，再到三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围扩大至全国所有产粮大县，一系列政策相继落地，农民种粮热情更高。

——健全农业防灾减灾体系，保障全年粮食稳产丰产。

今年，在自然灾害多发频发情况下，全国上下齐心协力：中央财政及时下达各项农业生产防灾救灾资金，农业农村部累计派出41个工作组、83个科技小分队赶赴受灾一线，中国人民银行增加支农支小再贷款额度……抢农时、减损失、强田管，一项项技术措施落实落细，实现了抗灾夺丰收。

中央经济工作会议提出“毫不放松抓好粮食等重要农产品稳定安全供给”。“面对国际国内复杂形势，我国粮食产量再创历史新高，连续9年稳定在1.3万亿斤以上，中国人的饭碗端得更牢了。”中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员钟钰说，当前全球粮食产业链供应链不确定风险仍在增加，国内粮食供求将长期处于紧平衡，要把提高农业综合生产能力特别是提升单产放在更加突出的位置，不断健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制，着力优化粮食生产结构和区域布局，持续走好中国特色粮食安全之路。

全力增储上产，能源资源供应稳定

地层压强达69兆帕，是家用高压锅工作压强的约1000倍——12月14日，南海之滨，“深海一号”二期项目压力最高的开发井完成钻井作业，刷新国内深水开发井压力等级纪录。

“这是我国首个深水高压气田项目，可使‘深海一号’超深水大气田的高峰年产量从30亿立方米增至45亿立方米，相当于海南2021年天然气消费量的90%。”中国海油海南分公司总工程师刘书杰介绍，入冬以来，环海南岛海上气田群的16座平台开足马力生产，日产天然气保持在2000万立方米以上。

海洋油气勘探开发有力推进，是我国油气增储上产的一大亮点。《中国海洋能源发展报告2023》显示，今年海洋油气产量预计再创新高，其中海洋原油新增产量占全国原油增产量的60%以上。

习近平总书记强调：“能源保障和安全事关国计民生，是须臾不可忽视的‘国之大者’。”“解决油气核心需求是我们面临的重要任务。要加大勘探开发力度，夯实国内产量基础，提高自我保障能力。”

中国石油长庆油田建成国内首个年产500亿立方米特大型产气区；中国石化“深地一号”跃进3—3XC井测试获得高产油气流，刷新亚洲陆上最深井纪录；涪陵页岩气田焦页6—2HF井累计产量突破4亿立方米，创全国页岩气单井累产最高纪录……

面对全球油气供需格局的不确定性，能源行业加大油气勘探开发投资和工作量，推动原油稳产增产、天然气快速上产。预计今年原油产量稳定在2亿吨以上，天然气产量超过2300亿立方米、同比增长超过4.5%。

“我国老油田数量多，增产稳产压力较大。2023年我国新增原油产能约2250万吨，相当于新增一个大庆油田，这一成绩来之不易。”国务院发展研究中心资源与环境政策研究所研究员郭焦锋说。

与此同时，煤炭先进产能有序释放。目前全国统调电厂存煤保持2亿吨以上的历史高位，可用天数在26天左右。

习近平总书记指出，“能源建设不能光靠传统产业，要大力发展新能源、清洁能源”。兜住能源安全底线，化石能源发挥“压舱石”作用，非化石能源供给规模和质量持续提升。

“屋内能保持26摄氏度左右，和以前烧煤供热相比，温度更稳定。”说起自家的核能供热，山东海阳市居民侯女士很满意。今年11月，我国首个跨地级市核能供热工程——国家电投“暖核一号”三期核能供热项目在山东投运，可满足约40万人口的冬季清洁取暖需求。

青藏高原，国家能源集团青海玛尔挡水电站下闸蓄水，这座黄河上游在建装机最大的水电站，预计多年平均发电量约73亿千瓦时；北部边疆，中广核兴安盟300万千瓦风电项目投产发电，700余台风电机组每年能提供清洁电能超100亿千瓦时……预计全年可再生能源发电量达3万亿千瓦时，约占全社会用电量的1/3。

中央经济工作会议提出“提高能源资源安全保障能力”。国家能源局有关负责人表示，接下来，将发挥煤炭兜底保障作用，加快支撑性调节性电源建设，加大油气勘探开发和基础设施建设力度，增强电网资源配置能力，完善能源资源储备体系，强化能源电力供需监测预警，把能源的饭碗牢牢端在自己手里。

坚持科技创新，产业链韧性得到提升

3万余个部件，国产化率超95%。11月10日，全球最大18兆瓦海上直驱风电机组在福建下线，它的叶轮直径达260米、风轮扫风面积超5.3万平方米，在行业内首创全国产化集成式的双驱变桨系统。

“随着风机叶轮直径越来越大，变桨轴承齿面容易磨损。集成式双驱变桨系统稳定性更强，能够提升机组使用寿命。”东方风电研究设计院副主任工程师李博介绍，以往大型风机通常采用液压变桨系统，但被国外个别厂家垄断，价格昂贵，“我们协同数家企业和高校院所，经过几百轮试验，成功研发出双驱变桨系统，成本仅约为液压系统的1/3，效果也很好。”

从2007年1.5兆瓦风机建成发电，到如今16兆瓦、18兆瓦“巨无霸”风机接连下线，我国已具备大容量海上风机自主设计、研发、制造、安装、调试、运行能力，风电机组产能占全球市场的60%左右。

习近平总书记强调：“我国有世界最完整的产业体系和潜力最大的内需市场，要切实提升产业链供应链韧性和安全水平，抓紧补短板、锻长板。”

今年以来，从实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，到培育更多具有国际竞争力的龙头企业和单项冠军企业，各地各部门坚持科技创新引领，推动延链补链强链，不断提升产业链供应链韧性和安全水平。

——夯实基础，加快补齐短板弱项。

盾构机主轴承传来捷报。10月，由中国铁建重工集团自主研制的直径8.61米盾构机主轴承下线，国产盾构机有了全系列的“中国心”。

抽蓄电站装上“国产大脑”。12月，南方电网选取广州、惠州两座抽水蓄能电站为平台研制的成套核心控制系统安全启动超过1500次，意味着我国抽水蓄能机组的四大类国产核心控制子系统实现稳定运行。

聚焦产业链关键领域和环节技术“卡脖子”问题，今年以来，各地各部门和广大企业加快补齐基础软件、核心硬件、基础原材料等方面短板，提升自主知识产权和替代接续能力。

——聚链成群，集聚优质要素资源。

生产一台电力机车，需要上万个零部件，涉及钢铁、铝材、电子电器、信息系统、精密仪器等多个行业。但在湖南株洲，方圆5公里内就能配齐。以中车株机、中车株所、中车电机3家主机公司为龙头，400多家株洲轨道交通装备企业融通发展，“以大带小、上下协同”，产业聚集度全球第一。

湖北武汉光谷，打造光通信全产业链，带动100余家上下游企业发展，产业规模超千亿元；福建宁德，引进龙头企业，培育形成锂电新能源等4个主导产业集群……发挥“链主”企业带动作用，支持更多中小企业融入供应链，协同发展优势正加速形成。

——巩固优势，构建新的增长引擎。

过去，选矿球磨机的衬板维护需停工1个月、15人协同工作；如今，使用能举3吨重物的5G重装机械臂，只需1人远程操控，3至5天就可完成……5G技术，让中信重工机械股份有限公司的工厂“更聪明”。“关键生产设备实现5G联网，生产效率提高约30%。”工厂负责人杨磊说。

在重点优势领域积极锻造长板，加快新一代信息技术与制造业深度融合，我国已建设近万家数字化车间和智能工厂，“5G+工业互联网”项目超7000个，创新融合应用全面深化，新动能新优势不断集聚增强。

中央经济工作会议提出“提升产业链供应链韧性和安全水平”。“既要聚焦重点，发挥体制机制优势，加速打通堵点；也要把握产业发展的阶段特征和技术演进规律，着力强化基础能力建设，走稳走好必要的积累过程。”国家信息中心经济预测部产业研究室副主任刘玉红说。

工业和信息化部有关负责人表示，下一步，将着力抓好补短板、锻长板、强基础、育集群等重点任务，持续打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。

坚持标本兼治，牢牢守住不发生系统性风险底线

今年9月，四川省攀枝花市市民王先生一家拿到了新房钥匙：“虽然迟了些，但也能赶上在新家过年了。”

受多重因素影响，王先生购买的住宅项目资金流动性吃紧，一度处于停工状态。3月末，在当地有关部门指导下，中国工商银行攀枝花分行向项目发放了2800万元保交楼贷款。

“贷款发放后，银行开立了保交楼资金专户，紧盯销售资金封闭运营，指定专人定期到工地对施工进度进行监督，确保贷款资金全部用于项目建设。”攀枝花分行金融业务部总经理李金龙介绍，目前项目240套住宅已正式交付。

习近平总书记强调：“我们必须坚持标本兼治、远近结合，牢牢守住不发生系统性风险底线。”

今年以来，我国统筹金融发展和安全，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战，防范化解金融风险取得重要成果。“目前金融体系整体稳健，金融机构经营和监管指标处于合理区间，金融市场平稳运行。”上海金融与发展实验室主任曾刚说。

——中小金融机构改革化险稳妥推进。

中小银行专项债发行提速，辽宁农商银行、山西农商联合银行等获批开业……稳妥推进中小金融机构改革化险的重要举措相继落地。中小银行专项债发行提速，多地中小银行通过专项债补充资本，风险抵抗能力显著增强。

截至今年三季度末，我国商业银行不良贷款率1.61%，拨备覆盖率207.89%。根据中国人民银行对银行业金融机构的评级结果，今年第二季度全国近4000家商业银行中，绝大部分银行处在安全边界内。

——多项金融政策维护房地产市场稳健运行。

近年来，受多重因素影响，我国房地产市场出现调整。配合推出3500亿元保交楼专项借款、设立2000亿元保交楼贷款支持计划、设立1000亿元租赁住房贷款支持计划、合理优化首付比例和贷款利率要求、稳妥降低存量首套房贷利率……金融管理部门从供需两端综合施策，更好满足刚性和改善性住房需求，推动加快构建房地产发展新模式。

近期，多家商业银行积极与房地产企业座谈调研，加强银企沟通协作，加大民营企业贷款投放力度。仅11月以来，工商银行等国有大型商业银行就向非国有房企投放了房地产开发贷款300多亿元。

——防范化解地方政府债务风险。

总的来看，我国政府债务水平在国际上处于中游偏下水平，从结构上看，中央政府债务负担较轻，大部分地方债务水平也不高，并有较多资源和手段化解债务。

今年以来，金融部门会同有关部门采取多项措施，积极配合地方政府稳妥化解债务风险，支持融资平台市场化转型。引导金融机构按照市场化、法治化原则，与融资平台平等协商，通过展期、借新还旧、置换等方式，分类施策化解存量债务风险、严控增量债务，并建立常态化的融资平台金融债务监测机制。

中央经济工作会议提出，要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线。

中国人民银行行长潘功胜此前表示，下一步，中国人民银行将坚持统筹发展与安全，完善金融风险防范、预警和处置机制，按照市场化、法治化原则，平稳有序推动重点区域和重点金融风险处置，依法将所有金融活动全部纳入监管，严厉打击非法金融活动，推动金融稳定立法，加快金融稳定保障基金建设，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。牢牢守住安全发展这条底线，以新安全格局保障新发展格局，为驾驭纷繁复杂的国家安全形势、提高应对风险挑战能力指明了前进方向，成为推动中国式现代化行稳致远的重要保障。

“发展是党执政兴国的第一要务，是解决中国一切问题的基础和关键；安全是生存发展的基本前提，是安邦定国的重要基石。”中央党校（国家行政学院）国际战略研究院院长高祖贵说，要通过发展增强我国经济实力、科技实力、国防实力、综合国力，发展中也要更多考虑安全因素，坚持系统思维，二者要动态平衡、相得益彰。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，下好先手棋，打好主动仗，推动高质量发展不停步，维护高水平安全不放松，我们就一定能推动中国号巨轮乘风破浪、扬帆远航。

（本报记者丁怡婷、郁静娴、葛孟超、刘温馨）

《 人民日报 》（ 2023年12月29日 01 版）

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(责编：牛镛、杨光宇)

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