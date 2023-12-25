人民网北京12月25日电 （记者申佳平）记者从工业和信息化部获悉，中国WRC-23无线电频谱事务特使、工业和信息化部副部长张云明近日接受媒体专访时表示，2023年世界无线电通信大会(WRC-23)在四个方面取得了丰硕成果，中国代表团派出200多名专家，积极贡献中国智慧。特别是，在中国的主要推动下，全球大部分国家新划分了6425-7125MHz共700MHz带宽的中频段6G频谱资源。

据了解，2023年世界无线电通信大会于2023年11月20日至12月15日在阿联酋迪拜举行，由国际电信联盟主办。作为全球无线电频率和卫星轨道资源使用立法缔约的最重要的国际会议，2023年世界无线电通信大会共有163个成员国3900余名代表参加。

张云明表示，经过四周的艰苦磋商，大会完成了新一轮对国际电信联盟《无线电规则》的修订，在四个方面取得了丰硕成果。

一是为支持6G发展，在中国的主要推动下，全球大部分国家新划分了6425-7125MHz共700MHz带宽的中频段6G频谱资源。

二是北斗短报文系统加入全球水上遇险与安全系统取得阶段性进展，为后续北斗短报文系统早日开通全球水上遇险与安全系统服务，提升国际海上遇险救援和安全通信能力创造了有利条件。

三是卫星频率轨道资源使用管理的国际规则不断完善。大会在低轨卫星轨道容限、大规模低轨星座分阶段部署、保护静止轨道卫星的磋商机制，Ku、Ka频段动中通地球站，以及星间链路频率划分等方面形成了一系列新决议，促进卫星频率轨道资源更加公平、合理和高效使用。

四是在我国的积极推动下，大会为2027年世界无线电通信大会设立了手机直连卫星和S频段非地面网络频率使用议题，以适应6G天地一体化国际移动通信发展需求；设立了月面通信、射电天文宁静区保护、卫星地球探测等科学研究议题，促进卫星遥感和空间科学发展。

张云明指出，本届大会，中国代表团派出包括香港、澳门特别行政区在内的200多名专家，全方位深度参与大会讨论，在国际舞台上积极贡献中国智慧，出色表现得到了世界各国的普遍认可。作为代表中国参与国际电信联盟活动的主管部门，工业和信息化部将积极落实大会成果，履行国际义务，更好服务经济社会发展；同时将一如既往支持国际电信联盟工作，积极参与下一周期的相关研究活动，为全球无线电频率和卫星轨道资源公平、合理、高效开发利用作出更大贡献。

(责编：申佳平、吕骞)

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