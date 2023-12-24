高通公司全球副总裁侯明娟发言。人民网 马天翼摄

人民网北京12月24日电 （记者许维娜）今日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表在中国汽车工业70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展新路径。

“当前，我们正身处于一个充满数字化变革和机遇的新时代，特别是以5G 和AI为代表的先进技术，它们已经成为驱动下一代创新浪潮的‘源动力’。”高通公司全球副总裁侯明娟表示，5G与AI 的协同发展，正帮助彼此释放更大的技术潜能，催生革命性的技术进步和应用创新，加速各行数字化转型。

侯明娟在分享中探讨了在产业格局重塑的过程中，高性能计算和无处不在的连接等技术，如何为汽车行业带来全新的机遇，也分享了高通与生态伙伴携手合作，共同加速智能网联汽车的创新进程。

侯明娟表示，中国新能源汽车产销量连续8年保持全球第一；全球新能源汽车销量前20强中，中国品牌占10家，这些都是非常令人振奋的成绩。

今年上半年，中国成为全球第一大汽车出口国。侯明娟认为，中国新能源汽车产业的发展动能强劲，只有市场足够大，才能让技术有实施和落地的可能。与此同时，高通持续在中国进行研发投入，并不断加强与中国产业伙伴的合作，与生态合作伙伴在国内创立了多个联合创新中心与实验室。

谈及AI时，侯明娟表示，生成式AI在今年成为行业热点。终端侧AI凭借更优的成本、更高的性能和隐私安全等优势，有助于推动生成式AI的规模化扩展。目前，高通可以支持在终端侧运行参数在10亿至100亿之间的AI模型，未来将有更多的高参数模型能够在终端上运行。

在侯明娟看来，智能汽车被认为是非常适合运行端侧AI的产品。高通和众多合作伙伴很早就开始探索AI技术在汽车领域的应用，高通的产品和技术组合也结合了AI功能和强大的运算能力，能够支持在汽车上运行大型AI模型，从而支持全新的应用。

“高通在汽车领域已经深耕了20多年，随着汽车网联化与智能化水平的不断提升，汽车企业需要拥有能覆盖多个领域的先进技术。”侯明娟分析说，高通希望通过一个系统级的平台，助力汽车制造商和生态参与者打造全新的服务、应用和技术。骁龙数字底盘融合了高通在汽车领域众多的产品和技术组合，涵盖了连接、座舱、智能驾驶和车对云四大领域。

“我们希望与大家携手合作，共同建设更有活力的行业生态，推动智能技术演进和产品在中国和全球市场的落地。”侯明娟说，高通期待与中国合作伙伴一起开启智能、安全、高效的未来出行新纪元。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经