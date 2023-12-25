人民网北京12月25日电 （焦磊）近年来，随着云计算、大数据、5G等新一代信息技术与医疗服务加速融合，数智化应用成为助力医疗服务优化提升的重要力量。

在湖北宜昌，采供血全流程数据实现实时更新可见。献血者通过预约献血，血液经采集后便走上冷链“高速”：经检测合格后进入到血站的冷链智能监控系统，通过血液成分制备工序后，带着写有血液信息标签的血液会被统一入库存储。跟随用血指令，对应的血液制品会被自动识别，通过全程冷链被运往医院，进入手术室。

一直以来，如何精准合理使用宝贵的血液资源，确保输血安全、及时、有效，成为城市发展的一大重要民生课题。建设献血用血的“数字新基建”，运用数“智”化手段守护公共卫生安全，既是技术发展趋势，也是解题路径。

血站和医院作为血液制品供应链中的两个机构主体，在运营过程中均有“痛点”。血站常因血液制品的突发性紧急需求等原因导致无法按需、按时向医院配送血液制品；而医院输血科也因临床用血分配缺乏精细化决策造成血液无法得到最大化利用。

“全链路打通从采血、制备、存储、配送到临床用血的数据，必须从整个城市的顶层设计出发。”宜昌血站负责人介绍。近年来，积极引入如盈康一生等大健康相关企业，开展城市生态共创共建，打造了从上而下、内外统筹的城市智慧血液管理模式。

据了解，宜昌市通过对全市采供血数据和临床用血数据的整合利用，建立起一体化全市临床用血管理及辅助决策系统和血液预警、应急调配机制，实现对全市血液质量统一监管，临床合理化用血统一监管，全市血液库存信息和临床血液调配数据一屏统管，全面提升城市血液服务和管理水平。无论是在医院端还是血站端，数据集成平台让供血、用血的每一环都“心中有数”。

业内专家表示，随着健康中国建设持续推进，血液安全供应保障应用场景呈现出更加复杂多元的发展态势。宜昌市打造出一网协同的智慧血液城市网，为城市健康管理带来了积极改变。

据介绍，在共建方的助力下，宜昌打破传统采供血体系壁垒，借助盈康一生旗下海尔生物医疗提供的智慧城市血液全场景解决方案，实现血液从献血者招募、血液采集、制备、存储、运输转运、血液信息管理以及临床用血等全流程的数智化管理，使城市血液实现实时调配、精益管理。

“我们采用的智能物联网存储设备，可以做到血液制品的库存、效期、温度监控等全程自动监管，实现出入库智能化、管理去人工化、信息全程可追溯化、库内管理分区化、血库前移化等方面进行血液全流程智慧管理。”海尔生物医疗相关负责人表示。

当前，基于自动化、物联网等技术，数字化采供血场景及医院输血科场景与医疗解决方案加快结合，城市智慧血站来到更多百姓身边。

(责编：王震、吕骞)

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