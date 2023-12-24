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倪光南：开源RISC-V为我国智能网联汽车产业发展提供新机遇

2023年12月24日20:43 | 来源：人民网
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人民网北京12月24日电 （记者杜燕飞）12月24日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表在中国汽车工业70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展新路径。

在主旨发言环节，中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员倪光南表示，我国要抓住新一代信息技术发展机遇，聚焦RISC-V（开源精简指令集架构）发展我国芯片产业，大力发展壮大其产业生态，同时为智能网联汽车产业在全球竞争提供新发展机遇。

倪光南表示，我国汽车产业正在迎接新的全球变革。尤其是在新能源和智能网联的赛道上，我国正在引领全球产业发展。据统计，智能网联汽车芯片用量的绝对量在5000颗以上。同时，CPU（中央处理器）架构不仅决定了CPU芯片本身的性能，还在很大程度上引领了整个芯片产业生态，尤其是对设计人才培养、设计工具（EDA）、芯片IP库、芯片应用生态等方面有重大影响。芯片的架构也影响到芯片的生产、测试、封装等环节，近年来包含微处理器的SoC产品在芯片产品中的比重已达到70%以上，这表明芯片应用与CPU架构之间的关联性正在增强。在智能互联时期，CPU架构格局也会随之发生变化。

“这几年国产CPU发展很快，现在国内市场上已经有六、七种CPU架构。由于CPU架构具有很强的垄断性的特点，长期以来占据世界芯片主要市场份额的CPU只有x86和ARM两种架构，这种情况大概率还会持续下去。我们有必要思考未来‘主流CPU’架构发展的技术路线。”倪光南说，近年来国际上一种新兴的CPU（RISC-V），为我国掌握芯片产业发展主动权提供了机遇。

他介绍，RISC-V架构于2010年发布，创造了一种通用的计算机芯片指令集，开源RISC-V的出现大大降低了芯片行业的门槛，人才培养便捷，研发周期缩短，使其后续发展具备强大生命力。截至2022年底，在Iot领域应用出货量达100亿颗，用12年的时间完成了ARM近30年的发展速度，预计2025年将达800亿颗甚至更高。2023也是RISC-V高性能大算力发展的元年，目前已经有150多个国家的3000多企业加入其中。

“我国要抓住新一代信息技术发展机遇，面向未来‘主流CPU’市场，聚焦开源RISC-V架构发展我国芯片产业。”倪光南说，要充分发挥我国举国体制和超大规模市场优势、人才优势，大力发展壮大RISC-V产业生态，加大对RISC-V开源社区的贡献以增大社区话语权，大力推动“主流CPU”市场形成x86、ARM和RISC-V三分天下的格局。

倪光南认为，我国发展开源RISC-V具有独特优势，既符合国家科技自立自强发展战略，又能推动全球芯片产业发展。

“一直以来，x86和ARM两种架构垄断‘主流CPU’市场的红利，整个芯片产业一直处于高垄断态势，开源RISC-V的出现打破了垄断，为全球芯片产业发展提供了强大的推动力。”倪光南说，在社会各界的积极参与下，开源RISC-V整体生态环境正在迅速发展完善。

中国超大规模市场是培育未来新一代信息技术的沃土。倪光南认为，超大规模市场优势可以为新技术、新业态、新模式、新产品提供规模的市场实现条件，为经济发展创造足够的利润回报，可以吸引、整合国内外优质资源等优势，加快我国技术创新的速度。

“短期来看，RISC-V已经实现控制芯片、通信芯片、安全芯片架构替代。据了解，国内IP厂商先后推出十余款车规级IP，覆盖通用、高性能MCU和安全芯片领域，基本满足目前车规级控制芯片的需求。目前，很多厂商开始研发应用于车身、动力、底盘等领域的高性能RISC-V芯片，RISC-V已在汽车芯片市场展露头角。”倪光南说，要充分利用和发挥这个优势，聚焦RISC-V架构发展我国“主流CPU”。

中国是世界最大工程师培育摇篮。“目前我国具备人才成本和供应优势，正在成为全球高科技研发体系中的重要环节，人才优势为技术发展和创新提供了必要条件。”倪光南表示，汽车产业应该聚焦开源RISC-V，积极打造RISC-V生态发展，为智能网联汽车产业在全球的竞争提供新发展机遇。

(责编：孙红丽、高雷)
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