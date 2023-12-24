人民网北京12月24日电 （记者孙阳）今日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在北京人民日报社新媒体大厦举行。本次盛典活动聚焦“致敬时代 智领未来”的主题，邀请来自相关部委、行业机构、高校智库以及汽车企业的代表共聚一堂，围绕中央经济工作会议部署，探讨行业高质量发展新路径。

会议期间，2023“人民之选”汽车风云榜正式揭晓。榜单涵盖年度轿车、年度SUV、年度MPV三类车型，以及“风云企业”和“评委会大奖”，旨在体现2023年度汽车行业发展成果及汽车企业创新实践，并表彰在我国汽车工业发展历程中作出突出贡献、持续推动技术创新的企业。

(责编：孙红丽、高雷)

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