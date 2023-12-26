本报记者 邱超奕 韩 鑫 李心萍

高质量发展，是协调成为内生特点的发展。实施区域协调发展战略，是关乎我国经济发展全局的重要战略举措，是贯彻新发展理念、建设现代化经济体系的重要组成部分。

今年以来，习近平总书记深入各地考察调研，多次主持召开座谈会，就推动区域协调发展作出一系列重要部署，希望粤港澳大湾区成为“新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地”，指出“雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段”，强调“努力使京津冀成为中国式现代化建设的先行区、示范区”，嘱咐东北“努力走出一条高质量发展、可持续振兴的新路子”，要求“进一步推动长江经济带高质量发展，更好支撑和服务中国式现代化”，勉励长三角区域“在中国式现代化中走在前列，更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用”……

12月11日至12日，中央经济工作会议召开，习近平总书记发表重要讲话。会议强调“推动城乡融合、区域协调发展”“充分发挥各地区比较优势，按照主体功能定位，积极融入和服务构建新发展格局”。

在习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动下，各地区各部门扎实推动区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略落地实施，主体功能明显、优势互补、高质量发展的区域经济布局加快形成，区域发展整体效能稳步提升。

区域重大战略实施蹄疾步稳，引领作用显著增强

从年头到年尾，雄安新区启动区好消息不断：4月，启动区综合服务中心建成投用；10月，雄安宣武医院开诊试运行；12月，雄安体育中心项目体育馆施工完成，转入室内装修。不远处，中国中化总部、中国华能总部建设正酣，一大批央企新项目接连落地，一幅新时代宜业宜居的“人民之城”新画卷正铺展开来。

在今年5月10日召开的高标准高质量推进雄安新区建设座谈会上，习近平总书记指出：“短短6年里，雄安新区从无到有、从蓝图到实景，一座高水平现代化城市正在拔地而起，堪称奇迹。”

端详京津冀协同发展的大棋局，雄安拔节生长的同时，北京的非首都功能也在有序疏解。

西直门外，北京动物园对面的新动力金融科技中心灯光熠熠。这里曾是华北地区最大的服装批发市场——动物园批发市场，常被围得水泄不通。经过疏解、转型，日均客流量从10万人减到1万人，年税收却从0.6亿元上升到20亿元，带动国家级金融科技示范区快步发展。

京津冀如同一朵花上的花瓣，瓣瓣不同，却瓣瓣同心，高质量发展“动力源”作用越发凸显——

协同创新更高效。目前，三地共建京津冀科技成果协同转化中心等5个促转平台，京津冀国家技术创新中心已有70余家加盟机构进驻。

产业协作更紧密。印发《京津冀产业协同发展实施方案》，举办京津冀产业链供应链大会，首次联合发布跨区域产业链图谱……三地产业链抱团成长，产业协作水平不断提升。

保持定力，同向发力，持续用力。北京从“大而全”转向“高精尖”，天津以“引得来”巩固“发展好”，河北用“接得住”实现“升级跳”。习近平总书记指出：“京津冀一体化相得益彰，最后说谁也没有吃亏，谁都得到自己想要的好东西。”

放眼全国，从华北平原到长江沿线，从黄河流域到南海之滨，一系列区域重大战略取得新突破新进展——

今年4月，习近平总书记在广东考察徐闻港时指出：“把徐闻港打造成连接粤港澳大湾区和海南自由贸易港的现代化水陆交通运输综合枢纽。”

俯瞰徐闻港，宛如鲲鹏展翅，轮船往返于16个5000吨级普通客货滚装泊位，港口设计旅客年通过能力超过1700万人次。如今，徐闻港已成为全球最大客货滚装码头，将琼州海峡带进“一小时生活圈”。“我们要发挥综合交通枢纽优势，将客滚运输产业延伸至物流、旅游、能源等方面，畅通粤港澳大湾区和海南自贸港双向对接。”湛江徐闻港有限公司董事长张金虹说。

“横琴金融30条”“前海金融30条”相继出台，深圳—香港—广州创新集群创新活力持续迸发，广东自贸试验区联动发展区设立一年多制度创新接连推出……粤港澳大湾区建设向纵深推进，高质量发展动能澎湃。

今年5月，习近平总书记在山西运城考察时强调，“黄河流域各省区都要坚持把保护黄河流域生态作为谋划发展、推动高质量发展的基准线，不利于黄河流域生态保护的事，坚决不能做。”

上游，青海实施黄河流域坡耕地水土流失治理工程，推动黄河保护法落地见效；中游，宁夏努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，全区所有城镇污水处理厂均达到一级A排放标准；下游，山东加强黄河三角洲生物多样性保护，近年新增淡水沼泽湿地7.4万亩……共同抓好大保护，协同推进大治理，最新遥感调查评估发现，黄河流域植被覆盖度显著增加，流域各地迈出生态保护和高质量发展新步伐。

今年7月，习近平总书记在四川考察时强调，“要坚持‘川渝一盘棋’，加强成渝区域协同发展”。

重庆两江新区，致贯科技有限公司车间内，8条膜切线高速运转，用于触摸屏的光学胶带相继下线，这些产品将被送往位于四川绵阳的电子企业继续加工。“我们每周为这家企业配套100万片光学胶带，今后还将和更多四川企业建立业务联系。”公司常务副总经理赵仕红信心满满。

目前，成渝地区电子信息先进制造业集群已实现电子信息制造业5个大类、21个中类产品全覆盖。今年两地继续加快补链强链步伐，聚焦集成电路、新型显示、智能终端等领域，打造数字产业新高地。

今年11月，习近平总书记主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会强调：“长三角区域要加强科技创新和产业创新跨区域协同。”

一架C919国产大飞机，是观察长三角聚势而强的最佳案例。

总装在上海，约10%的零部件、50%的铝材、50%的复合材料结构件来自江苏，舱门、发动机隔热材料来自浙江……在上海的带动下，合肥、杭州、苏州等长三角城市携手加强科技创新和产业创新，共圆中国人的“大飞机梦”。

统筹龙头带动和各扬所长，长三角一体化取得新的突破：今年前三季度，长三角高技术制造业产值占全国31.1%；集成电路、生物医药、人工智能产业规模分别占全国60%、1/3和1/3，新能源汽车产量约占全国2/5。

“统筹兼顾、综合平衡，突出重点、带动全局”，区域重大战略稳步实施，一个个增长极、动力源、发展带加速崛起，为高质量发展注入强劲动力。

区域协调发展深入推进，区域板块更加平衡

松嫩平原，湿地水城。走进大庆油田岩心库，两块质地紧密的砂岩引人注意：一块在二次采油后呈黑褐色，另一块则在三次采油“吃干榨尽”后变为土黄。

“历经5600多次试验，采收率突破60%，达到国际先进水平。”大庆油田首席技术专家伍晓林介绍，如今大庆已建成全球规模最大的三次采油生产基地。

步入哈尔滨电气集团佳木斯电机公司自动化车间，机床全速运转，接收云端指令后，物料按计划自动分配、排产。

“通过数字化改造，车间人工减少八成，一次合格率接近100%。”哈电集团创新与数字化部副总经理刘新新介绍。改造升级、增效提质，目前黑龙江已建成229个数字化示范车间。

创新赋能，助力“原字号”“老字号”甩掉“黑大重粗”的旧标签，也让“新字号”这篇文章眼前一亮。在哈尔滨安天科技集团股份有限公司，智慧指挥中心数据实时更新。公司自主研发的安全威胁检测引擎，正为全球超30亿部智能终端设备提供安全检测。

今年9月7日，习近平总书记在主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时强调：“推动东北全面振兴，根基在实体经济，关键在科技创新，方向是产业升级。”牢牢扭住三种“老字号”“原字号”“新字号”，东北现代化产业体系建设取得扎实成果。

今年，辽宁先进装备制造等三个万亿级产业基地和航空装备等22个重点产业集群加快建设；吉林共登记省级科技成果416项，多项成果达到国际国内领先水平；黑龙江“新字号”高新技术企业比2012年增长5.5倍……在这片100多万平方公里的土地上，传统产业提速升级，新动能加快集聚成势。

后进者奋力追赶，领跑者奋勇前行。统筹推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展，“全国一盘棋”不断走深走实。

黄浦江畔，国产大飞机C919商业运营稳步推进、国产大型邮轮“爱达·魔都号”稳步起航，上海加速向具有全球影响力的科技创新中心进军；东海之滨，浙江以创新深化跑出高质量发展加速度，前三季度数字经济核心产业制造业增加值增长8.8%；珠江潮涌，前三季度广东高技术制造业、先进制造业投资保持两位数增长，新动能发展势头良好……看东部，创新引领率先发展，“挑大梁”作用更加凸显。

贵州投入运营及在建的重点数据中心已达23个、宁夏中卫市西部云基地已建成6个超大型数据中心，科技创新在西部大地精彩起笔；新建隆黄铁路叙永至毕节段开通运营、平陆运河全线动工、西部陆海新通道“再提速”……看西部，增长潜力持续释放，发展机会明显增多。

河南较好发挥产粮大省作用，秋粮产量增速居粮食主产省第一，创历史新高；安徽先进制造聚链成群、集群成势，新能源汽车、人工智能等多个先进制造业集群快速崛起；湖南装备制造业加速回暖，11月增加值同比增长9.2%……看中部，动能转换势头良好，为支撑经济稳增长作出重要贡献。

东西南北中纵横联动，区域板块发展平衡性持续增强。“通过实施重大国家战略，我国区域发展协同协作步伐不断加快，各地区发展动能不断释放，区域经济表现出韧性强、潜力大、活力足和长期向好的态势。”习近平经济思想研究中心研究四部主任张燕说。

基本公共服务便利共享，满足美好生活需要

早上7点多，从江苏苏州昆山市的夏驾河公园站上地铁，90分钟后，王步超就能到上海普陀区的隆德路站附近上班。自今年6月苏州轨道交通11号线和上海地铁11号线在苏州花桥站“牵手”后，王步超每天的通勤时间缩短近一半，且全程一码通行，无需二次安检。

一体化发展的最终目的，是为了保障和改善民生。11月30日召开的深入推进长三角一体化发展座谈会上，习近平总书记指出，要循序渐进推进基本公共服务制度衔接、政策协同、标准趋同，分类推进各领域公共服务便利共享。

紧扣一体化和高质量这两个关键词，长三角地区不断推进公共服务领域、项目、保障范围等跨省协同——

更多服务“一卡通行”。办证明、乘公交、游景区……如今，长三角居民凭第三代社保卡可以通乘长三角所有城市的地铁、公交，居民还能通过社保卡银行账户领取人社、财政等领域的待遇和补贴。“接下来，我们将继续推进‘一卡通’应用事项目录清单建设，开通更多创新应用。”长三角区域合作办公室有关负责人说。

看病就医更加省心。今年8月，上海市第六人民医院安徽医院（国家创伤区域医疗中心）揭牌开诊，患者在安徽也能享受到上海的医疗服务。除了国家区域医疗中心，一个个跨省医联体、专科联盟、科联体接连成立，长三角“医疗圈”加快融合。

养老旅居质量更高。开展区域养老一体化试点合作、成立全国首个跨省县域幸福养老示范标杆区、推进长护险异地结算……长三角养老服务一体化按下“快进键”。

从长三角望向全国，区域发展的平衡性、协调性和优势互补性进一步增强，向着基本公共服务均等化、基础设施通达程度比较均衡、人民基本生活保障水平大体相当的发展目标稳步前行——

加快设施“硬联通”。8月31日，G4308次列车从南宁东站驶向贵阳北站，标志着贵南高铁实现全线贯通运营，这条铁路为川渝黔地区加强与北部湾、粤港澳大湾区等地互联互通打开了新通道。今年以来，西部交通基础设施建设跑出“加速度”，丽香铁路开通运营、渝昆高铁川渝段全线贯通、久马高速公路试通车段即将通车，为陆海联动、东西互济提供更有力的“硬支撑”。

加强机制“软联通”。加快两地户口迁移、税务等民生事项同标互认，“川渝通办”事项已达311项；“澳车北上”“港车北上”政策相继施行，便利化双向通关助力粤港澳大湾区深度融合；京津冀三地民政部门携手并进，打造养老服务现代化建设区域协同的先行区、示范区……破除政策壁垒，完善体制机制，“软联通”让要素流动更活跃、民生服务更舒心。

提升公共服务均等化。增补叶酸预防神经管缺陷服务、提高农村义务教育学生营养膳食补助、扩大农村危房改造服务对象……今年7月，国家发展改革委等部门联合印发《国家基本公共服务标准（2023年版）》，这是自2021年国家基本公共服务标准发布实施以来的首次调整，将推动缩小城乡区域基本公共服务差距，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

一张蓝图绘到底。从减少发展落差到发挥比较优势，从优化重大生产力布局到加强国家战略腹地建设，解决发展不平衡不充分问题仍需久久为功。“我们将以区域重大战略实施为牵引，着力优化四大板块发展，奋力推进区域协调发展不断取得新成效。”国家发展改革委有关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2023年12月26日 06 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)

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