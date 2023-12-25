“焕新升级 自主品牌引领产业新格局”圆桌论坛。人民网 马天翼摄

人民网北京12月25日电 （欧阳易佳）24日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表在中国汽车工业发展70周年的时间节点上，探讨行业高质量发展新路径。

会议期间，参会嘉宾围绕“焕新升级 自主品牌引领产业新格局”的圆桌论坛话题，进行了经验分享与对话。

中国贸促会汽车行业分会助理会长柴占祥表示，当前，汽车行业迎来百年未有之大变局，其所带来的变化是全方位、全面的，不仅仅是在技术上，而且在用户使用方式、企业经营方式等方面，汽车外延有了突破性的延伸。产业从初具规模到高速发展阶段，再向高质量发展阶段迈进。一批优秀的汽车自主品牌正加快修炼内功，逐渐改变着汽车行业的品牌格局。

回望我国70年汽车工业史，经历了从无到有，从小到大，从弱到强。“1953年7月15日，第一汽车制造厂在长春隆重举行奠基典礼，这标志着中国汽车工业正式起步。”北京汽车博物馆馆长乔晓鹏说，“2023年，一批飞行汽车、无人驾驶汽车入驻汽车博物馆，为博物馆带来‘新伙伴’。博物馆是连接现在、过去和未来的桥梁，‘新伙伴’的到来从一定程度上重新定义博物馆，不仅要记录好过去的历史，更要与时代同频共振，记录好正在发生的历史。”

汽车自主品牌崭露头角，如何让这些品牌拥有足够的成长空间，在产品投放市场后确保用户的安全，成为了不可忽视的问题。

中国质量认证中心机动车及部件认证首席专家谢鹏鸿认为，质量和安全是汽车产品的生命线，产品安全是新能源汽车的基本要求，产品可靠性是新能源汽车能否得到推广的保证。新能源汽车和智能网联汽车的大量涌现，对于汽车自主品牌而言，面临着法规和标准逐步严格化的挑战。

今年7月，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》（以下简称《建设指南》）发布。据了解，《建设指南》形成的框架更加完善、内容更加全面、逻辑更加清晰的标准体系建设指南，为智能网联汽车产业高质量发展奠定了坚实基础。

随着5G人工智能等技术赋能更多应用场景，智能网联汽车已经成为大车企竞相布局的一个赛道。赛力斯汽车品牌总经理郭锋表示，智能化是新能源汽车发展的方向，电动化作为智能化的基础和载体，为智能化提供了可能性和新平台。随着电动化技术的不断进步，新能源汽车的智能化水平也将得到显著提升。智能化将使新能源汽车更加便捷、高效、安全，从而更好地满足用户的需求和期望。

在产业焕新升级的过程中，汽车和手机碰撞出了别样“火花”，进一步推进了智能装备和汽车融合的探索。“我们打通手机企业和汽车企业的底层逻辑，将人工智能技术与汽车设计制造技术融合，把人工智能技术用在设计制造中，用智能技术解决汽车制造中的问题，让汽车更贴心、更智能。”领克汽车销售有限公司副总经理穆军说。

与会嘉宾表示，汽车自主品牌的崛起不仅推动了新能源汽车产业的快速发展，还为汽车产业的转型升级提供了强大动力。通过加强自主研发和品牌建设，提高了自身的核心竞争力和国际影响力，为中国汽车产业的可持续发展做出了积极贡献。在未来，汽车自主品牌将继续发挥引领作用，推动产业向更高水平发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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