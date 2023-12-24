人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

严冯敏：以贯彻落实《质量强国建设纲要》为契机 推动汽车产业高质量发展

2023年12月24日20:43 | 来源：人民网
小字号

中国消费品质量安全促进会副理事长严冯敏发言。人民网 马天翼摄

中国消费品质量安全促进会副理事长严冯敏发言。人民网 马天翼摄

人民网北京12月24日电 （记者杜燕飞）今日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表在中国汽车工业70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展新路径。

在主旨发言环节，中国消费品质量安全促进会副理事长、原国家质检总局执法督查司司长严冯敏表示，质量是制造业的生命线，要贯彻落实好《质量强国建设纲要》，推动汽车产业高质量发展。

他表示，汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，具有产业链长、关联度高、价值链广泛、科技含量高、规模效应强、就业面广、消费拉动大等特点，在国民经济和社会发展中发挥着至关重要的作用。尤其在扩大消费方面，持续发挥着积极作用。

“经过70年来的发展，我国汽车产业已建成全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系。从2009年起至今，连续15年成为全球汽车产销第一大国、全球最大的汽车市场。”他表示，在新一轮科技革命驱动和汽车保有量增长中，我国汽车产业正经历一场变革。一方面，电动化、智能化、网联化、共享化成为新能源汽车发展的潮流；另一方面，汽车产业正由增量市场转向存量市场，也就是向汽车后市场转变。

严冯敏说，经过近15年发展，我国新能源汽车产业迅速发展壮大，产销量规模连续8年全球第一，全球市场份额达到了60%以上，国内市场的渗透率今年前三个季度已达到29.8%。自主品牌新能源乘用车国内市场的销售占比已经达到了80.2%，品牌竞争率大幅度提升。随着人工智能、光电芯片、量子计算、新能源及新材料等科技发展应用浪潮的推动，“三纵三横”技术体系不断夯实，智能网联产业链体系建设不断推进，我国新能源汽车技术、智能科技、产品品质、用户体验等方面展现出了强大的竞争力，成为汽车产业发展的新赛道，正推动汽车产业从制造到创造、从产品到品牌、从速度到质量的转变。

他介绍说，截至今年9月底，我国汽车保有量已经达到了3.3亿辆，其中新能源汽车达到了1821万辆，占汽车保有量的5.5%。随着保有量和车龄的增长，汽车后市场的发展规模正在不断扩大。

在看到成绩的同时，他认为，当前我国汽车产业变革也面临着一些难点，例如新能源汽车核心技术创新能力不足、二手车交易信息不对称、汽车维修保养信息不联网不透明、售后服务数字化转型滞后等。要解决上述难点，必须践行创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，走质量效益性发展道路。

严冯敏说，要以贯彻落实好《质量强国建设纲要》为契机，推动汽车产业高质量发展。

首先，要坚守质量第一的基本方针，强化计量标准、检验检测、认证认可的基础设施。强化质量管理要把汽车质量管理作为企业管理的重中之重，树牢追求卓越质量的观念，推进质量管理数字化转型，落实到汽车的研发、设计、采购、制造、售后服务等全价值链之中，切实保证产品质量和服务质量持续提升。

其次，要坚持科技创新驱动发展，通过三电系统、自动驾驶、车路协同、智能网联等先进技术的创新与应用，提升汽车的安全性、可靠性、环境友好型、用户体验感和市场竞争力，不断推动汽车产业的科技进步。在新一轮科技革命推动下，我国新能源汽车正成为多产业跨界融合和集成创新的重要载体，推动了产业协同发展和共享发展。

第三，树立发展绿色低碳导向，汽车产业担负着高耗能行业绿色低碳转型的重要任务，全面推行绿色设计、绿色制造、绿色供应、绿色维修、绿色拆解、绿色消费是实现“双碳”目标要求之一。

第四，坚持产业发展与质量治理并重，应抓产业发展与抓质量治理并重，健全政府引导、企业自治、行业自律、公众参与的治理格局，推进质量社会共治。推进数字化治理转型，以数字技术赋能质量治理。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
严冯敏：以贯彻落实《质量强国建设纲要》为契机 推动汽车产业高质量发展
　　中国消费品质量安全促进会副理事长严冯敏发言。人民网 马天翼摄 人民网北京12月24日电 （记者杜燕飞）今日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表在中国汽车工业70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展新路径。…
倪光南：开源RISC-V架构为全球汽车产业发展提供新机遇
　　人民网北京12月24日电 （记者杜燕飞）12月24日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表在中国汽车工业70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展新路径。 在主旨发言环节，中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员倪光南表示，我国要抓住新一代信息技术发展机遇，聚焦RISC-V（开源精简指令集架构）发展我国芯片产业，大力发展壮大其产业生态，同时为智能网联汽车产业在全球竞争提供新发展机遇。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部