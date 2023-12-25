人民网记者 栗翘楚

2023“人民之选”汽车风云榜盛典现场。人民网记者 栗翘楚摄

回顾历程，全球汽车工业取得了哪些成就？

立足当下，国内外车企如何把握时代机遇？

展望未来，关键技术又将催生哪些新场景？

12月24日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在北京人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表共聚一堂，共同探寻我国汽车产业发展的新动能。

在我国汽车工业迎来70周年发展的关键时间节点，如何进一步夯实产业发展基础，利用好比较优势推动发展再上新台阶，成为业界热议的话题。

把握信息技术新机遇 加速融入全球市场

作为国民经济的重要支柱，70年来无论是对内改革还是对外开放，我国汽车产业实现了技术引进到独立创新的跃升。

中国国际经济交流中心资深专家咨询委员会委员、商务部原副部长魏建国表示，在全球范围内汽车产业不仅代表着技术与创新，还涉及到产业链与供应链。在中国式现代化背景下，要把中国市场的巨大潜力、中国汽车行业的创新潜力、中国制度型开放的优势释放出来，推动我国车企高质量发展，加速全球化布局和产业链国际合作。

新技术是产业发展的动力。中国工程院院士倪光南表示，我国要抓住新一代信息技术变革机遇，聚焦RISC-V（开源精简指令集架构）发展我国芯片产业，通过充分发挥我国举国体制优势、超大规模市场优势和人才培养等优势，大力推动RISC-V生态繁荣，为促进全球芯片产业发展贡献中国方案。

质量是汽车产业可持续发展的坚实基础，中国消费品质量安全促进会副理事长、原国家质检总局执法督查司司长严冯敏表示，要在强化质量基础设施与强化质量管理上发力，不断推动汽车产业的科技进步，实现汽车产业的绿色低碳转型，坚持抓产业发展与抓质量治理并重。

“作为全球最大的汽车产销市场，我国有着完善的产业链体系、丰富的应用场景和最前瞻的技术，跨国车企持续融入中国市场。”中国贸促会汽车行业分会副会长赵扬表示，40年前我国汽车产业更多面对的是如何与引进来的国际车企进行合作，当前我国汽车品牌则要思考如何更好地走出去寻找发展空间。

“近年来，在全球汽车产业转型变革的大潮中，我国汽车行业紧抓机遇，在技术创新、品牌建设等领域取得突破。”中国汽车工业协会副总工程师许海东表示，应对复杂多变的内外部环境，中国汽车产业取得新能源汽车持续高速增长、乘用车市场份额持续提升等成绩，中国汽车自主品牌正以一种全新形象走向世界，并迈向高质量发展新阶段。

中国汽车工程学会副秘书长战静静围绕2023年度中国汽车十大技术，重点围绕中央计算电子电气架构、冗余转向系统技术、高性能无线短距通信技术等作了介绍。针对2024年中国汽车十大技术趋势，战静静围绕L3级自动驾驶、主动悬架线控技术、跨域融合智能芯片等发展进行了展望。

“随着汽车网联化与智能化水平的不断提升，汽车企业需要拥有能覆盖多个领域的先进技术。”高通公司全球副总裁侯明娟表示，在这个充满数字化变革和机遇的新时代，5G 与AI技术已经成为驱动下一代创新浪潮的“源动力”。高性能计算和无处不在的连接等技术为汽车行业带来全新机遇，高通愿与生态伙伴携手，共同加速智能网联汽车的创新进程。

自主品牌引领新格局 智能网联催生新动能

近年来，我国汽车自主品牌发展步伐持续加快，研发、制造、产业链、营销体系等综合实力加速提升，已成为高质量发展的重要支撑。

“焕新升级 自主品牌引领产业新格局”圆桌讨论现场。人民网记者 栗翘楚摄

在以“焕新升级 自主品牌引领产业新格局”为主题的圆桌讨论环节，中国贸促会汽车行业分会助理会长柴占祥、北京汽车博物馆馆长乔晓鹏、中国质量认证中心机动车及部件认证首席专家谢鹏鸿、赛力斯汽车品牌总经理郭锋、领克汽车销售有限公司副总经理穆军围绕自主品牌发展成果与未来机遇展开讨论。

参与讨论的嘉宾表示，汽车工业是一个历史相对比较悠久的工业门类，一百多年来经历了从无到有、从慢到快、从粗放到精细、从燃油到智能化的发展历程。对于我国自主品牌来说，新能源汽车是一个不容错过的新兴市场，能否在未来竞争中坚定地推进新能源汽车转型，是决定自主品牌开启新发展格局的重要条件。

“科技引领 打造智能网联产业生态圈”圆桌讨论现场。人民网记者 栗翘楚摄

在“科技引领 打造智能网联产业生态圈”圆桌环节讨论中，车路一体智能交通全国重点实验室副主任于海洋、国家智能网联汽车创新中心副主任袁宇、极越首席运营官罗岗、文远知行副总裁罗琳、楚航科技前瞻研发首席科学家黄微、图森未来上海公司副总经理樊晓旭参与交流。

嘉宾们表示，随着科技进步与发展，全球汽车行业经历前所未有的变革，当前智能网联汽车展已经成为一种行业趋势。在大模型等技术加持下，汽车不再是一个冰冷的交通工具，人车关系正在向智能伙伴转变。智能网联汽车的上半场是技术的研发、创新、迭代与发展，来到下半场要进一步迎接和探索商业化。智能网联汽车或自动驾驶的难点是需要在整车成本范围内保证安全性，建议从保险角度去创立自动驾驶和智能网联汽车专用体系。

在会议上，2023“人民之选”汽车风云榜正式揭晓，榜单涵盖年度轿车、年度SUV、年度MPV三类车型，以及“风云企业”和“评委会大奖”，旨在体现2023年度汽车行业发展成果及汽车企业创新实践，并表彰在我国汽车工业发展历程中作出突出贡献、持续推动技术创新的企业。

“中国汽车创新科技巡礼”启动现场。人民网记者 栗翘楚摄

盛典期间，人民网与中国汽车工程学会正式启动“中国汽车创新科技巡礼”，双方将充分发挥国家级媒体平台与国家级行业组织的协同作用，积极助力汽车产业探索新技术、新业态、新模式。

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(责编：杨曦、吕骞)

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