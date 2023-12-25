人民网北京12月25日电 （王绍绍）24日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行。活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研代表在我国汽车工业发展70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展的新路径。

“科技引领 打造智能网联产业生态圈”圆桌论坛。人民网 栗翘楚摄

当前，步入智能时代，汽车已经从机电一体化的机械终端转变成智能化、可扩展、可迭代升级的智能移动电子终端，加速打造智能网联产业生态圈已经成为业界共识。

会议期间，参会嘉宾围绕“科技引领 打造智能网联产业生态圈”的圆桌论坛话题，进行了经验分享与对话。

车路一体智能交通全国重点实验室副主任于海洋认为，随着产业数字化、智能化、绿色化转型不断加速，智能产业、数字经济蓬勃发展，智能网联汽车日益成为全球汽车产业发展主攻方向。

作为智能网联汽车领域的国家级创新中心，在基础共性技术研究上，国家智能网联汽车创新中心搭建了多种服务平台。国家智能网联汽车创新中心副主任袁宇介绍：“国家智能网联汽车创新中心有24个实验室，具备在智能网联技术方面的测试评价能力。并搭建了开发者的生态平台，有比较全面的供应链软件。”

互联网、大数据、人工智能等新技术的发展让人车交互成为可能。“大模型上车是一个特别重要、领先的技术，可以让车更智能。智驾大模型、语音大模型、地图大模型等可以让车变成一个智能伙伴。”极越首席运营官罗岗认为，智能化是今后汽车行业发展的重要方向，也是产品迭代升级的方向、用户需求的方向。

今年11月，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部四部门联合印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点。

“智能网联汽车的上半场，我们认为是技术的研发、创新、迭代、发展。到下半场的时候，应该是迎接和探索商业化的阶段了。在各个场景下、各个产品中，如何能够与传统行业进行更好地融合，我认为是下半场要认真攻克和讨论的话题。”文远知行副总裁罗琳说。

智能网联汽车融合了物联网、云计算、大数据、人工智能等多种创新技术，是多方加速布局的产业新赛道。

楚航科技前瞻研发首席科学家黄微表示，车舱和车技的智能化，包括手势识别、驾驶员生命健康判断等，都可以通过新一代的传感器给出更精确、更敏锐的理解。基于这种感知的理解，智能网联汽车很可能在当今时代从一个在路上行驶的机械装置，变成一个能承载人理解力的科技产品。

在货物运输领域，无人卡车潜力显现。图森未来上海公司副总经理樊晓旭从核心驱动力的角度分析了无人卡车未来广阔的应用场景。从商业价值的驱动力来看，卡车司机占整个运输的货运成本达到30%至40%，随着社会的发展，用科技手段解决人力问题变得越来越突出。从场景本身的驱动力来看，重卡多是在高速公路和干线物流上开展运输，交通场景相对单一，交通流基本是单向的，有待积极探索。

针对未来智能网联产业生态圈的发展，如何在关键领域和方向上进行重点突破和投入？袁宇认为，一是“缺芯少核”问题，芯片、操作系统的基础技术必须要攻克；二是工具链软件、车路协同技术需要进行攻关；三是需要应用大模型、数据来解决算法迭代的问题。（实习生尉馨文对此文亦有贡献）

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经