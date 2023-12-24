中国消费品质量安全促进会副理事长严冯敏发言。人民网 马天翼摄

人民网北京12月24日电 （记者杜燕飞）今日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表在中国汽车工业70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展新路径。

在主旨发言环节，中国消费品质量安全促进会副理事长、原国家质检总局执法督查司司长严冯敏表示，质量是制造业的生命线，要贯彻落实好《质量强国建设纲要》，推动汽车产业高质量发展。

他表示，汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，具有产业链长、关联度高、价值链广泛、科技含量高、规模效应强、就业面广、消费拉动大等特点，在国民经济和社会发展中发挥着至关重要的作用。尤其在扩大消费方面，持续发挥着积极作用。

“经过70年来的发展，我国汽车产业已建成全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系。从2009年起至今，连续15年成为全球汽车产销第一大国、全球最大的汽车市场。”他表示，在新一轮科技革命驱动和汽车保有量增长中，我国汽车产业正经历一场变革。一方面，电动化、智能化、网联化、共享化成为新能源汽车发展的潮流；另一方面，汽车产业正由增量市场转向存量市场，也就是向汽车后市场转变。

严冯敏说，经过近15年发展，我国新能源汽车产业迅速发展壮大，产销量规模连续8年全球第一，全球市场份额达到了60%以上，国内市场的渗透率今年前三个季度已达到29.8%。自主品牌新能源乘用车国内市场的销售占比已经达到了80.2%，品牌竞争率大幅度提升。随着人工智能、光电芯片、量子计算、新能源及新材料等科技发展应用浪潮的推动，“三纵三横”技术体系不断夯实，智能网联产业链体系建设不断推进，我国新能源汽车技术、智能科技、产品品质、用户体验等方面展现出了强大的竞争力，成为汽车产业发展的新赛道，正推动汽车产业从制造到创造、从产品到品牌、从速度到质量的转变。

他介绍说，截至今年9月底，我国汽车保有量已经达到了3.3亿辆，其中新能源汽车达到了1821万辆，占汽车保有量的5.5%。随着保有量和车龄的增长，汽车后市场的发展规模正在不断扩大。

在看到成绩的同时，他认为，当前我国汽车产业变革也面临着一些难点，例如新能源汽车核心技术创新能力不足、二手车交易信息不对称、汽车维修保养信息不联网不透明、售后服务数字化转型滞后等。要解决上述难点，必须践行创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，走质量效益性发展道路。

严冯敏说，要以贯彻落实好《质量强国建设纲要》为契机，推动汽车产业高质量发展。

首先，要坚守质量第一的基本方针，强化计量标准、检验检测、认证认可的基础设施。强化质量管理要把汽车质量管理作为企业管理的重中之重，树牢追求卓越质量的观念，推进质量管理数字化转型，落实到汽车的研发、设计、采购、制造、售后服务等全价值链之中，切实保证产品质量和服务质量持续提升。

其次，要坚持科技创新驱动发展，通过三电系统、自动驾驶、车路协同、智能网联等先进技术的创新与应用，提升汽车的安全性、可靠性、环境友好型、用户体验感和市场竞争力，不断推动汽车产业的科技进步。在新一轮科技革命推动下，我国新能源汽车正成为多产业跨界融合和集成创新的重要载体，推动了产业协同发展和共享发展。

第三，树立发展绿色低碳导向，汽车产业担负着高耗能行业绿色低碳转型的重要任务，全面推行绿色设计、绿色制造、绿色供应、绿色维修、绿色拆解、绿色消费是实现“双碳”目标要求之一。

第四，坚持产业发展与质量治理并重，应抓产业发展与抓质量治理并重，健全政府引导、企业自治、行业自律、公众参与的治理格局，推进质量社会共治。推进数字化治理转型，以数字技术赋能质量治理。

(责编：孙红丽、高雷)

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