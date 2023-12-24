人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023“人民之选”汽车风云榜揭晓

2023年12月24日19:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月24日电 （记者孙阳）今日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在北京人民日报社新媒体大厦举行。本次盛典活动聚焦“致敬时代 智领未来”的主题，邀请来自相关部委、行业机构、高校智库以及汽车企业的代表共聚一堂，围绕中央经济工作会议部署，探讨行业高质量发展新路径。

会议期间，2023“人民之选”汽车风云榜正式揭晓。榜单涵盖年度轿车、年度SUV、年度MPV三类车型，以及“风云企业”和“评委会大奖”，旨在体现2023年度汽车行业发展成果及汽车企业创新实践，并表彰在我国汽车工业发展历程中作出突出贡献、持续推动技术创新的企业。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023“人民之选”汽车风云榜揭晓
　　人民网北京12月24日电 （记者孙阳）今日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在北京人民日报社新媒体大厦举行。本次盛典活动聚焦“致敬时代 智领未来”的主题，邀请来自相关部委、行业机构、高校智库以及汽车企业的代表共聚一堂，围绕中央经济工作会议部署，探讨行业高质量发展新路径。…
持续巩固增强内需主动力 全年主要预期目标有望圆满完成
　　【观点摘要】 综合考虑供需两侧的景气水平回升势头，预计2023年有望圆满实现全年主要预期目标。 当前，中国对全球经济增长的贡献率超过30%，出口占国际市场份额有望维持在14%左右的水平。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部