人民网北京12月25日电 （记者申佳平）“马连道·数据街”合作发展联盟正式成立；“官宣”最高5000万元资金奖励；重量级行业领军央企揭牌落户……12月22日，在北京市西城区人民政府主办的“马连道·数据街”合作发展联盟成立大会上，超过200位政产学研代表聚焦数据领域热点话题、重点方向探讨交流、凝聚共识，着力推动数据在不同场景中发挥的乘数效应，积极探索以数据驱动的高质量发展新路径。

“当前，数字技术创新持续活跃，数字化、网络化、智能化深入发展，万物互联、万物皆数的时代图景正在以前所未有的方式展开。”国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏在现场致辞中表示，我国是世界上率先将数据列为生产要素的国家，培育数据要素市场是一项全新的探索，需要学术界、产业界和社会力量的广泛参与，群策群力、汇聚智慧，进一步提速数据基础制度建设，进一步优化基础设施布局，进一步激活市场创新活力，进一步提升数据安全保障能力。国家数据局将与各方一道携手合作，共同努力，为推进数据要素市场化改革，激活数据要素的价值，做强做优做大数字经济作出新的贡献。

大会上，“马连道·数据街”合作发展联盟正式成立。该联盟由北京市西城区人民政府联合央企、金融机构、科研院所等33家单位共同组建，将聚焦智库研究、试点探索、生态合作、人才培养、产业培育、国际交往等重点方向，汇聚政产学研各界力量，以“马连道·茶·中国数据街”为主平台、主载体打造“中国数据产业第一高地”。

“西城区是高质量数据汇聚的地方，做出如此前瞻性的‘落子’和布局，对加快数据要素的创新发展十分重要。”国务院原副秘书长、中国工业经济学会会长江小涓在主旨演讲中表示，近期召开的2023中央经济工作会议高度重视数字经济，将数据跨境流动作为高水平开放的重要内容。北京产业高度全球化，数据跨境流动带来的乘数效应潜力巨大。

北京市西城区相关负责人表示，“马连道·数据街”合作发展联盟将用5到10年，甚至更短时间奋斗打拼，充分发挥数据资源在千行百业、特别是金融行业的乘数效应，共画数据治理蓝图、共创数据要素价值、共建数据人才高地、共优数据产业生态、共话数据发展未来，在马连道地区打造第二条金融街，即“马连道·茶·中国数据街”，全力培育区域经济高质量发展的第二个增长极。

会上还发布了《北京市西城区加快推进数据要素市场高质量发展的若干措施》（简称“数据产业十条”）。这是在北京市率先发布的区级层面支持数据要素市场发展专项政策，在推动数据要素标准体系和基础设施建设等方面提供了多项最多占比50%、最高5000万元的现金奖励，且政策有效期长达3年。

此外，中电信人工智能科技（北京）有限公司、中电数创科技有限公司、安全可信数据空间科创融合基地、数据要素市场化配置综合改革研究院、中国电子数据科学与智能工程研究院、中电数据创新研究院、北京证券交易所企业上市知识产权公共服务工作站等一批数据领域重点单位、市场主体在大会上揭牌落户。

(责编：申佳平、吕骞)

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